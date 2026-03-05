https://ukraina.ru/20260305/uchastie-nato-v-konflikte-ssha-i-irana-gromkie-protivorechivye-zayavleniya-i-realnaya-voyna-1076433570.html
Участие НАТО в конфликте США и Ирана. Громкие, противоречивые заявления и реальная война
Участие НАТО в конфликте США и Ирана. Громкие, противоречивые заявления и реальная война - 05.03.2026
Участие НАТО в конфликте США и Ирана. Громкие, противоречивые заявления и реальная война
Североатлантический альянс может помочь США бомбить Иран. О том, что НАТО готово применить пятую статью о коллективной обороне против Тегерана, сказал генсек... Украина.ру, 05.03.2026
Североатлантический альянс может помочь США бомбить Иран. О том, что НАТО готово применить пятую статью о коллективной обороне против Тегерана, сказал генсек блока Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax. Несмотря на противоположные заявления главы Пентагона он указал, что альянс к этому готов. Доцент финансового университета и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов считает, что НАТО на такие шаги не пойдёт, так как решение должно быть принято коллективно, а сама по себе пятая статья — тяжелый груз ответственности, нести который многие страны попросту не захотят.
