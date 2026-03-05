Участие НАТО в конфликте США и Ирана. Громкие, противоречивые заявления и реальная война - 05.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260305/uchastie-nato-v-konflikte-ssha-i-irana-gromkie-protivorechivye-zayavleniya-i-realnaya-voyna-1076433570.html
Участие НАТО в конфликте США и Ирана. Громкие, противоречивые заявления и реальная война
Участие НАТО в конфликте США и Ирана. Громкие, противоречивые заявления и реальная война - 05.03.2026
Участие НАТО в конфликте США и Ирана. Громкие, противоречивые заявления и реальная война
Североатлантический альянс может помочь США бомбить Иран. О том, что НАТО готово применить пятую статью о коллективной обороне против Тегерана, сказал генсек... Украина.ру, 05.03.2026
2026-03-05T17:55
2026-03-05T17:55
видео
сша
иран
тегеран
нато
пентагон
рютте
удар по ирану
война в иране
украина-нато
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076433396_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bc0b2a3ce5c61fd4cb4fc3b136faeb89.png
Североатлантический альянс может помочь США бомбить Иран. О том, что НАТО готово применить пятую статью о коллективной обороне против Тегерана, сказал генсек блока Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax. Несмотря на противоположные заявления главы Пентагона он указал, что альянс к этому готов. Доцент финансового университета и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов считает, что НАТО на такие шаги не пойдёт, так как решение должно быть принято коллективно, а сама по себе пятая статья — тяжелый груз ответственности, нести который многие страны попросту не захотят.
сша
иран
тегеран
Украина.ру
видео, сша, иран, тегеран , нато, пентагон, рютте, удар по ирану, война в иране, украина-нато, эксперты, видео
Видео, США, Иран, Тегеран , НАТО, Пентагон, Рютте, удар по Ирану, война в Иране, Украина-НАТО, эксперты

Участие НАТО в конфликте США и Ирана. Громкие, противоречивые заявления и реальная война

17:55 05.03.2026
 
Североатлантический альянс может помочь США бомбить Иран. О том, что НАТО готово применить пятую статью о коллективной обороне против Тегерана, сказал генсек блока Марк Рютте в интервью телеканалу Newsmax. Несмотря на противоположные заявления главы Пентагона он указал, что альянс к этому готов.

Доцент финансового университета и ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов считает, что НАТО на такие шаги не пойдёт, так как решение должно быть принято коллективно, а сама по себе пятая статья — тяжелый груз ответственности, нести который многие страны попросту не захотят.
