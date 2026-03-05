Исламская революция: как возник современный Иран - 05.03.2026 Украина.ру
История
Исламская революция: как возник современный Иран
Исламская революция: как возник современный Иран - 05.03.2026
Исламская революция: как возник современный Иран
Из публикаций СМИ может создаться впечатление, что до 1979 года в Иране был прогрессивный шах, демократия и права человека, а исламская революция обрушила страну в средневековье. Нет ничего более далёкого от истины. Достаточно вспомнить, что режим аятолл ухитрился в условиях санкций создать мощную промышленную базу. А паранджу в Тегеране не увидишь
"Прогрессивный" Мохаммед Реза шах Пехлеви* пришёл к власти в Иране в 1925 году. В 1941 году Иран был оккупирован советскими и британскими войсками. Целью операции было исключить приход к власти пронацистских кругов – в это время 50% товарооборота страны приходилось на Германию.Правление шаха не было ровным. В 1951 году на выборах победила партия Национальный фронт. Было сформировано правительство во главе с Мохаммадом Моссадыком, которое национализировало нефтедобывающую промышленность, в основном контролируемую британским капиталом (дипломатические отношения с Британией были разорваны). Сейчас в Иране 15 апреля – день национализации "нефтянки" – национальный праздник. Шах вынужден был бежать, но в 1953 году британцы и американцы устроили переворот, после которого шах вернулся в страну, а нефть – британцам.Нельзя сказать, что иранское правительство проводило совсем уж глупую политику. В 1961 года шах сформулировал задачу – к 2000 году занять пятое место мире по объёму экономики. Этот проект получил название "Белая революция". ВНП на душу населения увеличился за 1963-78 годы со $ 100 в год до 1521. Темпы прироста промышленного производства в 1973-78 годах составляли фантастические 26% (не такие уж фантастически если иметь в виду, что до начала реформ Иран в основном торговал нефтью и коврами). Была проведена разумная аграрная реформа, в результате которой в стране, по сути, исчезли безземельные крестьяне и земельная аристократия. Однако следствием реформ стал рост социально-экономического расслоения, что привело к усилению социальной напряжённости – естественное следствие "шоковой терапии".Шиитское духовенство не воспринимало проводимый шахом курс на вестернизацию. К тому же реформы ставили под вопрос его собственность. Противоречили реформы и традиционному характеру исламской торговли, накладывавшей ограничения на способы получения прибыли. С 1964 по 1976 год удельный вес традиционной экономики (т.н. "базара") сократился с 39 до 19,1%.В 1962 году сопротивление возглавил ходжат-оль-эслам (почётный титул рангом ниже аятоллы) сейид (т.е. потомок пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму) Рухолла Мостафави Мусави Хомейни из священного города Кум. Ему тогда было около 60 лет (называется несколько возможных дат рождения в диапазоне 1898-1902 годов). Народные массы восприняли его как "скрытого" Имама, который явился для спасения человечества**.Арест Хомейни летом 1963 году привёл к настоящему антишахскому восстанию – оно было жестоко подавлено (по официальным данным погибло 86 человек), а Хомейни в следующем году выслали из страны. В эмиграции он написал книгу "Велайят-е факих", в которой изложил основные принципы исламского государства, позже реализованные им на практике.В Иране после этого был введён режим террористической диктатуры. Агентами шахской службы безопасности САВАК было убито около 500 оппозиционеров. Жертвой террора сочли и старшего сына Хомейни, который умер от сердечного приступа в 1977 году.А в 1970-е шах потерял доверие западных партнёров – Иран принял участие в "революции ОПЕК": в 1973 году, после "Войны Судного дня" страны ОПЕК прекратили поставки топлива союзникам Израиля, что привело к росту цен на нефть. В 1979 году свой собственный энергетический кризис начался и в США. На фоне всего этого американцы и европейцы решили скорректировать своё отношение в Тегерану, в результате чего "правозащитники" внезапно обнаружили в Иране нарушения прав человека…Шаху пришлось идти на уступки уважаемым партнёрам – выпустить несколько сот политических заключённых и разрешить оппозицию. Однако демократизация только ослабила его положение.В январе 1978 году в Куме начались выступления студентов в знак протеста против статьи с оскорбления в адрес Хомейни. Протесты были подавлены, по официальным данным погибло два человека. Через 40 дней выступления повторились в Тербизе – протестующие фактически захватили город, против них была брошена армия, погибло, по официальным данным, 9 человек и опять 40-дневная пауза. Ситуация была усугублена антиинфляционным мерами, углубившими экономический кризис и увеличившими безработицу. Обещанные на июнь парламентские выборы не состоялись.Шах обратился за помощью к США, но администрация Картера не была уверена в том, что отправка войск в Иран принесёт пользу.Взрыв протестных настроений произошёл после пожара в кинотеатре "Рекс" в Абадане 19 августа 1978 года, во время которого погибло от 300 до 500 человек. Считалось, что пожар устроили сотрудники САВАК, пытавшиеся выкурить спрятавшихся в толпе оппозиционеров.4 сентября 1978 года иранцы отмечали окончание Рамадана и одновременно провели антиправительственные демонстрации, в которых приняли участие несколько миллионов (по оценкам организаторов) жителей страны. Ещё до этого началась всеобщая забастовка, охватившая основные отрасли промышленности.8 сентября шах ввёл в стране военное положение. На площади Жале в Тегеране начала собираться толпа протестующих, войска открыли огонь – убито от 84 до 86 человек (т.е., власти настолько утратили контроль над ситуацией, что даже не смогли трупы подсчитать), оппозиция говорила, что "тысячи демонстрантов были убиты сионистскими войсками" (это примерно как "российский спецназ" расстреливающий "небесную сотню").16 января 1979 года, потеряв управление страной и надежду на военную помощь Запада, Реза шах бежал из Тегерана. Чтобы оценить масштаб постигшей его катастрофы стоит упомянуть, что он лично сел за штурвал своего самолёта – боялся измены…Принявший власть премьер Шахпур Бахтияр, представлявший умеренную оппозицию, распустил САВАК, выпустил политических заключённых и пообещал выборы. 1 февраля в Тегеране приземлился самолёт, на котором из Франции прибыл Хомейни, встречаемый многотысячными толпами под лозунгами "шах ушёл, имам пришёл". Силы правопорядка сопротивлялись ещё десять дней – 11 февраля шахский Иран прекратил существование.1 апреля был проведён референдум, на котором было подтверждено принятое ещё 10 февраля решение о создании Исламской республики Иран, а 3 декабря на референдуме же была принята новая конституция.Политическое устройство Ирана довольно специфично. В нём присутствует принцип разделения властей, но ветвей власти не три, а четыре – исполнительная, законодательная, судебная и религиозная.Возглавляет страну рахбар – глава государства, верховный главнокомандующий и управляющий "Фондом обездоленных", на который работают наиболее прибыльные государственные предприятия. Фактически это конституционный монарх, но не наследственный, а выборный – его избирает Совет экспертов в составе 88 богословов, избираемых гражданами на 8 лет.Исполнительная власть представлена избираемым на 4 года президентом и правительством. Первоначально существовал отдельный премьер-министр, но в президентство сейида Али Хосени Хаменеи было сочтено, что их функции дублируются и в 1989 году пост был упразднён. Сам Хаменеи с 4 июня 1989 по 28 февраля 2026 года занимал пост рахбара.Законодательная власть представлена Меджлисом в составе 290 депутатов. Иран – демократическая страна с многопартийными выборами, но есть нюанс – кандидатов в депутаты должен утвердить Совет стражей конституции (6 юристов от меджлиса и 6 представителей духовенства – от рахбара). Есть ещё Совет целесообразности, позволяющий разрешать противоречия между Меджлисом и Советом стражей, буде они возникнут.Удвоение гражданский и религиозных функций коснулось и организации Вооружённых сил – помимо армии есть созданный 5 мая 1979 года Корпус стражей исламской революции, выполняющий не только военные, но и полицейские функции, а также пропагандирующий идеи революции во всём мире.Естественно, первое, чем занялись "революционные матросы" – расправой над предшественниками. Ожесточение уже достигло стадии, когда с ними особенно не церемонились – за первые два месяца были расстреляны несколько десятков человек, включая бывшего премьер-министра Амира Аббас Ховейду и бывшего министра иностранных дел Аббаса-Али Халатбари. Всего число репрессированных оценивается примерно в 20 тысяч человек, но в большинстве случаев репрессии ограничивались увольнением и "отеческим внушением" со стороны муллы.В 1982 году была разгромлена коммунистическая партия, большая часть её активистов была арестована. Это был переломный момент – стало ясно, что новая власть в Иране не только не прозападная, но и не прокоммунистическая. Режим аятолл представлял "третий путь" в химическим чистом виде.Последовала "культурная революция" под лозунгом "наша религия – это наша идеология, наша идеология – это наша политика". 5 июня 1980 года были закрыты все учебные заведения, а 12 – создан революционный штаб. Чистка ВУЗов привела к студенческим бунтам, которые были подавлены. Утверждается, что количество убитых и раненых исчислялось сотнями.В СМИ была введена цензура, женщины были ограничены в правах. В уголовном праве были введены телесные наказания (например – за употребление спиртного), а смертная казнь применялась за супружескую неверность и употребление наркотиков. При этом обвинение в убийстве может быть снято, если обвиняемый сможет доказать, что причиной убийства была безнравственность жертвы.Важную роль в новой идеологии играет антисемитизм. Хомейни был убеждён в существовании "еврейско-бехаитского заговора". Ещё в 1963 году он писал:"Вся экономика страны теперь находится в руках Израиля; она, если правильно выразиться, была захвачена израильскими агентами. Большая часть заводов и предприятий управляется ими.(...) Наша страна стала базой для Израиля".P.S.: Автор ещё в 2004 году ожидал создания на Украине "корпуса стражей "Оранжевой революции", но только накануне президентских выборов 2010 года кому-то в АП пришла в голову мысль создать "Украинскую Раду", которая стала бы органом параллельного управления. Она должна была проводить экспертизу решений органов государственной власти на предмет соответствия "интересам нации" – типа иранского Совета стражей.Общественная организация с таким названием действительно была создана, учредителем был, кажется, кто-то из "поэтов-гимнярив". Как я понял, выделенные на проект деньги учредители прихватизировали, а когда Ющенко, проиграв выборы, пришёл возглавить Раду, его… просто не приняли.* Оказывается, в молодости Реза шах был… казаком. Неоднократно получив люлей от русских, персы преисполнились почтения к передовой военной организации и завели у себя казаков по образцу Терского войска. Ну а когда персидское казачество восстало – в Тегеране был переворот – к власти пришёл Пехлеви.** Имам – посланец Бога и Пророка. В традиционном шиизме его явление, как и второе явление Христа, возможно только накануне конца света. Титул "великого аятоллы" Хомейни так же присвоил себе вопреки традиции. Т.о., иранский вариант шиизма – "новодел". Но ведь и ленинизм противоречил классическому марксизму…
Из публикаций СМИ может создаться впечатление, что до 1979 года в Иране был прогрессивный шах, демократия и права человека, а исламская революция обрушила страну в средневековье. Нет ничего более далёкого от истины. Достаточно вспомнить, что режим аятолл ухитрился в условиях санкций создать мощную промышленную базу. А паранджу в Тегеране не увидишь
"Прогрессивный" Мохаммед Реза шах Пехлеви* пришёл к власти в Иране в 1925 году. В 1941 году Иран был оккупирован советскими и британскими войсками. Целью операции было исключить приход к власти пронацистских кругов – в это время 50% товарооборота страны приходилось на Германию.
Правление шаха не было ровным. В 1951 году на выборах победила партия Национальный фронт. Было сформировано правительство во главе с Мохаммадом Моссадыком, которое национализировало нефтедобывающую промышленность, в основном контролируемую британским капиталом (дипломатические отношения с Британией были разорваны). Сейчас в Иране 15 апреля – день национализации "нефтянки" – национальный праздник. Шах вынужден был бежать, но в 1953 году британцы и американцы устроили переворот, после которого шах вернулся в страну, а нефть – британцам.
Нельзя сказать, что иранское правительство проводило совсем уж глупую политику. В 1961 года шах сформулировал задачу – к 2000 году занять пятое место мире по объёму экономики. Этот проект получил название "Белая революция". ВНП на душу населения увеличился за 1963-78 годы со $ 100 в год до 1521. Темпы прироста промышленного производства в 1973-78 годах составляли фантастические 26% (не такие уж фантастически если иметь в виду, что до начала реформ Иран в основном торговал нефтью и коврами). Была проведена разумная аграрная реформа, в результате которой в стране, по сути, исчезли безземельные крестьяне и земельная аристократия. Однако следствием реформ стал рост социально-экономического расслоения, что привело к усилению социальной напряжённости – естественное следствие "шоковой терапии".
Шиитское духовенство не воспринимало проводимый шахом курс на вестернизацию. К тому же реформы ставили под вопрос его собственность. Противоречили реформы и традиционному характеру исламской торговли, накладывавшей ограничения на способы получения прибыли. С 1964 по 1976 год удельный вес традиционной экономики (т.н. "базара") сократился с 39 до 19,1%.
В 1962 году сопротивление возглавил ходжат-оль-эслам (почётный титул рангом ниже аятоллы) сейид (т.е. потомок пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму) Рухолла Мостафави Мусави Хомейни из священного города Кум. Ему тогда было около 60 лет (называется несколько возможных дат рождения в диапазоне 1898-1902 годов). Народные массы восприняли его как "скрытого" Имама, который явился для спасения человечества**.
Арест Хомейни летом 1963 году привёл к настоящему антишахскому восстанию – оно было жестоко подавлено (по официальным данным погибло 86 человек), а Хомейни в следующем году выслали из страны. В эмиграции он написал книгу "Велайят-е факих", в которой изложил основные принципы исламского государства, позже реализованные им на практике.
В Иране после этого был введён режим террористической диктатуры. Агентами шахской службы безопасности САВАК было убито около 500 оппозиционеров. Жертвой террора сочли и старшего сына Хомейни, который умер от сердечного приступа в 1977 году.
А в 1970-е шах потерял доверие западных партнёров – Иран принял участие в "революции ОПЕК": в 1973 году, после "Войны Судного дня" страны ОПЕК прекратили поставки топлива союзникам Израиля, что привело к росту цен на нефть. В 1979 году свой собственный энергетический кризис начался и в США. На фоне всего этого американцы и европейцы решили скорректировать своё отношение в Тегерану, в результате чего "правозащитники" внезапно обнаружили в Иране нарушения прав человека…
Шаху пришлось идти на уступки уважаемым партнёрам – выпустить несколько сот политических заключённых и разрешить оппозицию. Однако демократизация только ослабила его положение.
В январе 1978 году в Куме начались выступления студентов в знак протеста против статьи с оскорбления в адрес Хомейни. Протесты были подавлены, по официальным данным погибло два человека. Через 40 дней выступления повторились в Тербизе – протестующие фактически захватили город, против них была брошена армия, погибло, по официальным данным, 9 человек и опять 40-дневная пауза. Ситуация была усугублена антиинфляционным мерами, углубившими экономический кризис и увеличившими безработицу. Обещанные на июнь парламентские выборы не состоялись.
Шах обратился за помощью к США, но администрация Картера не была уверена в том, что отправка войск в Иран принесёт пользу.
Взрыв протестных настроений произошёл после пожара в кинотеатре "Рекс" в Абадане 19 августа 1978 года, во время которого погибло от 300 до 500 человек. Считалось, что пожар устроили сотрудники САВАК, пытавшиеся выкурить спрятавшихся в толпе оппозиционеров.
4 сентября 1978 года иранцы отмечали окончание Рамадана и одновременно провели антиправительственные демонстрации, в которых приняли участие несколько миллионов (по оценкам организаторов) жителей страны. Ещё до этого началась всеобщая забастовка, охватившая основные отрасли промышленности.
8 сентября шах ввёл в стране военное положение. На площади Жале в Тегеране начала собираться толпа протестующих, войска открыли огонь – убито от 84 до 86 человек (т.е., власти настолько утратили контроль над ситуацией, что даже не смогли трупы подсчитать), оппозиция говорила, что "тысячи демонстрантов были убиты сионистскими войсками" (это примерно как "российский спецназ" расстреливающий "небесную сотню").
16 января 1979 года, потеряв управление страной и надежду на военную помощь Запада, Реза шах бежал из Тегерана. Чтобы оценить масштаб постигшей его катастрофы стоит упомянуть, что он лично сел за штурвал своего самолёта – боялся измены…
Принявший власть премьер Шахпур Бахтияр, представлявший умеренную оппозицию, распустил САВАК, выпустил политических заключённых и пообещал выборы. 1 февраля в Тегеране приземлился самолёт, на котором из Франции прибыл Хомейни, встречаемый многотысячными толпами под лозунгами "шах ушёл, имам пришёл". Силы правопорядка сопротивлялись ещё десять дней – 11 февраля шахский Иран прекратил существование.
1 апреля был проведён референдум, на котором было подтверждено принятое ещё 10 февраля решение о создании Исламской республики Иран, а 3 декабря на референдуме же была принята новая конституция.
Политическое устройство Ирана довольно специфично. В нём присутствует принцип разделения властей, но ветвей власти не три, а четыре – исполнительная, законодательная, судебная и религиозная.
Возглавляет страну рахбар – глава государства, верховный главнокомандующий и управляющий "Фондом обездоленных", на который работают наиболее прибыльные государственные предприятия. Фактически это конституционный монарх, но не наследственный, а выборный – его избирает Совет экспертов в составе 88 богословов, избираемых гражданами на 8 лет.
Исполнительная власть представлена избираемым на 4 года президентом и правительством. Первоначально существовал отдельный премьер-министр, но в президентство сейида Али Хосени Хаменеи было сочтено, что их функции дублируются и в 1989 году пост был упразднён. Сам Хаменеи с 4 июня 1989 по 28 февраля 2026 года занимал пост рахбара.
Законодательная власть представлена Меджлисом в составе 290 депутатов. Иран – демократическая страна с многопартийными выборами, но есть нюанс – кандидатов в депутаты должен утвердить Совет стражей конституции (6 юристов от меджлиса и 6 представителей духовенства – от рахбара). Есть ещё Совет целесообразности, позволяющий разрешать противоречия между Меджлисом и Советом стражей, буде они возникнут.
Удвоение гражданский и религиозных функций коснулось и организации Вооружённых сил – помимо армии есть созданный 5 мая 1979 года Корпус стражей исламской революции, выполняющий не только военные, но и полицейские функции, а также пропагандирующий идеи революции во всём мире.
Естественно, первое, чем занялись "революционные матросы" – расправой над предшественниками. Ожесточение уже достигло стадии, когда с ними особенно не церемонились – за первые два месяца были расстреляны несколько десятков человек, включая бывшего премьер-министра Амира Аббас Ховейду и бывшего министра иностранных дел Аббаса-Али Халатбари. Всего число репрессированных оценивается примерно в 20 тысяч человек, но в большинстве случаев репрессии ограничивались увольнением и "отеческим внушением" со стороны муллы.
В 1982 году была разгромлена коммунистическая партия, большая часть её активистов была арестована. Это был переломный момент – стало ясно, что новая власть в Иране не только не прозападная, но и не прокоммунистическая. Режим аятолл представлял "третий путь" в химическим чистом виде.
Последовала "культурная революция" под лозунгом "наша религия – это наша идеология, наша идеология – это наша политика". 5 июня 1980 года были закрыты все учебные заведения, а 12 – создан революционный штаб. Чистка ВУЗов привела к студенческим бунтам, которые были подавлены. Утверждается, что количество убитых и раненых исчислялось сотнями.
В СМИ была введена цензура, женщины были ограничены в правах. В уголовном праве были введены телесные наказания (например – за употребление спиртного), а смертная казнь применялась за супружескую неверность и употребление наркотиков. При этом обвинение в убийстве может быть снято, если обвиняемый сможет доказать, что причиной убийства была безнравственность жертвы.
Важную роль в новой идеологии играет антисемитизм. Хомейни был убеждён в существовании "еврейско-бехаитского заговора". Ещё в 1963 году он писал:
"Вся экономика страны теперь находится в руках Израиля; она, если правильно выразиться, была захвачена израильскими агентами. Большая часть заводов и предприятий управляется ими.(...) Наша страна стала базой для Израиля".
P.S.: Автор ещё в 2004 году ожидал создания на Украине "корпуса стражей "Оранжевой революции", но только накануне президентских выборов 2010 года кому-то в АП пришла в голову мысль создать "Украинскую Раду", которая стала бы органом параллельного управления. Она должна была проводить экспертизу решений органов государственной власти на предмет соответствия "интересам нации" – типа иранского Совета стражей.
Общественная организация с таким названием действительно была создана, учредителем был, кажется, кто-то из "поэтов-гимнярив". Как я понял, выделенные на проект деньги учредители прихватизировали, а когда Ющенко, проиграв выборы, пришёл возглавить Раду, его… просто не приняли.
* Оказывается, в молодости Реза шах был… казаком. Неоднократно получив люлей от русских, персы преисполнились почтения к передовой военной организации и завели у себя казаков по образцу Терского войска. Ну а когда персидское казачество восстало – в Тегеране был переворот – к власти пришёл Пехлеви.
** Имам – посланец Бога и Пророка. В традиционном шиизме его явление, как и второе явление Христа, возможно только накануне конца света. Титул "великого аятоллы" Хомейни так же присвоил себе вопреки традиции. Т.о., иранский вариант шиизма – "новодел". Но ведь и ленинизм противоречил классическому марксизму…
