На кого похож Путин и за счёт чего при нём развивается российское общество — Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:52 - Есть ли смысл в "командно-штабных играх"?
12:21 - Варианты ослабления тылов противника;
14:53 - Что будет, если у демократов получится свалить Трампа?
18:07 - О предписаниях ВОЗ и МВФ;
19:44 - На кого похож Путин?
20:02 - О разжигании международной ненависти в ЕС;
22:27 - Теневая экономика в России;
25:01 - Об эффективности ООН;
26:09 - Обсуждение внутренней политики России;
34:53 - О количестве чиновников в России и в СССР;
41:18 - Насколько велики личные заслуги Рузвельта, Аденауэра и Дэн Сяопина?
43:18 - Отношение Ростислава Ищенко к Генри Форду;
44:35 - О социальных группах российского общества;
51:34 - С чем был связан взлёт науки и искусства во времена античной Греции;
57:19 - О польском населении в Российской Империи.
00:52 - Есть ли смысл в "командно-штабных играх"?
12:21 - Варианты ослабления тылов противника;
14:53 - Что будет, если у демократов получится свалить Трампа?
18:07 - О предписаниях ВОЗ и МВФ;
19:44 - На кого похож Путин?
20:02 - О разжигании международной ненависти в ЕС;
22:27 - Теневая экономика в России;
25:01 - Об эффективности ООН;
26:09 - Обсуждение внутренней политики России;
34:53 - О количестве чиновников в России и в СССР;
41:18 - Насколько велики личные заслуги Рузвельта, Аденауэра и Дэн Сяопина?
43:18 - Отношение Ростислава Ищенко к Генри Форду;
44:35 - О социальных группах российского общества;
51:34 - С чем был связан взлёт науки и искусства во времена античной Греции;
57:19 - О польском населении в Российской Империи.
Подписывайся на