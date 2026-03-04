https://ukraina.ru/20260304/na-kogo-pokhozh-putin-i-za-scht-chego-pri-nm-razvivaetsya-rossiyskoe-obschestvo--ischenko-1076367595.html

На кого похож Путин и за счёт чего при нём развивается российское общество — Ищенко

На кого похож Путин и за счёт чего при нём развивается российское общество — Ищенко - 04.03.2026 Украина.ру

На кого похож Путин и за счёт чего при нём развивается российское общество — Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:52 - Есть ли смысл в "командно-штабных играх"?12:21 - Варианты ослабления Украина.ру, 04.03.2026

2026-03-04T14:26

2026-03-04T14:26

2026-03-04T14:26

видео

россия

украина

владимир путин

ростислав ищенко

дональд трамп

мвф

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/04/1076367311_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aa9625f77c519c6c50ea4bfe74b35711.png

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:00:52 - Есть ли смысл в "командно-штабных играх"?12:21 - Варианты ослабления тылов противника;14:53 - Что будет, если у демократов получится свалить Трампа?18:07 - О предписаниях ВОЗ и МВФ;19:44 - На кого похож Путин?20:02 - О разжигании международной ненависти в ЕС;22:27 - Теневая экономика в России;25:01 - Об эффективности ООН;26:09 - Обсуждение внутренней политики России;34:53 - О количестве чиновников в России и в СССР;41:18 - Насколько велики личные заслуги Рузвельта, Аденауэра и Дэн Сяопина?43:18 - Отношение Ростислава Ищенко к Генри Форду;44:35 - О социальных группах российского общества;51:34 - С чем был связан взлёт науки и искусства во времена античной Греции;57:19 - О польском населении в Российской Империи.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, украина, владимир путин, ростислав ищенко, дональд трамп, мвф, ес, видео