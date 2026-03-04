https://ukraina.ru/20260304/posly-es-rasskazhut-evrokomissii-o-nepriemlemosti-chlenstva-ukrainy-1076365236.html

Послы ЕС расскажут Еврокомиссии о неприемлемости членства Украины

Послы ЕС расскажут Еврокомиссии о неприемлемости членства Украины - 04.03.2026 Украина.ру

Послы ЕС расскажут Еврокомиссии о неприемлемости членства Украины

Еврокомиссия заслушает 4 марта официальных представителей стран-членов ЕС, которые изложат доводы против ускоренного принятия Украины в это межгосударственное объединение. Об этом пишет Financial Times

2026-03-04T14:05

2026-03-04T14:05

2026-03-04T14:05

новости

украина

сша

франция

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

сикорский

ес

еврокомиссия

financial times

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102915/55/1029155583_0:108:852:587_1920x0_80_0_0_7be4e459a1f17a9700e2c7102b4fd4e6.jpg

Ранее FT сообщала, что идея "двухуровневого" Евросоюза, в котором второсортные члены будут поражены в правах (в частности, не смогут налагать вето) вызывала неприятие многих государств-членов. Идею проталкивали США в рамках своего плана урегулирования украинской проблемы.Теперь на повестке идея "ускоренного членства" Украины, которая тоже встретила неприятие многие правительств ЕС. Они в 1993 году согласовали многочисленные условия принятия в этот союз и уже приняли по ним ряд государств. Теперь предлагается сделать исключение для Украины, которая находится в состоянии необъявленной войны и не контролирует территории, заявленные ею же самой как свои.Противниками ускоренного принятия Украины в Евросоюз по упрощённой схеме являются многие члены этого союза. Среди них - Франция и Германия.По информации издания, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально представит предложение по ускоренному членству Украины вечером 4 марта. Издание отметило при этом, что у официальных представителей стран-членов ЕС "реакция в основном будет негативной, при этом в некоторых столицах сохраняется раздражение из-за позднего обсуждения" этого предложения и пустых надежд на ускоренное членство, которыми ЕК потчевала Киев."Подход, основанный на заслугах, и внутренние реформы остаются ключевыми. Все разговоры о так называемом обратном вступлении не имеют шансов на успех. Со стороны государств-членов поддержки нет", - заявил неназванный дипломат ЕС.В феврале немецкая Die Welt сооьщала, что Евросоюз будет вынужден принять предложение президента США Дональда Трампа об ускоренном присоединении Украины к ЕС в обмен на территориальные уступки. При этом в Брюсселе скептически относятся к указанному в "плане Трампа" 2027 году. Ранее на эту тему: Украина не готова к вступлению в ЕС в 2027 году – СикорскийБольше новостей дня представлено в обзоре Страх Киева, провалы ВСУ, попытки "втереться" в переговорный процесс. Хроника событий на 13:00 4 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

сша

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, франция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, сикорский, ес, еврокомиссия, financial times, евроинтеграция, членство, украина-ес, соглашение с ес