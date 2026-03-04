https://ukraina.ru/20260304/posly-es-rasskazhut-evrokomissii-o-nepriemlemosti-chlenstva-ukrainy-1076365236.html
Послы ЕС расскажут Еврокомиссии о неприемлемости членства Украины
Послы ЕС расскажут Еврокомиссии о неприемлемости членства Украины - 04.03.2026 Украина.ру
Послы ЕС расскажут Еврокомиссии о неприемлемости членства Украины
Еврокомиссия заслушает 4 марта официальных представителей стран-членов ЕС, которые изложат доводы против ускоренного принятия Украины в это межгосударственное объединение. Об этом пишет Financial Times
2026-03-04T14:05
2026-03-04T14:05
2026-03-04T14:05
новости
украина
сша
франция
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
сикорский
ес
еврокомиссия
financial times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102915/55/1029155583_0:108:852:587_1920x0_80_0_0_7be4e459a1f17a9700e2c7102b4fd4e6.jpg
Ранее FT сообщала, что идея "двухуровневого" Евросоюза, в котором второсортные члены будут поражены в правах (в частности, не смогут налагать вето) вызывала неприятие многих государств-членов. Идею проталкивали США в рамках своего плана урегулирования украинской проблемы.Теперь на повестке идея "ускоренного членства" Украины, которая тоже встретила неприятие многие правительств ЕС. Они в 1993 году согласовали многочисленные условия принятия в этот союз и уже приняли по ним ряд государств. Теперь предлагается сделать исключение для Украины, которая находится в состоянии необъявленной войны и не контролирует территории, заявленные ею же самой как свои.Противниками ускоренного принятия Украины в Евросоюз по упрощённой схеме являются многие члены этого союза. Среди них - Франция и Германия.По информации издания, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально представит предложение по ускоренному членству Украины вечером 4 марта. Издание отметило при этом, что у официальных представителей стран-членов ЕС "реакция в основном будет негативной, при этом в некоторых столицах сохраняется раздражение из-за позднего обсуждения" этого предложения и пустых надежд на ускоренное членство, которыми ЕК потчевала Киев."Подход, основанный на заслугах, и внутренние реформы остаются ключевыми. Все разговоры о так называемом обратном вступлении не имеют шансов на успех. Со стороны государств-членов поддержки нет", - заявил неназванный дипломат ЕС.В феврале немецкая Die Welt сооьщала, что Евросоюз будет вынужден принять предложение президента США Дональда Трампа об ускоренном присоединении Украины к ЕС в обмен на территориальные уступки. При этом в Брюсселе скептически относятся к указанному в "плане Трампа" 2027 году. Ранее на эту тему: Украина не готова к вступлению в ЕС в 2027 году – СикорскийБольше новостей дня представлено в обзоре Страх Киева, провалы ВСУ, попытки "втереться" в переговорный процесс. Хроника событий на 13:00 4 мартаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
сша
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102915/55/1029155583_0:28:852:667_1920x0_80_0_0_7ccf4f4e080b369a01d1e528e231d672.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, франция, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, сикорский, ес, еврокомиссия, financial times, евроинтеграция, членство, украина-ес, соглашение с ес
Новости, Украина, США, Франция, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Сикорский, ЕС, Еврокомиссия, Financial Times, евроинтеграция, членство, Украина-ЕС, соглашение с ЕС
Послы ЕС расскажут Еврокомиссии о неприемлемости членства Украины
Еврокомиссия заслушает 4 марта официальных представителей стран-членов ЕС, которые изложат доводы против ускоренного принятия Украины в это межгосударственное объединение. Об этом пишет Financial Times
Ранее FT сообщала, что идея "двухуровневого" Евросоюза, в котором второсортные члены будут поражены в правах (в частности, не смогут налагать вето) вызывала неприятие многих государств-членов. Идею проталкивали США в рамках своего плана урегулирования украинской проблемы.
Теперь на повестке идея "ускоренного членства" Украины, которая тоже встретила неприятие многие правительств ЕС. Они в 1993 году согласовали многочисленные условия принятия в этот союз и уже приняли по ним ряд государств. Теперь предлагается сделать исключение для Украины, которая находится в состоянии необъявленной войны и не контролирует территории, заявленные ею же самой как свои.
Противниками ускоренного принятия Украины в Евросоюз по упрощённой схеме являются многие члены этого союза. Среди них - Франция и Германия.
По информации издания, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен официально представит предложение по ускоренному членству Украины вечером 4 марта. Издание отметило при этом, что у официальных представителей стран-членов ЕС "реакция в основном будет негативной, при этом в некоторых столицах сохраняется раздражение из-за позднего обсуждения" этого предложения и пустых надежд на ускоренное членство, которыми ЕК потчевала Киев.
"Подход, основанный на заслугах, и внутренние реформы остаются ключевыми. Все разговоры о так называемом обратном вступлении не имеют шансов на успех. Со стороны государств-членов поддержки нет", - заявил неназванный дипломат ЕС.
В феврале немецкая Die Welt сооьщала, что Евросоюз будет вынужден принять предложение президента США Дональда Трампа об ускоренном присоединении Украины к ЕС в обмен на территориальные уступки. При этом в Брюсселе скептически относятся к указанному в "плане Трампа" 2027 году.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.