3 марта 2026 года, вечерний эфир
3 марта 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.03.2026
2026-03-04T14:27
2026-03-04T14:27
Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки". Гость: Марат Хайруллин – журналист, военный корреспондент, блогер* "Тема дня Новороссии". Спорт в Северодонецке: какие объекты восстанавливают и как развивается сфера. Гость: Олег Лядовский - директор СКДЮСШ #1 Северодонецка* "Наши защитники". Сильные люди Донбасса. Гость: Михаил Логачев - участник СВО* "Большое интервью". О стремлении Зеленского встретиться с президентом России, а также о нарастающем кризисе в Латинской Америке и об опасности ядерной провокации со стороны Запада. Гость: Алексей Мухин - политолог, директор Центра политической информации
Северодонецк, Донбасс, Россия, Алексей Мухин, Владимир Зеленский, Новороссия сегодня

3 марта 2026 года, вечерний эфир

14:27 04.03.2026
 
Сегодня в эфире:
* "Новости и фронтовые сводки". Гость: Марат Хайруллин – журналист, военный корреспондент, блогер
* "Тема дня Новороссии". Спорт в Северодонецке: какие объекты восстанавливают и как развивается сфера. Гость: Олег Лядовский - директор СКДЮСШ #1 Северодонецка
* "Наши защитники". Сильные люди Донбасса. Гость: Михаил Логачев - участник СВО
* "Большое интервью". О стремлении Зеленского встретиться с президентом России, а также о нарастающем кризисе в Латинской Америке и об опасности ядерной провокации со стороны Запада. Гость: Алексей Мухин - политолог, директор Центра политической информации
