Сегодня в эфире: Украина.ру, 04.03.2026

северодонецк

донбасс

россия

алексей мухин

владимир зеленский

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* "Новости и фронтовые сводки". Гость: Марат Хайруллин – журналист, военный корреспондент, блогер* "Тема дня Новороссии". Спорт в Северодонецке: какие объекты восстанавливают и как развивается сфера. Гость: Олег Лядовский - директор СКДЮСШ #1 Северодонецка* "Наши защитники". Сильные люди Донбасса. Гость: Михаил Логачев - участник СВО* "Большое интервью". О стремлении Зеленского встретиться с президентом России, а также о нарастающем кризисе в Латинской Америке и об опасности ядерной провокации со стороны Запада. Гость: Алексей Мухин - политолог, директор Центра политической информации

северодонецк

донбасс

россия

2026

Новости

