Зеленский якобы готов встретиться с Путиным. ВС РФ уничтожают противника и технику. Европа не оставляет попыток принять кредит Киеву в обход вето Венгрии

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0d/1075603067_0:40:3071:1767_1920x0_80_0_0_8adae2d4da2731add058d6885e7591a6.jpg

Владимир Зеленский в интервью SKY News заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, однако тут же добавил, что не уступит Донбасс."[Зеленский] готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров и сделает все возможное для достижения мира", — отмечает телеканал.В этом же интервью он посетовал, что говорить о возвращении потерянных Украиной территорий очень сложно.Зеленский отдельно подчеркнул что США "действительно оказывают давление на Россию". По его словам, только Вашингтон способен остановить конфликт.На прошлой неделе спецпосланник президента США Стив Уиткофф интервью Ларе Трамп на Fox News выражал надежду, что в ближайшие недели будут "хорошие новости" в рамках урегулирования украинского конфликта."Мы с [зятем Дональда Трампа] Джаредом [Кушнером] надеемся, что предложили обеим сторонам некоторые варианты, которые объединят их в ближайшие три недели и, возможно, даже приведут к саммиту между [президентом Украины Владимиром] Зеленским и президентом [России Владимиром] Путиным. В какой-то момент это может оказаться трехсторонней встречей с президентом. Посмотрим. <...> Так что, надеюсь, в ближайшие недели вы услышите хорошие новости", — сказал Уиткофф.В начале недели Зеленский также уже говорил о готовности встретиться с Путиным и отмечал важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта.В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говоря на днях о перспективах организации встречи президента России и Зеленского, призывал вспомнить заявления последнего относительно позиции Киева и после этого задаваться вопросом, "есть ли смысл встречаться на высшем уровне".Примечательно, что и глава Офиса Зеленского Кирилл Буданов* в интервью ливанской газете Al Modon позволил себе сделать громкое заявление о неизбежном возвращении всех утраченных Украиной территорий.По его словам, украинский народ якобы отвергнет любые посягательства на землю, и все регионы "неизбежно будут возвращены со временем"."Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все территории неизбежно будут возвращены со временем", — заявил он.Риторика Буданова вступает в прямое противоречие с реальными сигналами, поступающими от главного спонсора Киева. Как ранее отмечала газета Financial Times, США считают, что для урегулирования конфликта Украина должна покинуть Донбасс.Бывший премьер-министр страны Николай Азаров в пятницу подчеркнул, что "весь киевский режим является марионеточным режимом."Ну, может быть, какие-то там мизерные разногласия есть, но в целом они все подчиняются своим хозяевам", — заверил Азаров.Провалы ВСУНа всей территории Украины объявлена воздушная тревога.В результате ударов по энергетике обесточены потребители в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, перечисляет "Укрэнерго".В Одесской области после ночных ударов есть повреждения портовых резервуаров и строительного крана.В порту Ильичевска (украинское название — Черноморск) Одесской области произошел взрыв. После этого в зоне порта возник сильный пожар. Телеграм-канал Изнанка заверяет, что удары по порту в Ильичевске были нанесены беспилотниками "Герань".В то же время заместитель командира 21-го отдельного подразделения беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Егор Фирсов жалуется, что современные версии FPV-дронов "Герань" могут "видеть" свой маршрут, а не только двигаться по координатам.По словам Фирсова, новые версии "Гераней" представляют для инфраструктуры Украины серьезную угрозу.Российские войска освободили Краснознаменку (Беляковку) в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.Российские силы ведут зачистку населенного пункта Симиновка Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, это происходит юго-восточнее от освобожденного Графского.Группа солдат 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, наступавшей под Гуляйполем, сдалась в плен в Днепропетровской области, информируют военные с мест.За месяц в Сумской области хоронят более 100 военных ВСУ, отмечают силовики РФ.В российских силовых структурах также рассказали, что подразделения РФ приблизились к Краматорску на расстояние до 15 километров, группировка ВСУ в городе находится под артиллерийским огнем. Украинские войска подвергаются ударам реактивной и ствольной артиллерии.Краматорск — город в северной части ДНР, еще подконтрольной Киеву. Он расположен примерно в 95 километрах к северо-западу от Донецка. С начала активных боевых действий в 2022 году Краматорск и соседний Славянск являлись одними из ключевых целей российской военной операции в Донбассе. Освобождение Славянско-Краматорской агломерации, которую называют "главной крепостью Донбасса", считается важнейшим этапом для установления контроля над всей территорией ДНР.Ухищрения ЗападаЕврокомиссия пытается найти способ согласовать кредит Киеву на 90 миллиардов евро в обход наложенного Венгрией вето, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.В среду газета Politico сообщила, что в ЕС судорожно ищут способ обойти Венгрию в вопросе выделения Украине кредита, поскольку без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте.Как отмечают источники, кредит был одобрен в рамках механизма так называемого "расширенного сотрудничества". В соответствии с договорами ЕС, страны, не участвующие в "расширенном сотрудничестве", не должны препятствовать его осуществлению теми странами, которые в нем участвуют. По словам собеседников газеты, в ЕС пытаются использовать этот и другие аргументы, чтобы лишить премьера Венгрии Виктора Орбана рычага воздействия, надеясь, что он отступит и согласится одобрить кредит.В ЕС также полагают, что глава Евросовета Антониу Кошта может оказать моральное воздействие на Украину и сыграть роль в решении вопроса с Венгрией, также в качестве посредника всплывает кандидатура генсека НАТО Марка Рютте, пишет газета Politico.Ранее агентство Рейтер передавало, что Орбан в письме Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода "Дружба", прокачку нефти по которому остановила Украина. Как передает Рейтер, Орбан написал, что ему известно о трудностях, вызванных задержкой предоставления Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро."Кошта может сыграть роль, которую Еврокомиссия в данный момент не может сыграть: оказать моральное воздействие на украинцев", - приводит газета слова неназванного дипломата.По данным Politico, некоторые также задаются вопросом, не является ли Рютте подходящим человеком для того, чтобы выступить посредником в заключении сделки с Будапештом.Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину. Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.В пятницу венгерский премьер Виктор Орбан заявил в социальной сети X, что обсудит с премьер-министром Словакии Робертом Фицо ситуацию с блокировкой Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Подробнее - в материале Орбан играет свою игру на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

