27 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Четыре года СВО: путь защитника и преемственность поколений. Гость: Альберт Стасёнок - участник СВО
* Культурное обозрение. Вклад библиотек в поддержку участков СВО. Гость: Никита Олендарь – зав. отделом социокультурной деятельности Донецкой республиканской библиотеки для молодёжи.
* Трудовая быль. Как помогать людям дарить красоту — о профессии флориста. Гость: Наталья Шинкаренко - флорист
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Великие земляки. Анатолий Мартынов - донецкий писатель. Гость: Евгения Мартынова - журналист, блогер
* Знакомьтесь: Россия. Средневековая Хазарская крепость Саксин в Поволжье. Гость: Дмитрий Васильев - кандидат исторических наук, руководитель Школы "Археология Нижнего Поволжья" Астраханского государственного университета имени Татищева
