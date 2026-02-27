https://ukraina.ru/20260227/27-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1076148521.html

27 февраля 2026 года, утренний эфир

27 февраля 2026 года, утренний эфир - 27.02.2026 Украина.ру

27 февраля 2026 года, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.02.2026

россия

михаил павлив

новороссия

новороссия сегодня

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Четыре года СВО: путь защитника и преемственность поколений. Гость: Альберт Стасёнок - участник СВО* Культурное обозрение. Вклад библиотек в поддержку участков СВО. Гость: Никита Олендарь – зав. отделом социокультурной деятельности Донецкой республиканской библиотеки для молодёжи.* Трудовая быль. Как помогать людям дарить красоту — о профессии флориста. Гость: Наталья Шинкаренко - флорист* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Великие земляки. Анатолий Мартынов - донецкий писатель. Гость: Евгения Мартынова - журналист, блогер* Знакомьтесь: Россия. Средневековая Хазарская крепость Саксин в Поволжье. Гость: Дмитрий Васильев - кандидат исторических наук, руководитель Школы "Археология Нижнего Поволжья" Астраханского государственного университета имени Татищева

россия

новороссия

2026

россия, михаил павлив, новороссия, новороссия сегодня, видео