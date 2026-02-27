27 февраля 2026 года, утренний эфир - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/27-fevralya-2026-goda-utrenniy-efir-1076148521.html
27 февраля 2026 года, утренний эфир
27 февраля 2026 года, утренний эфир - 27.02.2026 Украина.ру
27 февраля 2026 года, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.02.2026
2026-02-27T13:46
2026-02-27T13:46
россия
михаил павлив
новороссия
новороссия сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076148379_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_cd7d59e436701537a79df5a912287cf9.jpg
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Время Новороссии. Четыре года СВО: путь защитника и преемственность поколений. Гость: Альберт Стасёнок - участник СВО* Культурное обозрение. Вклад библиотек в поддержку участков СВО. Гость: Никита Олендарь – зав. отделом социокультурной деятельности Донецкой республиканской библиотеки для молодёжи.* Трудовая быль. Как помогать людям дарить красоту — о профессии флориста. Гость: Наталья Шинкаренко - флорист* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог* Великие земляки. Анатолий Мартынов - донецкий писатель. Гость: Евгения Мартынова - журналист, блогер* Знакомьтесь: Россия. Средневековая Хазарская крепость Саксин в Поволжье. Гость: Дмитрий Васильев - кандидат исторических наук, руководитель Школы "Археология Нижнего Поволжья" Астраханского государственного университета имени Татищева
россия
новороссия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076148379_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_a2c07876ce8c7e6f0fdf6527319c39ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, михаил павлив, новороссия, новороссия сегодня, видео
Россия, Михаил Павлив, Новороссия, Новороссия сегодня

27 февраля 2026 года, утренний эфир

13:46 27.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Время Новороссии. Четыре года СВО: путь защитника и преемственность поколений. Гость: Альберт Стасёнок - участник СВО
* Культурное обозрение. Вклад библиотек в поддержку участков СВО. Гость: Никита Олендарь – зав. отделом социокультурной деятельности Донецкой республиканской библиотеки для молодёжи.
* Трудовая быль. Как помогать людям дарить красоту — о профессии флориста. Гость: Наталья Шинкаренко - флорист
* Политические итоги недели. Анализ главных политических событий. Гость: Михаил Павлив - политический эксперт и политтехнолог
* Великие земляки. Анатолий Мартынов - донецкий писатель. Гость: Евгения Мартынова - журналист, блогер
* Знакомьтесь: Россия. Средневековая Хазарская крепость Саксин в Поволжье. Гость: Дмитрий Васильев - кандидат исторических наук, руководитель Школы "Археология Нижнего Поволжья" Астраханского государственного университета имени Татищева
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияМихаил ПавливНовороссияНовороссия сегодня
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
14:22Миндич рассказал, почему не возвращается на Украину
14:19Еврокомиссия на стороне Украины, а не стран-членов ЕС - Фицо
14:00"Бандиты", "антисемиты" и "сектанты": политики Франции перессорились из-за Эпштейна
13:4627 февраля 2026 года, утренний эфир
13:31Зеленский увидел окно возможностей для достижения мира - Sky News
13:08Останки на Бали могут принадлежать похищенному сыну украинского криминального авторитета
13:00Один человек погиб и трое ранены в результате атаки дрона ВСУ на автосервис в Курской области
13:00Встреча Зеленского с Путиным, провалы ВСУ, ухищрения Запада. Хроника событий на 13:00 27 февраля
12:5026 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:48Сумасшествие Франции и Британии с ядерной бомбой для Украины грозит Европе коллапсом — Захарова
12:37МВФ одобрил кредит для Украины, где крадут десятками миллионов. Новости к этому часу
12:28Украинский десант освоил новый маневр: наступление в сторону плена. Главное к этому часу
12:26Показательные облавы на колл-центры и произвол ТЦК. Что происходит в Днепре
11:30Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается
11:15Финляндия запросила помощь у российских ледоколов
11:00Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"
10:56Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России
10:45Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса
10:36Доктор Геббельс и президент Дональд
10:30Операция в "Заливе поросят". Дмитрий Штраус о том, как эмигранты попытались свергнуть власть на Кубе
Лента новостейМолния