Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.02.2026

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Родные места. Центральный рынок Алчевска. Гость: Даниил Скубыря - стендап-комик, ведущий мероприятий* Тема дня Новороссии. Деятельность "Союза офицерских жён" Гость: Светлана Кошелева - основатель и президент "Союза офицерских жен"* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской энергетики и экономики. Гость: Иван Лизан - журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. Об антикоррупционном скандале на Украине и ходе спецоперации "Мидас". Гость: Олег Царёв - депутат Верховной Рады четырёх созывов.Отметим, что в интервью упоминаются Игорь Коломойский и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

