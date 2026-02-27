26 февраля 2026 года, вечерний эфир - 27.02.2026 Украина.ру
26 февраля 2026 года, вечерний эфир
26 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 27.02.2026
2026-02-27T12:50
2026-02-27T12:50
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Родные места. Центральный рынок Алчевска. Гость: Даниил Скубыря - стендап-комик, ведущий мероприятий* Тема дня Новороссии. Деятельность "Союза офицерских жён" Гость: Светлана Кошелева - основатель и президент "Союза офицерских жен"* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской энергетики и экономики. Гость: Иван Лизан - журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"* Большое интервью. Об антикоррупционном скандале на Украине и ходе спецоперации "Мидас". Гость: Олег Царёв - депутат Верховной Рады четырёх созывов.Отметим, что в интервью упоминаются Игорь Коломойский и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
26 февраля 2026 года, вечерний эфир

12:50 27.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Родные места. Центральный рынок Алчевска. Гость: Даниил Скубыря - стендап-комик, ведущий мероприятий
* Тема дня Новороссии. Деятельность "Союза офицерских жён" Гость: Светлана Кошелева - основатель и президент "Союза офицерских жен"
* Аналитика от издания Украина.ру. О состоянии украинской энергетики и экономики. Гость: Иван Лизан - журналист и экономист, глава аналитического бюро центра "Сонар-2050"
* Большое интервью. Об антикоррупционном скандале на Украине и ходе спецоперации "Мидас". Гость: Олег Царёв - депутат Верховной Рады четырёх созывов.
Отметим, что в интервью упоминаются Игорь Коломойский и Василий Малюк, внесённые Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Лента новостейМолния