Сумасшествие Франции и Британии с ядерной бомбой для Украины грозит Европе коллапсом — Захарова - 27.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260227/sumasshestvie-frantsii-i-britanii-s-yadernoy-bomboy-dlya-ukrainy-grozit-evrope-kollapsom--zakharova--1076143560.html
Сумасшествие Франции и Британии с ядерной бомбой для Украины грозит Европе коллапсом — Захарова
Сумасшествие Франции и Британии с ядерной бомбой для Украины грозит Европе коллапсом — Захарова - 27.02.2026 Украина.ру
Сумасшествие Франции и Британии с ядерной бомбой для Украины грозит Европе коллапсом — Захарова
Сговор между киевским режимом и его европейскими хозяевами в отношении ядерной бомбы для Украины разрабатывался в обстановке секретности. "Следите за повесткой. Украина.ру, 27.02.2026
2026-02-27T12:48
2026-02-27T12:48
видео
украина
россия
франция
мария захарова
служба внешней разведки
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076142796_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c0cf9e063b572d7d83b4579f8d4f7bf4.png
Сговор между киевским режимом и его европейскими хозяевами в отношении ядерной бомбы для Украины разрабатывался в обстановке секретности. "Следите за повесткой. Вранье и провокации — ваша прерогатива", — официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила через издание Украина.ру на обвинения посольства Франции в сторону Службы внешней разведки РФ.
украина
россия
франция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076142925_0:0:967:955_1920x0_80_0_0_d506b11ad3a330a9669009cd040d39fa.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, украина, россия, франция, мария захарова, служба внешней разведки , украина.ру, видео
Видео, Украина, Россия, Франция, Мария Захарова, Служба внешней разведки , Украина.ру

Сумасшествие Франции и Британии с ядерной бомбой для Украины грозит Европе коллапсом — Захарова

12:48 27.02.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Сговор между киевским режимом и его европейскими хозяевами в отношении ядерной бомбы для Украины разрабатывался в обстановке секретности. "Следите за повесткой. Вранье и провокации — ваша прерогатива", — официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила через издание Украина.ру на обвинения посольства Франции в сторону Службы внешней разведки РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ВидеоУкраинаРоссияФранцияМария ЗахароваСлужба внешней разведкиУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
13:00Один человек погиб и трое ранены в результате атаки дрона ВСУ на автосервис в Курской области
13:00Встреча Зеленского с Путиным, провалы ВСУ, ухищрения Запада. Хроника событий на 13:00 27 февраля
12:5026 февраля 2026 года, вечерний эфир
12:48Сумасшествие Франции и Британии с ядерной бомбой для Украины грозит Европе коллапсом — Захарова
12:37МВФ одобрил кредит для Украины, где крадут десятками миллионов. Новости к этому часу
12:28Украинский десант освоил новый маневр: наступление в сторону плена. Главное к этому часу
12:26Показательные облавы на колл-центры и произвол ТЦК. Что происходит в Днепре
11:30Американский аналитик объяснил Зеленскому, почему "контрнаступление" опять откладывается
11:15Финляндия запросила помощь у российских ледоколов
11:00Зеленский наградил немецкого министра орденом "со скидкой"
10:56Капремонт жилья и реконструкция больницы. Восстановление новых регионов России
10:45Громкие заявления на фоне поражений: Буданов* уверен в возврате Донбасса
10:36Доктор Геббельс и президент Дональд
10:30Операция в "Заливе поросят". Дмитрий Штраус о том, как эмигранты попытались свергнуть власть на Кубе
10:30Под видом миротворцев: Британия и Франция тренируют десант для отправки на Украину
10:30Венгрия удвоила число вертолетов у границы с Украиной
10:15Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу
10:00Новая встреча по Украине, провалы ВСУ, безумные планы Запада. Хроника событий на утро 27 февраля
08:00Грустная история Св. Михаила Черниговского. 780 лет со времени гибели князя-мученика
07:55Главное за ночь 27 февраля
Лента новостейМолния