Сумасшествие Франции и Британии с ядерной бомбой для Украины грозит Европе коллапсом — Захарова

Сговор между киевским режимом и его европейскими хозяевами в отношении ядерной бомбы для Украины разрабатывался в обстановке секретности. "Следите за повесткой. Украина.ру, 27.02.2026

Сговор между киевским режимом и его европейскими хозяевами в отношении ядерной бомбы для Украины разрабатывался в обстановке секретности. "Следите за повесткой. Вранье и провокации — ваша прерогатива", — официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила через издание Украина.ру на обвинения посольства Франции в сторону Службы внешней разведки РФ.

