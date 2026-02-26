https://ukraina.ru/20260226/bespokoyatsya-i-volnuyutsya-za-sudbu-londona-chto-govoryat-na-ukraine-o-vozmozhnoy-peredache-yadernogo-1076091720.html

Беспокоятся и волнуются за судьбу Лондона. Что говорят на Украине о возможной передаче ядерного оружия

В четвертую годовщину СВО в РФ заявили о вероятности передачи Киеву ядерного оружия, что вызвало определенный резонанс и на Украине.

2026-02-26

В частности в СВР РФ заявили, что в руководстве Великобритании и Франции решили, что "Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой".Эксперты на Украине говорят о повышении ставок с началом пятого года конфликта, который может перерасти в глобальную ядерную войну, но волнует их не столько перспектива превращения своей страны в ядерную пустыню, сколько судьба отдельных западных союзников.МИД Украины опроверг планы по передаче ядерного оружия, иной реакции было бы сложно ожидать. Зеленский 25 февраля заявил в ответ, что обвинения связаны с тем, что России якобы не удается побеждать на поле боя. Даже украинские паблики ежедневно вынуждены признавать продвижения российской армии. Таким образом, слова Зеленского говорят как минимум о том, что он не владеет информацией, пребывает в "теплой ванной", полагая, что ВСУ находятся где-то на подступах к Симферополю.Политический эксперт и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко рассказывает украинским СМИ, что заявления из РФ о ядерном оружии говорят, что российская армия не хочет, дескать, дальше воевать. Также, по его мнению, сама тема о ядерном оружии адресована британцам и французам в качестве угрозы против размещения их войск на Украине в случае перемирия."Они посылают четкий сигнал: "Если вы здесь появитесь, то будете легитимной целью, мы будем по вас бить, если нужно, даже ядерным оружием. Именно это исходит из заявления Путина", – транслирует свои измышления Мусиенко.Противоположного мнения придерживается эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко, которая утверждает, что заявления из Кремля о передаче Украине ядерного оружия или грязной бомбы - это лишь "информационная операция", а целью РФ является якобы эскалация боевых действий. "Обвинение Лондона в эскалации может быть попыткой оправдать собственное усиление боевых действий, например новую волну мобилизации, использование новых типов оружия и так далее", - говорит Антоненко.По мнению экспертов УИП Москва якобы хочет вбить клин между западными союзниками – США и Великобританией. Некоторые разногласия между Вашингтоном и Лондоном на Украине часто расценивают как результат "злонамеренных" действий Москвы. При этом в Киеве обычно ратуют за интересы именно Великобритании, а нынешнюю администрацию США воспринимают как каких-то несознательных "временщиков".Глава УИП, политолог Руслан Бортник в интервью от 25 февраля лишь сожалеет, что в нынешнюю эпоху сильные государства получают новые возможности для самостоятельной игры: обладая ядерным оружием, экономическим и военным потенциалом, они могут навязывать свою повестку, не оглядываясь на прежние альянсы. Украину он к таковым не относит, но беспокоится, что она теперь становится не нужной и Соединенным Штатам.Украинский экономист Алексей Кущ в связи с заявлениями РФ тоже высказывает сожаление по поводу того, что Вашингтон отстраняется от украинского конфликта. Он полагает, что даже "дипломатические накаты" США на Европу были связаны с попыткой заранее сформировать набор аргументов в стиле почему Америка не вступила в войну. В текущем году, по его мнению, РФ будет пытаться вызвать геополитический паралич ЕС и США с помощью эскалации ядерной угрозы.Украинское издание "Страна" считает, что заявления российского руководства направлены в первую очередь администрации Дональда Трампа. "Затягивание с давлением на Киев с целью побуждения украинских властей к выполнению договоренностей в Анкоридже чревато со временем эскалацией вплоть до ядерной", - полагает "Страна". В целом же, по мнению авторов "Страны", ситуация рискует развернуться в "Карибский кризис-2.0" - потенциально крайне опасную ситуацию для всех, а обнулить эти риски может лишь скорейшее достижение мира на Украине.Нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, уверен, что самостоятельно Украина не в состоянии разработать ядерное оружие, а тайная передача – технически сложна."Передать ЯО Украине тайно - невозможно. Сухопутные границы со времен распада СССР оборудовались сканерами, в перевозке по морю и воздуху - огромные риски. В том числе, утечки информации. К тому же, эксплуатация этого вида вооружений требует участия производителя и техперсонала - что является прямым вовлечением в ядерный конфликт", - пишет Дубинский. Вместе с тем он допускает, что на Украину могут ввезти тактические ядерные боеголовки, для использования с гаубиц или несколько боеголовок для запуска с F16.Однако в целом, если судить по комментариям в украинских СМИ, сами комментарии российского руководства о вероятности передачи ядерного оружия, не воспринимаются всерьез. Тем не менее, красной нитью почти во всех заявлениях из Украины можно проследить заботу об интересах Лондона, но никак не населения "незалежной".Мнения экспертов про поводу передаче Украине ядерного оружия - в статье "Винтовка рождает власть, а ядерка - субъектность. Эксперты опасаются, что Украина получит ядерное оружие"

