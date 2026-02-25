Итоги 25.02.26: переговоры по Украине, оборона Одессы и вероятные преемники Трампа - 25.02.2026 Украина.ру
Итоги 25.02.26: переговоры по Украине, оборона Одессы и вероятные преемники Трампа
Итоги 25.02.26: переговоры по Украине, оборона Одессы и вероятные преемники Трампа
2026-02-25T18:09
2026-02-25T18:09
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф сообщил о возможном новом раунде переговоров по Украине с участием США, России и Украины. В США обсуждают возможных преемников Дональда Трампа — Марко Рубио и Джей Ди Вэнса — директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал подробности.На юге Украины готовят Одессу к длительной обороне: строятся противотанковые рвы, инженерные заграждения и "килл-зоны". Кроме того, обсуждается потенциальное размещение европейских "миротворцев" после завершения конфликта.
Итоги 25.02.26: переговоры по Украине, оборона Одессы и вероятные преемники Трампа

18:09 25.02.2026
 
Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф сообщил о возможном новом раунде переговоров по Украине с участием США, России и Украины.

В США обсуждают возможных преемников Дональда Трампа — Марко Рубио и Джей Ди Вэнса — директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал подробности.

На юге Украины готовят Одессу к длительной обороне: строятся противотанковые рвы, инженерные заграждения и "килл-зоны". Кроме того, обсуждается потенциальное размещение европейских "миротворцев" после завершения конфликта.
