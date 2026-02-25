https://ukraina.ru/20260225/itogi-250226-peregovory-po-ukraine-oborona-odessy-i-veroyatnye-preemniki-trampa-1076059991.html

Итоги 25.02.26: переговоры по Украине, оборона Одессы и вероятные преемники Трампа

Итоги 25.02.26: переговоры по Украине, оборона Одессы и вероятные преемники Трампа - 25.02.2026 Украина.ру

Итоги 25.02.26: переговоры по Украине, оборона Одессы и вероятные преемники Трампа

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф сообщил о возможном новом раунде переговоров по Украине с участием США,... Украина.ру, 25.02.2026

2026-02-25T18:09

2026-02-25T18:09

2026-02-25T18:09

видео

украина

одесса

дональд трамп

стив уиткофф

марко рубио

сша

переговоры по украине 2025

переговоры

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076059583_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e503806ca15b31eb5acc984567e7cd9d.png

Смотрите в итогах дня с Дариной Боровик: спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф сообщил о возможном новом раунде переговоров по Украине с участием США, России и Украины. В США обсуждают возможных преемников Дональда Трампа — Марко Рубио и Джей Ди Вэнса — директор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал подробности.На юге Украины готовят Одессу к длительной обороне: строятся противотанковые рвы, инженерные заграждения и "килл-зоны". Кроме того, обсуждается потенциальное размещение европейских "миротворцев" после завершения конфликта.

украина

одесса

сша

одесская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, одесса, дональд трамп, стив уиткофф, марко рубио, сша, переговоры по украине 2025, переговоры, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, алексей мухин, одесская область, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, видео