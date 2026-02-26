Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к отправке на Украину — Хили - 26.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260226/armiya-i-vvs-velikobritanii-provodyat-ucheniya-dlya-podgotovki-k-otpravke-na-ukrainu--khili-1076081936.html
Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к отправке на Украину — Хили
Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к отправке на Украину — Хили - 26.02.2026 Украина.ру
Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к отправке на Украину — Хили
Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к размещению на Украине в рамках контингента так называемой "коалиции желающих", заявил в парламенте британский министр обороны Джон Хили. Об этом в ночь на 26 февраля сообщает РИА Новости
2026-02-26T03:29
2026-02-26T03:29
новости
великобритания
военная помощь украине
британия
ввс
украина
военные учения
военные коалиции
война на украине
чем закончится война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067589200_0:49:1183:714_1920x0_80_0_0_6b7b4e059fbb188e9565a4b80228d0f9.jpg
"Британская армия и Королевские военно-воздушные силы в настоящее время проводят подготовительные учения. Также было выделено 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить наши вооруженные силы всем необходимым для развёртывания [на Украине]", — сказал Хили.По его словам, конкретная структура планируемого контингента войск будет определена только после заключения мирного соглашения и будет соответствовать его требованиям.24 февраля в ходе встречи лидеров государств "коалиции желающих" было подтверждено намерение направить на Украину войска в рамках "гарантий безопасности".Президент России Владимир Путин заявлял о бессмысленности нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире. Он также подчёркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые иностранные войска на территории Украины.Ранее сообщалось, что Хили заявил о готовности направить британские войска на Украину в контексте возможного "мирного урегулирования" конфликта.Подробнее об историческом контексте британской политики в материале Василия Стоякина - Уроки островного черчиллеведения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
великобритания
британия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/19/1067589200_44:0:1004:720_1920x0_80_0_0_2b97dd3ec29a625ba5616a7211fee198.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, великобритания, военная помощь украине, британия, ввс, украина, военные учения, военные коалиции, война на украине, чем закончится война на украине, россия, владимир путин
Новости, Великобритания, военная помощь Украине, Британия, ВВС, Украина, военные учения, военные коалиции, война на Украине, чем закончится война на Украине, Россия, Владимир Путин

Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к отправке на Украину — Хили

03:29 26.02.2026
 
© telegram ukr_2025_ruБританские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Читать в
ДзенTelegram
Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к размещению на Украине в рамках контингента так называемой "коалиции желающих", заявил в парламенте британский министр обороны Джон Хили. Об этом в ночь на 26 февраля сообщает РИА Новости
"Британская армия и Королевские военно-воздушные силы в настоящее время проводят подготовительные учения. Также было выделено 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить наши вооруженные силы всем необходимым для развёртывания [на Украине]", — сказал Хили.
По его словам, конкретная структура планируемого контингента войск будет определена только после заключения мирного соглашения и будет соответствовать его требованиям.
24 февраля в ходе встречи лидеров государств "коалиции желающих" было подтверждено намерение направить на Украину войска в рамках "гарантий безопасности".
Президент России Владимир Путин заявлял о бессмысленности нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире. Он также подчёркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые иностранные войска на территории Украины.
Ранее сообщалось, что Хили заявил о готовности направить британские войска на Украину в контексте возможного "мирного урегулирования" конфликта.
Подробнее об историческом контексте британской политики в материале Василия Стоякина - Уроки островного черчиллеведения.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиВеликобританиявоенная помощь УкраинеБританияВВСУкраинавоенные учениявоенные коалициивойна на Украинечем закончится война на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
03:52ВВС США наращивают грузовые рейсы на военные базы США у границ Ирана
03:36Нанесены удары по объектам противника в пригороде Николаева и в Бахмаче Черниговской области
03:31В настоящий момент в небе над Украиной 45 БПЛА, сообщают мониторинговые каналы противника
03:29Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к отправке на Украину — Хили
02:47США не хотят отстраняться от урегулирования на Украине, но терпение Трампа не безгранично — Рубио
02:30Зеленский назвал Трампу сроки возможного окончания конфликта — Axios
02:07Американский катер, вошедший в территориальные воды Кубы, не принадлежал ВМС США — NYT
01:39События 25 февраля "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:06В США после инцидента с катером у берегов Кубы призвали к свержению власти в Гаване
00:36Наёмники ВСУ из Мексики, Колумбии и Бразилии возвращаются в Латинскую Америку — картели платят больше
00:09Фронтовая сводка за 25 февраля от канала "Дневник Десантника"
00:05США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном
00:03Украинская промышленность демонстрирует катастрофическое падение
00:00Российский FPV-дрон на оптоволокне впервые достиг Харькова
23:57Вражеские ресурсы подтверждают логистические проблемы ВСУ на Константиновском направлении
23:54Украина вышла из 30 соглашений в рамках СНГ
23:48Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
23:46США стреляет по кубинским пограничникам
23:46Силы ПВО отразили вечернюю атаку беспилотников ВСУ на регионы России. Сводка Минобороны РФ
23:42Минобороны опубликовало новые данные о потерях ВСУ: 1345 боевиков и 115 дронов за сутки
Лента новостейМолния