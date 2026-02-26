https://ukraina.ru/20260226/armiya-i-vvs-velikobritanii-provodyat-ucheniya-dlya-podgotovki-k-otpravke-na-ukrainu--khili-1076081936.html

Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к отправке на Украину — Хили

Армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к размещению на Украине в рамках контингента так называемой "коалиции желающих", заявил в парламенте британский министр обороны Джон Хили. Об этом в ночь на 26 февраля сообщает РИА Новости

"Британская армия и Королевские военно-воздушные силы в настоящее время проводят подготовительные учения. Также было выделено 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы обеспечить наши вооруженные силы всем необходимым для развёртывания [на Украине]", — сказал Хили.По его словам, конкретная структура планируемого контингента войск будет определена только после заключения мирного соглашения и будет соответствовать его требованиям.24 февраля в ходе встречи лидеров государств "коалиции желающих" было подтверждено намерение направить на Украину войска в рамках "гарантий безопасности".Президент России Владимир Путин заявлял о бессмысленности нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире. Он также подчёркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые иностранные войска на территории Украины.Ранее сообщалось, что Хили заявил о готовности направить британские войска на Украину в контексте возможного "мирного урегулирования" конфликта.Подробнее об историческом контексте британской политики в материале Василия Стоякина - Уроки островного черчиллеведения.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

