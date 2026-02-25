https://ukraina.ru/20260225/slishkom-optimistichnaya-strategiya-es-uspekhi-vs-rf-usiliya-ssha-khronika-sobytiy-na-1300-25-fevralya-1076039694.html

"Слишком оптимистичная" стратегия ЕС, успехи ВС РФ, усилия США. Хроника событий на 13:00 25 февраля

"Слишком оптимистичная" стратегия ЕС, успехи ВС РФ, усилия США. Хроника событий на 13:00 25 февраля - 25.02.2026 Украина.ру

"Слишком оптимистичная" стратегия ЕС, успехи ВС РФ, усилия США. Хроника событий на 13:00 25 февраля

Визит глав ЕК и ЕС в Киев выявил недостатки их стратегии по Украине. ВС РФ уничтожают противника и технику. Зеленский подтвердил встречу Умерова с представителями США

2026-02-25T13:00

2026-02-25T13:00

2026-02-25T13:48

хроники

эксклюзив

украина

киев

россия

владимир зеленский

урсула фон дер ляйен

петер сийярто

еврокомиссия

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790751_0:99:980:650_1920x0_80_0_0_a4ff2629e1de6f60c9223cd10676660a.jpg

Издание Euractiv полагает, что визит главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Антониу Кошты в Киев во вторник показал, что стратегия ЕС в отношении Украины оказалась слишком оптимистичной и не приносит должных результатов.Глава Еврокомиссии на пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским призналась, что не может назвать конкретные сроки вступления Украины в ЕС, несмотря на требования Киева о присоединении к объединению к январю 2027 года.Как отмечает издание, обещание Украине, что она станет членом ЕС, "всегда было долгосрочной авантюрой", но теперь оно вызывает растущее раздражение и у самого Киева.По оценке Euractiv, "неловкий спор" по поводу членства Киева в Евросоюзе, завязавшийся между Зеленским и фон дер Ляйен во время ее визита, выявил "пределы завышенных ожиданий, предъявляемых ЕС".Euractiv также анализирует слова фон дер Ляйен по поводу сроков вступления Украины в ЕС. Издание подчеркивает, что у главы ЕК "связаны руки" из-за позиций правительств стран блока. По словам издания, коррупция на Украине остается одним из главных вопросов, вызывающих беспокойство европейских министров.В свою очередь газета Politico отмечает, что без внешней помощи Киев может остаться без денег уже в марте."Еврокомиссии необходимо преодолеть упорное сопротивление одной из стран-членов (Венгрии - ред.), чтобы продвинуть ключевую инициативу - крайне необходимый кредит Украине в размере 90 миллиардов евро... А поскольку у Киева деньги могут закончиться в марте, ведутся судорожные попытки найти обходной путь", - говорится в сообщении издания.При этом, как пишет Politico, в ЕС опасаются, что в этот раз премьер Венгрии Виктор Орбан может действовать не как обычно, когда он в конечном итоге соглашался на выдвигаемые условия. Один из дипломатов ЕС пожаловался на то, что Венгрия "стала еще более непредсказуемой, чем обычно".В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета министров иностранных дел стран Евросоюза заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки этой страной транзита нефти по нефтепроводу "Дружба".Провалы ВСУУкраинские мониторинговые каналы паникуют, по их данным, российские бойцы готовят стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160 для удара по военным объектам Украины в течение ближайших двух суток. Среди приоритетных целей называются предприятия ВПК и энергетики в Киеве, пригородах и Полтавской области.В то же время российские эксперты отмечают, что ВС РФ просто бьют в режиме 24/7 по "военке" Украины. Объекты противника уничтожаются всем спектром боеприпасов: снарядами, ракетами различных типов как воздушного, так и наземного базирования, ударными беспилотниками и фугасными авиабомбами, оснащенными комплексами УМПК.Так, минувшей ночью был нанесен удар по газовым узлам противника в Черниговской области. Сильнейший пожар можно наблюдать за десятки километров.Основной целью военной весенне-летней кампании ВС РФ является взятие славянско-краматорского укрепрайона ВСУ и освобождение Запорожья. По информации военного эксперта Андрея Марочко, российским штурмовикам удалось прорвать оборону ВСУ в направлении Славянска сразу на четырех участках. Речь идет о расширении зоны контроля в районе села Кривая Лука и продвижении у населенных пунктов Никифоровка, Резниковка и Миньковка. На Запорожском направлении накануне, согласно сводкам Минобороны РФ, было освобождено село Риздвянка (Рождественское). С учетом продвижения российских войск южнее, у населенных пунктов Гуляйпольское, Верхняя Терса, и севернее, у Терноватого, складывается картина продавливания обороны противника на широком фронте. Основная цель — блокирование дороги, ведущей к Орехову со стороны Днепропетровской области. Об этом рассказывал aif.ru глава одного из комитетов Законодательного собрания Запорожской области Максим Зубарев. Владея ситуацией на передовой и зная рельеф местности, он сделал выводы, что продвижение группировки войск "Восток" позволит блокировать трассу на Орехов и создать условия для штурма населенного пункта, а также позволит уже к лету выйти на окраины Запорожья.В районе Каховского водохранилища на участках населенных пунктов Степногорск, Приморское и Магдалиновка продолжаются позиционные бои. Войска группировки "Днепр" ведут наступление в северо-восточном направлении, пытаясь выйти в район села Камышеваха и блокировать дорогу Запорожье — Орехов.Минобороны РФ отмечает, что потери ВСУ в зонах ответственности группировок "Днепр" и "Восток" составили 240 боевиков в сутки, то есть минус батальон пехоты противника за 24 часа. Вдобавок к живой силе была уничтожена 41 единица боевой техники и вооружения украинской армии.ВС РФ разворачивает наступление и на Добропольском направлении: войскам группировки "Центр" удалось как минимум зацепиться за окраины населенного пункта Кучеров Яр. А военкоры пишут, что бои идут в самом селе и оно является уже "серой зоной".Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" в сутки превышают 300 украинских военных и иностранных наемников. В российских силовых структурах рассказали, что потери Вооруженных сил Украины на Днепропетровском направлении исчисляются в "ротах живой силы".Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin боевиков ВСУ на Константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.По данным ведомства, разведчики 6-й мотострелковой дивизии выявили замаскированную 155-миллиметровую САУ M109 Paladin производства США."Первым попаданием дрона была уничтожена маскировочная сеть орудия, и следующими двумя прямыми попаданиями ударных БПЛА самоходное орудие противника было уничтожено", - говорится в сообщении.M109 Paladin - американская 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка, состоящая на вооружении армии США и ряда стран НАТО. Разработана на базе платформы M109, первая версия которой была принята на вооружение в 1960-х годах, после чего неоднократно модернизировалась.Максимальная дальность стрельбы стандартными боеприпасами составляет до 22-24 километров, активно-реактивными - до 30 километров и более в зависимости от типа снаряда.Украинские СМИ в то же время сетуют, что киевские власти игнорируют критическую ситуацию с энергетикой и водоснабжением в Одессе, где четверть города лишена электро- и водоснабжения уже 10 дней.Жители регулярно выходят на протесты против бездействия властей, но это не приводит ни к чему, а критическая ситуация не освещается государственными СМИ и не комментируется чиновниками.Усилия США Владимир Зеленский подтвердил, что в четверг запланирована двусторонняя встреча секретаря Совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова с представителями США."Разговаривал с Рустемом Умеровым, у него завтра будет встреча с американскими переговорщиками - с Уиткоффом и Кушнером. Также Умеров будет с министром экономики... Будет двусторонняя встреча с американской стороной", - сказал Зеленский в комментарии украинским СМИ.По его словам, на встрече планируется обсудить, в частности, восстановление Украины.Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что он и зять лидера Соединенных Штатов Джаред Кушнер намерены встретиться в Женеве с Умеровым."Я приезжаю в Женеву с Джаредом в этот четверг... Я говорил с Рустемом (Умеровым - ред.), с которым общаюсь почти каждый день, и попросил у (Владимира - ред.) Зеленского разрешения на встречу в Женеве, потому что это удобно. Возможно, после этого он посетит США, но мы также встретимся с Рустемом и в Женеве", - заявил Уиткофф в ходе выступления на украинском форуме YES Meeting.До этого президент США Дональд Трамп заверил, что Соединенные Штаты усердно работают над завершением конфликта на Украине."Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, убийствам и бойне между Россией и Украиной", - сказал Трамп в ходе выступления в конгрессе США с ежегодным обращением о положении дел в стране.Трамп также подчеркнул, что, будучи президентом вместо Джо Байдена, он бы никогда не допустил начала конфликта между Россией и Украиной.Подробнее о переговорах - в материале Зеленский попросил западной помощи и анонсировал переговоры Украины, США и России на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, киев, россия, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, петер сийярто, еврокомиссия, ес, вс рф, удары, атака, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, вооруженные силы украины, рустем умеров, сша, украина.ру, украина.ру, джо байден, бпла, мид рф