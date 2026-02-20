Денег меньше в 44 раза, коррупция окружения Зеленского: аудиторы доложили Конгрессу о ситуации на Украине
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Американские законодатели узнали, каков расклад сил на фронте, в каких скандалах замешаны бывшие партнёры главы киевского режима Владимира Зеленского, а также какую оплошность допустил Вашингтон в санкционном давлении на Россию
В опубликованном 19 февраля докладе, подготовленном аппаратами генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию США (USAID) для Конгресса, в частности проанализирована ситуация на Украине и действия Вашингтона по поддержке этой страны.
Объём помощи Украине со стороны США в 2025 и 2026 годах по сравнению с периодом 2022-2024 годов сократился в 44 раза: $3,92 млрд и $220 млн (сумма, предусмотренная на 2026-й финансовый год, который завершится 30 сентября) против $183,58 млрд. Последний крупный пакет на $60,78 млрд Конгресс утвердил в апреле 2024 года, с тех пор, как подчеркивают авторы доклада, финансирование выделялось в "относительно скромных размерах". Таким образом, тенденция на ослабление денежных потоков началась ещё при администрации демократов и усилилась с приходом ко власти президента-республиканца Дональда Трампа, известного нежеланием тратить средства американской казны на потребности других стран, к тому же, вступая на второй срок, он пообещал завершить украинский конфликт, а ослабление финансирования – это один из инструментов давления на Банковую.
Всего за время проведения СВО Конгресс США согласовал для помощи Украине $187,8 млрд. В документе отмечается, что $64,5 млрд выделены, но ещё не израсходованы.
В отличие от своего предшественника Джо Байдена Трамп не предоставляет ВСУ оружие американского производства бесплатно, за него платят европейские страны и затем передают Киеву. Так вот, как следует из отчёта, с августа 2025 года и в первом квартале фискального 2026 года (начался 1 октября) Пентагон получил от 6 государств-членов НАТО взносы на военное оборудование для Украины в размере $2,06 млрд.
В случае с Украиной, зависимой от западных спонсоров, ситуация осложняется не только кратным сокращением выделяемых сумм, но и тем, как эти деньги расходуются.
Авторы доклада, подготовленного для Конгресса, отмечают, что в компании "Энергоатом", которая не только производит половину всей электроэнергии Украины, но и управляет международной помощью, направленной на укрепление национальной энергетической инфраструктуры, разоблачили коррупционную схему минимум на $100 млн. Более того, к этим схемам причастны соратники главы киевского режима.
"Среди фигурантов расследования по делу "Энергоатома" — Тимур Миндич, бывший бизнес-партнёр президента Зеленского, бывший вице-премьер Алексей Чернышов, министр энергетики и министр юстиции. Позднее Миндич покинул страну, а министр юстиции, бывший министр энергетики и глава Офиса президента подали в отставку", - гласит документ.
Из-за скандала вокруг операции "Мидас" с постов министра энергетики и министра юстиции ушли Светлана Гринчук и Герман Галущенко соответственно, а также в отставку подал руководивший администрацией главы государства, его ближайший соратник Андрей Ермак. Тимур Миндич покинул страну за несколько часов до обысков, в ноябре 2025 года Зеленский ввёл персональные санкции против него как против гражданина Израиля.
"В отчёте к Конгрессу СШАнаписано, что к схеме причастен бизнес-ПАРТНЁР Зеленского Миндич. Просто представьте, как это видят американцы. Партнёры и друзья нашего президента причастны к крупнейшей коррупции в истории. <…> Вы понимаете что это значит? После такого не выборы должны проходить. А отставка. <…> Я не шучу об отставке. Смотрите: если мы ведём переговоры и о президенте у нашего главного СОЮЗНИКА есть подозрение (а я думаю, и понимание) куда, как и где он выводил наворованные деньги. Таккак же президент себя ведёт во время этих переговоров? Уязвим ли он? Пытается ли выторговать для страны или для себя лучшие условия? Все в Киеве понимают стратегию Зеленского. Затянуть переговоры. Дождаться выборов в США. И главная надежда там у Зеленского, что Трамп проиграет выборы и тогда можно будет выдохнуть и дальше воевать. Как думаете, почемуон хочет дождаться выборов? Что там изменится? Я скажу: изменится угроза ареста всего окружения Зеленского и самого Зеленского", - прокомментировал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём Telegram-канале.
Без американцев в этом коррупционном скандале, оказывается, тоже не обошлось. ФБР и Министерство юстиции США курировали работу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры по делу "Энергоатома", следует из доклада.
"Юридический советник Минюста и представители ФБР встречались с НАБУ, чтобы поделиться опытом, обсудить возможные схемы взяточничества или отмывания денег, а для координации действий по отслеживанию средств, изъятых в ходе расследования", - говорится в докладе.
Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине хоть и поставлен на регулярную основу, но к деэскалации боевых действий всё же пока не приводит. Следовательно, противостояние сторон продолжается на фронте. Генеральные инспекторы трёх американских ведомств констатируют, что "российские силы поддерживают общее превосходство в боевых действиях над Вооружёнными силами Украины, которые продолжают испытывать нехватку личного состава и оборудования".
"Россия почти наверняка сохраняет более эффективную систему командования и управления, чем Украина. Российские подразделения учатся более эффективно применять штурмовые группы для поддержания наступательного давления по всей линии фронта. В то же время украинские силы сталкиваются с постоянными проблемами, связанными с тем, что военачальники неравномерно внедряют западный стиль командования, поскольку многие из них предпочитают советский стиль в иерархии командования и управления. Превосходство России в наземных войсках позволяет ей вести непрерывные наступательные операции в высоком темпе", - уточняют авторы документа.
Разведывательное управление Пентагона признаёт превосходство России с точки зрения логистики, потенциала формирования новых подразделений и защиты сил в тыловых районах, она принимает меры для совершенствования методов применения беспилотников, подготовки их операторов, закупок и модернизации дронов.
ВСУ, которые не остановили продвижение российских сил, серьёзно истощены, остаются плохо подготовленными к реагированию на тактические наступления ВС РФ, испытывают дефицит боеприпасов для систем противовоздушной обороны и зависят от их поставок западными странами.
Переломить ситуацию Запад пытался за счёт колоссального давления на Россию, тем самым рассчитывая заставить её завершить спецоперацию на Украине, главным инструментом Европы и США были санкции, однако всё пошло не по плану.
"Ведомства не могут полностью оценить прогресс на пути к достижению целей, что сокращает возможность определения эффективности санкций и мер экспортного контроля, связанных с Россией", - говорится в докладе.
Ошибка заключалась в том, что ведомства, отвечавшие за применение ограничительных мер, с самого начала не установили "ясных и определённых целей, увязанных с измеримым результатом своих действий".Так что невозможно оценить, насколько санкции оказывают влияние на Россию, но макроэкономические показатели, которые можно измерить в цифрах, демонстрируют, что экономика РФ не просто не разорвана в клочья, а чувствует себя лучше, чем у стран G7. Более того, администрация Белого дома прорабатывает варианты восстановления бизнес-сотрудничества с Москвой, а по информации газеты The New York Times, окружение Трампа уже проверяет возможность заключения сделок с российскими компаниями, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
*внесён в перечень террористов и экстремистов, заочно осуждён в России
