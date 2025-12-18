Трамп вернул величие Америки за 11 месяцев. По крайней мере, так сказал Трамп - 18.12.2025 Украина.ру
Трамп вернул величие Америки за 11 месяцев. По крайней мере, так сказал Трамп
Трамп вернул величие Америки за 11 месяцев. По крайней мере, так сказал Трамп - 18.12.2025 Украина.ру
Трамп вернул величие Америки за 11 месяцев. По крайней мере, так сказал Трамп
В своей программной речи от 18 декабря, построенной на резких контрастах, Дональд Трамп представил нарратив эпического возрождения Америки под его руководством
Центральная идея — за одиннадцать месяцев он исправил катастрофическое наследие предыдущей администрации, вернув стране силу, безопасность и процветание. Это автопортрет решительного лидера, который в одиночку противостоит коррумпированной системе и побеждает. Контраст как основа повествования: "Тогда" против "Сейчас" Трамп строит своё выступление на создании двух полярных реальностей: Наследие Байдена (Тогда): Страна в состоянии краха. Худшая в истории инфляция делает жизнь недоступной. Открытые границы допускают "вторжение" 25 миллионов человек, среди которых, по его утверждению, находятся десятки тысяч убийц. Америку высмеивают в мире, её военная мощь ослаблена, экономика разграблена, а политики служат иностранным интересам и "карьерным преступникам". Достижения Трампа (Сейчас): Всего за 11 месяцев ситуация кардинально перевернута. Граница закрыта, инфляция остановлена, цены падают, а зарплаты растут. Армия — сильнейшая в мире, заключены мирные соглашения, уничтожена иранская ядерная угроза и "впервые за 3000 лет установлен мир" на Ближнем Востоке. Экономика переживает бум, рекордные инвестиции ($18 трлн) идут в страну, а американские рабочие снова получают рабочие места. Этот черно-белый контраст не оставляет места для полутонов. Прошлое изображается как период хаоса и предательства, настоящее — как эра порядка и патриотизма. Такая риторика апеллирует к чувству глубокой несправедливости и обещает быстрое, почти чудесное исправление. Ключевые темы и механизмы убеждения1. Граница и иммиграция: "Вторжение" и "Обратная миграция" Это центральная тема. Трамп использует яркую, милитаристскую лексику: "вторжение", "армия", "нашествие". Он связывает открытую границу с ростом преступности, потерей рабочих мест и ростом стоимости жилья. Его решение представлено как простое и эффективное: "нужен был новый президент", а не законы. Заявление о "нуле нелегальных иммигрантов" и "обратной миграции" (возвращении нелегалов из США в страны происхождения) служит мощным символом восстановленного контроля и суверенитета. 2. Экономика для "законопослушных трудяг"Трамп позиционирует себя как защитника простого американского рабочего ("законопослушных, трудолюбивых людей"). Он противопоставляет "частный сектор" (100% новых рабочих мест) — как источник силы — "правительству". Конкретные цифры ($1,300 для рабочего завода, $1,776 "военного дивиденда" для солдат) призваны показать осязаемую пользу его политики для избирателя. Его любимое слово — "тарифы" — преподносится как инструмент национального возрождения, заставляющий компании возвращаться в США. 3. Внешняя политика: Сила и уважениеТема восстановления уважения к Америке проходит через всю речь. Трамп заявляет, что страну "больше не смешивают с грязью". Его заявленные достижения (урегулирование 8 войн, мир на Ближнем Востоке, уничтожение иранской ядерной угрозы) подаются как беспрецедентные и быстро достигнутые исключительно благодаря его жесткой и решительной позиции. Это риторика "жесткой силы", которая приносит немедленные дивиденды. 4. Культурные войны: Борьба с "радикалами"Трамп затрагивает чувствительные для его базы темы: "мужчины в женском спорте", "трансгендерность* для всех", "зловещие пробудившиеся левые радикалы в школах". Он обещает, что контроль над образованием возвращен штатам, то есть "народу". Это часть нарратива о возврате к традиционным ценностям и прекращении навязывания либеральной идеологии. 5. Простой человек против системыЭто глубинный сюжет всей речи. Трамп изображает себя единственным, кто осмелился бросить вызов коррумпированной системе, "больному и коррумпированному истеблишменту", который "служил инсайдерам, нелегалам, корпоративным лоббистам и иностранным государствам". Его мандат, по его словам, — "работать на людей". Каждое его действие (переговоры с фармкомпаниями, снижение цен на энергоносители, отмена Obamacare) представлено как изъятие денег у жадных корпораций и элит и возвращение их "вам, народу". Стилистика и эмоциональное воздействиеПовторы и гиперболы: "Никогда не было ничего подобного", "абсолютно невозможно", "худший в истории", "рекордный". Это создает ощущение исторической значимости момента. Простой и прямой язык: Короткие, категоричные предложения ("Мы это сделали. Всё просто."), обращение к зрителям ("вы", "ваши сбережения"). Создание образа врага: Враги четко обозначены: предыдущая администрация, демократы, "кровавые иностранные картели", "специальные интересы", "гигантские страховые компании", "радикальные левые демократы". Это мобилизует сторонников. Обещание светлого будущего: Речь заканчивается на триумфальной ноте: "экономический бум, подобного которому мир никогда не видел", празднование 250-летия независимости как "возвращения Америки". Речь Дональда Трампа — это мощный политический инструмент, построенный по принципу "спасения". В речи Трамп мастерски разрешает кризис, предлагая себя как единственную силу, способную вернуть страну к "величию". Несмотря на то, что многие заявления требуют фактологической проверки и представляют собой субъективную интерпретацию событий, их сила — в эмоциональной ясности и простоте посыла: "Я сражался за вас, и мы победили. * Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.руСоединенные Штаты при Дональде Трампе больше не мечтают о гегемонии, но все также не готовы терпеть конкурентов. Подробнее — в материале "Никсон наоборот" против Китая. Почему России в отношениях с США нужно держать ухо востро.
Украина.ру
Трамп вернул величие Америки за 11 месяцев. По крайней мере, так сказал Трамп

05:51 18.12.2025 (обновлено: 12:57 18.12.2025)
 
В своей программной речи от 18 декабря, построенной на резких контрастах, Дональд Трамп представил нарратив эпического возрождения Америки под его руководством
Центральная идея — за одиннадцать месяцев он исправил катастрофическое наследие предыдущей администрации, вернув стране силу, безопасность и процветание. Это автопортрет решительного лидера, который в одиночку противостоит коррумпированной системе и побеждает.
Контраст как основа повествования: "Тогда" против "Сейчас"
Трамп строит своё выступление на создании двух полярных реальностей:
Наследие Байдена (Тогда): Страна в состоянии краха. Худшая в истории инфляция делает жизнь недоступной. Открытые границы допускают "вторжение" 25 миллионов человек, среди которых, по его утверждению, находятся десятки тысяч убийц. Америку высмеивают в мире, её военная мощь ослаблена, экономика разграблена, а политики служат иностранным интересам и "карьерным преступникам".
Достижения Трампа (Сейчас): Всего за 11 месяцев ситуация кардинально перевернута. Граница закрыта, инфляция остановлена, цены падают, а зарплаты растут. Армия — сильнейшая в мире, заключены мирные соглашения, уничтожена иранская ядерная угроза и "впервые за 3000 лет установлен мир" на Ближнем Востоке. Экономика переживает бум, рекордные инвестиции ($18 трлн) идут в страну, а американские рабочие снова получают рабочие места.
Этот черно-белый контраст не оставляет места для полутонов. Прошлое изображается как период хаоса и предательства, настоящее — как эра порядка и патриотизма. Такая риторика апеллирует к чувству глубокой несправедливости и обещает быстрое, почти чудесное исправление.
Ключевые темы и механизмы убеждения
1. Граница и иммиграция: "Вторжение" и "Обратная миграция"
Это центральная тема. Трамп использует яркую, милитаристскую лексику: "вторжение", "армия", "нашествие". Он связывает открытую границу с ростом преступности, потерей рабочих мест и ростом стоимости жилья. Его решение представлено как простое и эффективное: "нужен был новый президент", а не законы. Заявление о "нуле нелегальных иммигрантов" и "обратной миграции" (возвращении нелегалов из США в страны происхождения) служит мощным символом восстановленного контроля и суверенитета.
2. Экономика для "законопослушных трудяг"
Трамп позиционирует себя как защитника простого американского рабочего ("законопослушных, трудолюбивых людей"). Он противопоставляет "частный сектор" (100% новых рабочих мест) — как источник силы — "правительству". Конкретные цифры ($1,300 для рабочего завода, $1,776 "военного дивиденда" для солдат) призваны показать осязаемую пользу его политики для избирателя.
Его любимое слово — "тарифы" — преподносится как инструмент национального возрождения, заставляющий компании возвращаться в США.
3. Внешняя политика: Сила и уважение
Тема восстановления уважения к Америке проходит через всю речь. Трамп заявляет, что страну "больше не смешивают с грязью". Его заявленные достижения (урегулирование 8 войн, мир на Ближнем Востоке, уничтожение иранской ядерной угрозы) подаются как беспрецедентные и быстро достигнутые исключительно благодаря его жесткой и решительной позиции. Это риторика "жесткой силы", которая приносит немедленные дивиденды.
4. Культурные войны: Борьба с "радикалами"
Трамп затрагивает чувствительные для его базы темы: "мужчины в женском спорте", "трансгендерность* для всех", "зловещие пробудившиеся левые радикалы в школах". Он обещает, что контроль над образованием возвращен штатам, то есть "народу". Это часть нарратива о возврате к традиционным ценностям и прекращении навязывания либеральной идеологии.
5. Простой человек против системы
Это глубинный сюжет всей речи. Трамп изображает себя единственным, кто осмелился бросить вызов коррумпированной системе, "больному и коррумпированному истеблишменту", который "служил инсайдерам, нелегалам, корпоративным лоббистам и иностранным государствам". Его мандат, по его словам, — "работать на людей".
Каждое его действие (переговоры с фармкомпаниями, снижение цен на энергоносители, отмена Obamacare) представлено как изъятие денег у жадных корпораций и элит и возвращение их "вам, народу".
Стилистика и эмоциональное воздействие
Повторы и гиперболы: "Никогда не было ничего подобного", "абсолютно невозможно", "худший в истории", "рекордный". Это создает ощущение исторической значимости момента.
Простой и прямой язык: Короткие, категоричные предложения ("Мы это сделали. Всё просто."), обращение к зрителям ("вы", "ваши сбережения").
Создание образа врага: Враги четко обозначены: предыдущая администрация, демократы, "кровавые иностранные картели", "специальные интересы", "гигантские страховые компании", "радикальные левые демократы". Это мобилизует сторонников.
Обещание светлого будущего: Речь заканчивается на триумфальной ноте: "экономический бум, подобного которому мир никогда не видел", празднование 250-летия независимости как "возвращения Америки".
Речь Дональда Трампа — это мощный политический инструмент, построенный по принципу "спасения". В речи Трамп мастерски разрешает кризис, предлагая себя как единственную силу, способную вернуть страну к "величию".
Несмотря на то, что многие заявления требуют фактологической проверки и представляют собой субъективную интерпретацию событий, их сила — в эмоциональной ясности и простоте посыла: "Я сражался за вас, и мы победили. Америка снова велика".
Эта речь не столько информирует, сколько утверждает новую реальность и мобилизует своих сторонников на фоне созданного контраста между катастрофическим прошлым и триумфальным настоящим.
* Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру
Соединенные Штаты при Дональде Трампе больше не мечтают о гегемонии, но все также не готовы терпеть конкурентов. Подробнее — в материале "Никсон наоборот" против Китая. Почему России в отношениях с США нужно держать ухо востро.
