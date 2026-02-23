https://ukraina.ru/20260223/kiev-priznal-proval-mobilizatsii-budanov-obvinil-vlasti-fedorov-speshno-lataet-dyry-1075968275.html
Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры
Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры - 23.02.2026 Украина.ру
Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о начале масштабной реформы системы мобилизации. Об этом стало известно 23 февраля
2026-02-23T17:39
2026-02-23T17:39
2026-02-23T17:39
новости
украина
киев
россия
кирилл буданов
владимир зеленский
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_273:0:992:405_1920x0_80_0_0_b896a2b9f39ca47442e8f2565b40da02.jpg
По его словам, ведомство предлагает системное решение, которое должно урегулировать накопившиеся за годы проблемы и одновременно сохранить обороноспособность страны.В рамках реформы уже запущена автоматизация процесса оформления отсрочек от призыва. Как отметил Федоров, теперь около 90% отсрочек продлеваются автоматически через сервис "Резерв+".Министр подчеркнул, что нововведение позволит военкоматам сосредоточиться непосредственно на задачах обороны.Еще в декабре 2025 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* обвинил киевские власти в "разрушении" мобилизации из-за внутренних просчетов. Особо он выделил "проигранную медийную кампанию"."Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние [в этом вопросе] не так велико, как всем кажется", — констатировал руководитель военной разведки, фактически признав, что проблемы с пополнением армии носят системный внутренний характер.В январе Владимир Зеленский также признал необходимость масштабных изменений в процессе мобилизации и анонсировал разработку Минобороны системных решений проблем, накопившихся в работе территориальных центров комплектования (военкоматов).Таким образом, новая реформа мобилизации — попытка киевского режима латать дыры в системе принудительного пополнения армии, которая трещит по швам на фоне растущего сопротивления населения и провалов на фронте.Киевские власти поспешно заметают следы, удалив со страницы столичного ТЦК (военкомата) пост с откровенными признаниями боевика о методах "мобилизации" в прифронтовой зоне. Подробности в публикации "Выгребали из домов, чтобы русским не досталось": в Киеве удалили пост с признаниями боевика ВСУ.* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_248:0:992:558_1920x0_80_0_0_e2a33421a96a0d3bc46f4255862548c8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, кирилл буданов, владимир зеленский, минобороны
Новости, Украина, Киев, Россия, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Минобороны
Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о начале масштабной реформы системы мобилизации. Об этом стало известно 23 февраля
По его словам, ведомство предлагает системное решение, которое должно урегулировать накопившиеся за годы проблемы и одновременно сохранить обороноспособность страны.
"Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", — написал глава Минобороны.
В рамках реформы уже запущена автоматизация процесса оформления отсрочек от призыва. Как отметил Федоров, теперь около 90% отсрочек продлеваются автоматически через сервис "Резерв+".
Министр подчеркнул, что нововведение позволит военкоматам сосредоточиться непосредственно на задачах обороны.
Еще в декабре 2025 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* обвинил киевские власти в "разрушении" мобилизации из-за внутренних просчетов. Особо он выделил "проигранную медийную кампанию".
"Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние [в этом вопросе] не так велико, как всем кажется", — констатировал руководитель военной разведки, фактически признав, что проблемы с пополнением армии носят системный внутренний характер.
В январе Владимир Зеленский также признал необходимость масштабных изменений в процессе мобилизации и анонсировал разработку Минобороны системных решений проблем, накопившихся в работе территориальных центров комплектования (военкоматов).
Таким образом, новая реформа мобилизации — попытка киевского режима латать дыры в системе принудительного пополнения армии, которая трещит по швам на фоне растущего сопротивления населения и провалов на фронте.
Киевские власти поспешно заметают следы, удалив со страницы столичного ТЦК (военкомата) пост с откровенными признаниями боевика о методах "мобилизации" в прифронтовой зоне. Подробности в публикации "Выгребали из домов, чтобы русским не досталось": в Киеве удалили пост с признаниями боевика ВСУ.
* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.