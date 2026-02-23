https://ukraina.ru/20260223/kiev-priznal-proval-mobilizatsii-budanov-obvinil-vlasti-fedorov-speshno-lataet-dyry-1075968275.html

Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры

Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры - 23.02.2026 Украина.ру

Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры

Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о начале масштабной реформы системы мобилизации. Об этом стало известно 23 февраля

2026-02-23T17:39

2026-02-23T17:39

2026-02-23T17:39

новости

украина

киев

россия

кирилл буданов

владимир зеленский

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_273:0:992:405_1920x0_80_0_0_b896a2b9f39ca47442e8f2565b40da02.jpg

По его словам, ведомство предлагает системное решение, которое должно урегулировать накопившиеся за годы проблемы и одновременно сохранить обороноспособность страны.В рамках реформы уже запущена автоматизация процесса оформления отсрочек от призыва. Как отметил Федоров, теперь около 90% отсрочек продлеваются автоматически через сервис "Резерв+".Министр подчеркнул, что нововведение позволит военкоматам сосредоточиться непосредственно на задачах обороны.Еще в декабре 2025 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* обвинил киевские власти в "разрушении" мобилизации из-за внутренних просчетов. Особо он выделил "проигранную медийную кампанию"."Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние [в этом вопросе] не так велико, как всем кажется", — констатировал руководитель военной разведки, фактически признав, что проблемы с пополнением армии носят системный внутренний характер.В январе Владимир Зеленский также признал необходимость масштабных изменений в процессе мобилизации и анонсировал разработку Минобороны системных решений проблем, накопившихся в работе территориальных центров комплектования (военкоматов).Таким образом, новая реформа мобилизации — попытка киевского режима латать дыры в системе принудительного пополнения армии, которая трещит по швам на фоне растущего сопротивления населения и провалов на фронте.Киевские власти поспешно заметают следы, удалив со страницы столичного ТЦК (военкомата) пост с откровенными признаниями боевика о методах "мобилизации" в прифронтовой зоне. Подробности в публикации "Выгребали из домов, чтобы русским не досталось": в Киеве удалили пост с признаниями боевика ВСУ.* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, кирилл буданов, владимир зеленский, минобороны