Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры - 23.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260223/kiev-priznal-proval-mobilizatsii-budanov-obvinil-vlasti-fedorov-speshno-lataet-dyry-1075968275.html
Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры
Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры - 23.02.2026 Украина.ру
Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о начале масштабной реформы системы мобилизации. Об этом стало известно 23 февраля
2026-02-23T17:39
2026-02-23T17:39
новости
украина
киев
россия
кирилл буданов
владимир зеленский
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_273:0:992:405_1920x0_80_0_0_b896a2b9f39ca47442e8f2565b40da02.jpg
По его словам, ведомство предлагает системное решение, которое должно урегулировать накопившиеся за годы проблемы и одновременно сохранить обороноспособность страны.В рамках реформы уже запущена автоматизация процесса оформления отсрочек от призыва. Как отметил Федоров, теперь около 90% отсрочек продлеваются автоматически через сервис "Резерв+".Министр подчеркнул, что нововведение позволит военкоматам сосредоточиться непосредственно на задачах обороны.Еще в декабре 2025 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* обвинил киевские власти в "разрушении" мобилизации из-за внутренних просчетов. Особо он выделил "проигранную медийную кампанию"."Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние [в этом вопросе] не так велико, как всем кажется", — констатировал руководитель военной разведки, фактически признав, что проблемы с пополнением армии носят системный внутренний характер.В январе Владимир Зеленский также признал необходимость масштабных изменений в процессе мобилизации и анонсировал разработку Минобороны системных решений проблем, накопившихся в работе территориальных центров комплектования (военкоматов).Таким образом, новая реформа мобилизации — попытка киевского режима латать дыры в системе принудительного пополнения армии, которая трещит по швам на фоне растущего сопротивления населения и провалов на фронте.Киевские власти поспешно заметают следы, удалив со страницы столичного ТЦК (военкомата) пост с откровенными признаниями боевика о методах "мобилизации" в прифронтовой зоне. Подробности в публикации "Выгребали из домов, чтобы русским не досталось": в Киеве удалили пост с признаниями боевика ВСУ.* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
украина
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/14/1061239418_248:0:992:558_1920x0_80_0_0_e2a33421a96a0d3bc46f4255862548c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, россия, кирилл буданов, владимир зеленский, минобороны
Новости, Украина, Киев, Россия, Кирилл Буданов, Владимир Зеленский, Минобороны

Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры

17:39 23.02.2026
 
© Фото : ABC News
- РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : ABC News
Читать в
ДзенTelegram
Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о начале масштабной реформы системы мобилизации. Об этом стало известно 23 февраля
По его словам, ведомство предлагает системное решение, которое должно урегулировать накопившиеся за годы проблемы и одновременно сохранить обороноспособность страны.
"Предложим системное решение, чтобы решить накопившиеся за годы проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", — написал глава Минобороны.
В рамках реформы уже запущена автоматизация процесса оформления отсрочек от призыва. Как отметил Федоров, теперь около 90% отсрочек продлеваются автоматически через сервис "Резерв+".
Министр подчеркнул, что нововведение позволит военкоматам сосредоточиться непосредственно на задачах обороны.
Еще в декабре 2025 года глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* обвинил киевские власти в "разрушении" мобилизации из-за внутренних просчетов. Особо он выделил "проигранную медийную кампанию".
"Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние [в этом вопросе] не так велико, как всем кажется", — констатировал руководитель военной разведки, фактически признав, что проблемы с пополнением армии носят системный внутренний характер.
В январе Владимир Зеленский также признал необходимость масштабных изменений в процессе мобилизации и анонсировал разработку Минобороны системных решений проблем, накопившихся в работе территориальных центров комплектования (военкоматов).
Таким образом, новая реформа мобилизации — попытка киевского режима латать дыры в системе принудительного пополнения армии, которая трещит по швам на фоне растущего сопротивления населения и провалов на фронте.
Киевские власти поспешно заметают следы, удалив со страницы столичного ТЦК (военкомата) пост с откровенными признаниями боевика о методах "мобилизации" в прифронтовой зоне. Подробности в публикации "Выгребали из домов, чтобы русским не досталось": в Киеве удалили пост с признаниями боевика ВСУ.
* Кирилл Буданов внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКиевРоссияКирилл БудановВладимир ЗеленскийМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:10Трамп пригрозил "ужасными вещами" странам, которые "обкрадывали США"
18:02Буданов* о переговорах: либо закончим войну, либо продолжим — до конца
17:55Котёл для ВСУ: российские войска замыкают "треугольник" под Славянском
17:39Киев признал провал мобилизации: Буданов* обвинил власти, Федоров спешно латает дыры
16:56Елена Маркосян: Встреча Путина, Зеленского и Трампа состоится тогда, когда Россия решит судьбу Украины
16:06Зеленский ввел новый режим секретности: теперь о победах ВСУ не знает никто. Даже сами ВСУ
16:00Цирконий для вундерваффе. Приазовье и гитлеровский ядерный проект
15:52В Днепропетровске военные показали детям, как работает гранатомет в закрытом помещении. Главные новости
15:45ЕС сохранил санкции против российской экономики, чтобы окончательно добить свою. Новости к этому часу
15:08Новая цель ВСУ: Зеленский пытается уломать НАТО бить по Белоруссии
15:03"Никто не забыт": Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
15:00"Счёт на минуты": как медики 27-й дивизии вытаскивают бойцов с того света
15:00Позывной "Юна": "Я защищаю жизнь и здоровье"
14:47В Одессе судят группу, обвиняемую в продаже за границу детей-сирот
14:39Медведев: переговоры по Украине идут, Киев ответа не дал
14:30Зеленский усомнился в надёжности Трампа как гаранта безопасности
14:14"Чисто политическое решение": Сийярто о причинах блокировки "Дружбы"
14:11На Украине массово отключают свет после ударов по энергосистеме. Главное к этому часу
14:01"Выгребали из домов, чтобы русским не досталось": в Киеве удалили пост с признаниями боевика ВСУ
13:54Ко Дню защитника Отечества: ВСУ планируют кибератаку на российских военных. Главное к этому часу
Лента новостейМолния