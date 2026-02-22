Взрывы в Киеве и области: российская армия нанесла комбинированный удар по энергетике и военным объектам - 22.02.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260222/vzryvy-v-kieve-i-oblasti-rossiyskaya-armiya-nanesla-kombinirovannyy-udar-po-energetike-i-voennym-1075937444.html
Взрывы в Киеве и области: российская армия нанесла комбинированный удар по энергетике и военным объектам
Взрывы в Киеве и области: российская армия нанесла комбинированный удар по энергетике и военным объектам - 22.02.2026 Украина.ру
Взрывы в Киеве и области: российская армия нанесла комбинированный удар по энергетике и военным объектам
Мощные взрывы гремели в Киеве и области. Российская армия нанесла комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Об этом 22 февраля сообщает телеграм-канал "SHOT"
2026-02-22T09:33
2026-02-22T09:33
украина.ру
киев
украина
кировоград
трипольская тэс
сво
спецоперация
В ночь на воскресенье российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины. Атака производилась БПЛА типа "Герань", а также ракетами "Искандер", "Циркон" и Х-101. 🟥 Десятки взрывов прогремели этим утром в Киеве и области, начиная с 5:30 утра. Под атакой находилась Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины; 🟥 В атаке участвовали около 80 БПЛА "Герань" и более десяти крылатых ракет Х-22, не менее 15 ракет "Циркон" и "Искандер"; 🟥 Удары нанесены по целям в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области. А также долетели до Кропивницкого и Кривого Рога. Западные аналитики допускают, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще два года. Вместе с тем такие прогнозы оставляют за скобками как текущее положение дел на линии соприкосновения, так и фундаментальные закономерности, не раз подтвержденные военной историей.
Украина.ру
Новости
Взрывы в Киеве и области: российская армия нанесла комбинированный удар по энергетике и военным объектам

09:33 22.02.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Мощные взрывы гремели в Киеве и области. Российская армия нанесла комбинированный удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины. Об этом 22 февраля сообщает телеграм-канал "SHOT"
В ночь на воскресенье российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины. Атака производилась БПЛА типа "Герань", а также ракетами "Искандер", "Циркон" и Х-101.
🟥 Десятки взрывов прогремели этим утром в Киеве и области, начиная с 5:30 утра. Под атакой находилась Трипольская ТЭС и ТЭЦ-6. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины;
🟥 В атаке участвовали около 80 БПЛА "Герань" и более десяти крылатых ракет Х-22, не менее 15 ракет "Циркон" и "Искандер";
🟥 Удары нанесены по целям в Кировограде, Николаеве, Днепропетровске, Сумской и Одесской области. А также долетели до Кропивницкого и Кривого Рога.
Западные аналитики допускают, что боевые действия на Украине могут продолжаться еще два года. Вместе с тем такие прогнозы оставляют за скобками как текущее положение дел на линии соприкосновения, так и фундаментальные закономерности, не раз подтвержденные военной историей. Подробнее в материале "Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Внешнее управление — единственный выход для Украины. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния