https://ukraina.ru/20260222/esche-dva-goda-voyny--predel-vsu-ssha-zavyshayut-sroki-chtoby-skryt-proval-kieva--mnenie-eksperta-1075936349.html
"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта - 22.02.2026 Украина.ру
"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
В западных СМИ и экспертных кругах появились прогнозы, что конфликт на Украине может продлиться еще два года. Однако эти оценки не учитывают ключевые военно-исторические уроки и реальное положение дел на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-02-22T06:10
2026-02-22T06:10
2026-02-22T06:10
украина
россия
сша
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
новости сво
завершение сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_276bb72436f76052faebb1b4c14a845b.jpg
Недавно в публичном поле появились две схожие оценки того, сколько еще может длиться конфликт на Украине. The New York Times утверждает со ссылкой на военных и представителей западных разведок, что Россия "может воевать еще два года" ради освобождения Донбасса. Генерал-майор вооружённых сил Финляндии Сами Нурми также считает, что ВСУ способны вести боевые действия ещё как минимум два года.По мнению эксперта, такие оценки берутся из оценок экономического потенциала Украина и степени вовлеченности американцев в конфликт. Он обратил внимание на важный момент, о котором предпочитают умалчивать."Помните историю Польской кампании 1920 года? Тогда Тухачевский допустил растягивание фронта и атаку на логистические пути небольшим количеством войск противника", — напомнил Брутер.По его словам, Россия с самого начала кампании на Украине сталкивается со сложной логистикой при относительно небольшом контингенте. Частичная мобилизация закончилась только к концу 2022 года. То есть почти девять месяцев первой кампании велись очень небольшим количеством российских военнослужащих, констатировал он."И только потом это количество удалось на каком-то уровне стабилизировать. Главное отличие от кампании 1943 года — это количество российского контингента. Сейчас у нас нет возможности углубиться в территорию Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты ядерного сдерживания — в материале "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
финляндия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_60:0:1021:721_1920x0_80_0_0_a654471538799efb2c8dff9428a81596.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, сша, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, главные новости, новости россии, освобождение, украина.ру дзен, дзен сво, финляндия, мобилизация на украине, мобилизация, мобилизация в россии
Украина, Россия, США, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, завершение СВО, когда закончится СВО: прогнозы, Главные новости, новости России, освобождение, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Финляндия, мобилизация на Украине, мобилизация, мобилизация в России
"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
В западных СМИ и экспертных кругах появились прогнозы, что конфликт на Украине может продлиться еще два года. Однако эти оценки не учитывают ключевые военно-исторические уроки и реальное положение дел на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Недавно в публичном поле появились две схожие оценки того, сколько еще может длиться конфликт на Украине. The New York Times утверждает со ссылкой на военных и представителей западных разведок, что Россия "может воевать еще два года" ради освобождения Донбасса. Генерал-майор вооружённых сил Финляндии Сами Нурми также считает, что ВСУ способны вести боевые действия ещё как минимум два года.
По мнению эксперта, такие оценки берутся из оценок экономического потенциала Украина и степени вовлеченности американцев в конфликт. Он обратил внимание на важный момент, о котором предпочитают умалчивать.
"Помните историю Польской кампании 1920 года? Тогда Тухачевский допустил растягивание фронта и атаку на логистические пути небольшим количеством войск противника", — напомнил Брутер.
По его словам, Россия с самого начала кампании на Украине сталкивается со сложной логистикой при относительно небольшом контингенте. Частичная мобилизация закончилась только к концу 2022 года. То есть почти девять месяцев первой кампании велись очень небольшим количеством российских военнослужащих, констатировал он.
"И только потом это количество удалось на каком-то уровне стабилизировать. Главное отличие от кампании 1943 года — это количество российского контингента. Сейчас у нас нет возможности углубиться в территорию Украины", — подытожил собеседник издания.