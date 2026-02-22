https://ukraina.ru/20260222/esche-dva-goda-voyny--predel-vsu-ssha-zavyshayut-sroki-chtoby-skryt-proval-kieva--mnenie-eksperta-1075936349.html

"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта

"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта - 22.02.2026 Украина.ру

"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта

В западных СМИ и экспертных кругах появились прогнозы, что конфликт на Украине может продлиться еще два года. Однако эти оценки не учитывают ключевые военно-исторические уроки и реальное положение дел на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2026-02-22T06:10

2026-02-22T06:10

2026-02-22T06:10

украина

россия

сша

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

прогнозы сво

новости сво

завершение сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_276bb72436f76052faebb1b4c14a845b.jpg

Недавно в публичном поле появились две схожие оценки того, сколько еще может длиться конфликт на Украине. The New York Times утверждает со ссылкой на военных и представителей западных разведок, что Россия "может воевать еще два года" ради освобождения Донбасса. Генерал-майор вооружённых сил Финляндии Сами Нурми также считает, что ВСУ способны вести боевые действия ещё как минимум два года.По мнению эксперта, такие оценки берутся из оценок экономического потенциала Украина и степени вовлеченности американцев в конфликт. Он обратил внимание на важный момент, о котором предпочитают умалчивать."Помните историю Польской кампании 1920 года? Тогда Тухачевский допустил растягивание фронта и атаку на логистические пути небольшим количеством войск противника", — напомнил Брутер.По его словам, Россия с самого начала кампании на Украине сталкивается со сложной логистикой при относительно небольшом контингенте. Частичная мобилизация закончилась только к концу 2022 года. То есть почти девять месяцев первой кампании велись очень небольшим количеством российских военнослужащих, констатировал он."И только потом это количество удалось на каком-то уровне стабилизировать. Главное отличие от кампании 1943 года — это количество российского контингента. Сейчас у нас нет возможности углубиться в территорию Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты ядерного сдерживания — в материале "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.

украина

россия

сша

финляндия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, сша, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, главные новости, новости россии, освобождение, украина.ру дзен, дзен сво, финляндия, мобилизация на украине, мобилизация, мобилизация в россии