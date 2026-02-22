"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта - 22.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260222/esche-dva-goda-voyny--predel-vsu-ssha-zavyshayut-sroki-chtoby-skryt-proval-kieva--mnenie-eksperta-1075936349.html
"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта - 22.02.2026 Украина.ру
"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
В западных СМИ и экспертных кругах появились прогнозы, что конфликт на Украине может продлиться еще два года. Однако эти оценки не учитывают ключевые военно-исторические уроки и реальное положение дел на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2026-02-22T06:10
2026-02-22T06:10
украина
россия
сша
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
прогнозы сво
новости сво
завершение сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_0:57:1080:665_1920x0_80_0_0_276bb72436f76052faebb1b4c14a845b.jpg
Недавно в публичном поле появились две схожие оценки того, сколько еще может длиться конфликт на Украине. The New York Times утверждает со ссылкой на военных и представителей западных разведок, что Россия "может воевать еще два года" ради освобождения Донбасса. Генерал-майор вооружённых сил Финляндии Сами Нурми также считает, что ВСУ способны вести боевые действия ещё как минимум два года.По мнению эксперта, такие оценки берутся из оценок экономического потенциала Украина и степени вовлеченности американцев в конфликт. Он обратил внимание на важный момент, о котором предпочитают умалчивать."Помните историю Польской кампании 1920 года? Тогда Тухачевский допустил растягивание фронта и атаку на логистические пути небольшим количеством войск противника", — напомнил Брутер.По его словам, Россия с самого начала кампании на Украине сталкивается со сложной логистикой при относительно небольшом контингенте. Частичная мобилизация закончилась только к концу 2022 года. То есть почти девять месяцев первой кампании велись очень небольшим количеством российских военнослужащих, констатировал он."И только потом это количество удалось на каком-то уровне стабилизировать. Главное отличие от кампании 1943 года — это количество российского контингента. Сейчас у нас нет возможности углубиться в территорию Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты ядерного сдерживания — в материале "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
финляндия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059056365_60:0:1021:721_1920x0_80_0_0_a654471538799efb2c8dff9428a81596.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, завершение сво, когда закончится сво: прогнозы, главные новости, новости россии, освобождение, украина.ру дзен, дзен сво, финляндия, мобилизация на украине, мобилизация, мобилизация в россии
Украина, Россия, США, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, завершение СВО, когда закончится СВО: прогнозы, Главные новости, новости России, освобождение, Украина.ру Дзен, дзен СВО, Финляндия, мобилизация на Украине, мобилизация, мобилизация в России

"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта

06:10 22.02.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
В западных СМИ и экспертных кругах появились прогнозы, что конфликт на Украине может продлиться еще два года. Однако эти оценки не учитывают ключевые военно-исторические уроки и реальное положение дел на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
Недавно в публичном поле появились две схожие оценки того, сколько еще может длиться конфликт на Украине. The New York Times утверждает со ссылкой на военных и представителей западных разведок, что Россия "может воевать еще два года" ради освобождения Донбасса. Генерал-майор вооружённых сил Финляндии Сами Нурми также считает, что ВСУ способны вести боевые действия ещё как минимум два года.
По мнению эксперта, такие оценки берутся из оценок экономического потенциала Украина и степени вовлеченности американцев в конфликт. Он обратил внимание на важный момент, о котором предпочитают умалчивать.
"Помните историю Польской кампании 1920 года? Тогда Тухачевский допустил растягивание фронта и атаку на логистические пути небольшим количеством войск противника", — напомнил Брутер.
По его словам, Россия с самого начала кампании на Украине сталкивается со сложной логистикой при относительно небольшом контингенте. Частичная мобилизация закончилась только к концу 2022 года. То есть почти девять месяцев первой кампании велись очень небольшим количеством российских военнослужащих, констатировал он.
"И только потом это количество удалось на каком-то уровне стабилизировать. Главное отличие от кампании 1943 года — это количество российского контингента. Сейчас у нас нет возможности углубиться в территорию Украины", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Брутер: Если Россия и США заберут Восточную Европу, то смогут противостоять Парижу и Лондону" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты ядерного сдерживания — в материале "Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияСШАСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОзавершение СВОкогда закончится СВО: прогнозыГлавные новостиновости РоссииосвобождениеУкраина.ру Дзендзен СВОФинляндиямобилизация на Украинемобилизациямобилизация в России
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
06:10"Еще два года войны" — предел ВСУ: США завышают сроки, чтобы скрыть провал Киева — мнение эксперта
06:00Зачистка ВСУ в селах под Терноватым: Алехин рассказал про новые успехи группировки "Восток"
05:45Алехин: ВСУ бежали из Миньковки, "южане" заняли новые рубежи и пробиваются к Федоровке Второй
05:30Перенджиев: США при Трампе пытаются подмять Канаду и Данию, а НАТО действует отдельно
05:15Прорыв на севере: штурмовики ВС РФ взяли под контроль Покровку и вошли в Кондратовку — эксперт
05:00Активизация под Константиновкой: Алехин рассказал про "разморозку" фронта в районе Червоного
04:45Военный эксперт: Штурмовики РФ зачищают Гришино, ВСУ в панике жалуются на "Рубикон" и ФАБы
04:30Владимир Брутер: Россия устала напоминать Трампу про "дух Анкориджа"
04:15Военный эксперт: Заявленная Сырским "стабилизация фронта" под Запорожьем обошлась ВСУ очень дорого
04:00Россия наращивает морскую авиацию и ракетные комплексы на Балтике — эксперт об ответе на угрозы НАТО
21:43Если бы не Евромайдан, Украина могла быть в ЕС уже давно
19:33К чему готовят Залужного на Украине, кто обидел Польшу на этот раз и в чём причина комплексов у поляков
19:00Ультиматум Венгрии и Словакии. Итоги 21 февраля
16:47Выяснились подробности нападения на террористов из "Айдара"*
16:32Российские подразделения развивают наступление на Славянском направлении
16:00Анархист от русской поэзии. 140 лет Алексею Крученых
15:59В Киеве ресторанный бизнес на грани кризиса, пока Кличко вручает награды зарубежным гостям
15:35Напавший на губернатора Чибиса Быданов погиб в зоне СВО. Главное к этому часу
13:44"Война войной, а Масленица по расписанию". Как бойцы на фронте отмечали Православный праздник
13:35Взрывы в Альметьевске и отмена занятий в Казани: Татарстан атаковали беспилотники
Лента новостейМолния