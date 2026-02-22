https://ukraina.ru/20260222/vneshnee-upravlenie--edinstvennyy-vykhod-dlya-ukrainy-glavnoe-k-etomu-chasu-1075937103.html
Внешнее управление — единственный выход для Украины. Главное к этому часу
Внешнее управление является единственной рабочей идеей урегулирования на Украине, заявил в интервью экс-премьер страны Николай Азаров. Об этом и других новостях к этому часу 22 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
🟦 Король Великобритании Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к электронным письмам, документам и правительственным файлам, касающимся работы экс-принца Эндрю в качестве торгового представителя Великобритании, пишет The Observer со ссылкой на источник; 🟦 Финляндия оказала Киеву всю возможную помощь, больше ей нечем помогать, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle Ykkösaamu; 🟦 В течение трёх следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он может привести к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, возможно, с участием американского лидера Дональда Трампа, отметил спецпосланник президента США. "В ближайшие недели появятся хорошие новости в вопросе урегулирования украинского конфликта", - добавил он в эфире Fox News;🟦 Мир в Европе возможен только вместе с Россией. Об этом заявила лидер АдГ Алис Вайдель, назвав ошибочным нынешний подход к отношениям с Москвой. Она также призвала вернуться к импорту энергоресурсов из РФ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
🟦 Король Великобритании Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к электронным письмам, документам и правительственным файлам, касающимся работы экс-принца Эндрю в качестве торгового представителя Великобритании, пишет The Observer со ссылкой на источник;
🟦 Финляндия оказала Киеву всю возможную помощь, больше ей нечем помогать, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle Ykkösaamu;
🟦 В течение трёх следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он может привести к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, возможно, с участием американского лидера Дональда Трампа, отметил спецпосланник президента США.
"В ближайшие недели появятся хорошие новости в вопросе урегулирования украинского конфликта", - добавил он в эфире Fox News;
🟦 Мир в Европе возможен только вместе с Россией. Об этом заявила лидер АдГ Алис Вайдель, назвав ошибочным нынешний подход к отношениям с Москвой.
Она также призвала вернуться к импорту энергоресурсов из РФ.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру