https://ukraina.ru/20260222/vneshnee-upravlenie--edinstvennyy-vykhod-dlya-ukrainy-glavnoe-k-etomu-chasu-1075937103.html

Внешнее управление — единственный выход для Украины. Главное к этому часу

Внешнее управление — единственный выход для Украины. Главное к этому часу - 22.02.2026 Украина.ру

Внешнее управление — единственный выход для Украины. Главное к этому часу

Внешнее управление является единственной рабочей идеей урегулирования на Украине, заявил в интервью экс-премьер страны Николай Азаров. Об этом и других новостях к этому часу 22 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-22T09:18

2026-02-22T09:18

2026-02-22T09:18

новости

украина

россия

великобритания

карл iii

стив уиткофф

fox news

мид

украина.ру

николай азаров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051617009_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee51ddfb12fbbcce983b6fe455e8eb93.jpg

🟦 Король Великобритании Карл III дал разрешение предоставить полиции доступ к электронным письмам, документам и правительственным файлам, касающимся работы экс-принца Эндрю в качестве торгового представителя Великобритании, пишет The Observer со ссылкой на источник; 🟦 Финляндия оказала Киеву всю возможную помощь, больше ей нечем помогать, заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle Ykkösaamu; 🟦 В течение трёх следующих недель может состояться новый раунд переговоров по Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он может привести к встрече президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского, возможно, с участием американского лидера Дональда Трампа, отметил спецпосланник президента США. "В ближайшие недели появятся хорошие новости в вопросе урегулирования украинского конфликта", - добавил он в эфире Fox News;🟦 Мир в Европе возможен только вместе с Россией. Об этом заявила лидер АдГ Алис Вайдель, назвав ошибочным нынешний подход к отношениям с Москвой. Она также призвала вернуться к импорту энергоресурсов из РФ.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

россия

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, великобритания, карл iii, стив уиткофф, fox news, мид, украина.ру, николай азаров, украина.ру