Камчатский морпех удостоен звания Героя России за 52 дня обороны на курском направлении
19-летний военнослужащий 40-й бригады морской пехоты Сергей Крашенинников с позывным "Крош" получил звание Героя России. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов
По данным главы региона, на курском направлении штурмовая группа под руководством Крашенинникова захватила восемь хорошо укреплённых опорных пунктов ВСУ. После этого подразделение удерживало занятые позиции в течение 52 дней, несмотря на постоянный натиск. Губернатор назвал этот срок "своеобразным рекордом на фронте".В ходе боёв Крашенинников спас жизнь нескольким сослуживцам. Другие подробности подвига не раскрываются. Официального подтверждения от Министерства обороны на данный момент не поступало.
По данным главы региона, на курском направлении штурмовая группа под руководством Крашенинникова захватила восемь хорошо укреплённых опорных пунктов ВСУ. После этого подразделение удерживало занятые позиции в течение 52 дней, несмотря на постоянный натиск. Губернатор назвал этот срок "своеобразным рекордом на фронте".
В ходе боёв Крашенинников спас жизнь нескольким сослуживцам. Другие подробности подвига не раскрываются. Официального подтверждения от Министерства обороны на данный момент не поступало.
