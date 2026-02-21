Камчатский морпех удостоен звания Героя России за 52 дня обороны на курском направлении - 21.02.2026 Украина.ру
Камчатский морпех удостоен звания Героя России за 52 дня обороны на курском направлении
Камчатский морпех удостоен звания Героя России за 52 дня обороны на курском направлении
19-летний военнослужащий 40-й бригады морской пехоты Сергей Крашенинников с позывным "Крош" получил звание Героя России. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов
2026-02-21T11:53
2026-02-21T11:53
По данным главы региона, на курском направлении штурмовая группа под руководством Крашенинникова захватила восемь хорошо укреплённых опорных пунктов ВСУ. После этого подразделение удерживало занятые позиции в течение 52 дней, несмотря на постоянный натиск. Губернатор назвал этот срок "своеобразным рекордом на фронте".В ходе боёв Крашенинников спас жизнь нескольким сослуживцам. Другие подробности подвига не раскрываются. Официального подтверждения от Министерства обороны на данный момент не поступало.2 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели Героя России Муслима Муслимова в зоне спецоперации. Подробнее в материале Глава Дагестана рассказал о погибшем в зоне спецоперации герое России
Камчатский морпех удостоен звания Героя России за 52 дня обороны на курском направлении

11:53 21.02.2026
 
19-летний военнослужащий 40-й бригады морской пехоты Сергей Крашенинников с позывным "Крош" получил звание Героя России. Об этом 21 февраля сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов
По данным главы региона, на курском направлении штурмовая группа под руководством Крашенинникова захватила восемь хорошо укреплённых опорных пунктов ВСУ. После этого подразделение удерживало занятые позиции в течение 52 дней, несмотря на постоянный натиск. Губернатор назвал этот срок "своеобразным рекордом на фронте".
В ходе боёв Крашенинников спас жизнь нескольким сослуживцам. Другие подробности подвига не раскрываются. Официального подтверждения от Министерства обороны на данный момент не поступало.
2 февраля глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели Героя России Муслима Муслимова в зоне спецоперации. Подробнее в материале Глава Дагестана рассказал о погибшем в зоне спецоперации герое России
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния