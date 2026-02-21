Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций - 21.02.2026 Украина.ру
Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций
Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций
Евросоюз планирует окончательно утвердить 20-й пакет санкций против России в понедельник, 23 февраля. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров обороны "Группы пяти" (E5) в пятницу
2026-02-21T12:17
2026-02-21T12:17
россия
новости
великобритания
польша
дональд трамп
ес
еврокомиссия
украина.ру
Евросоюз намерен принять 20-й пакет санкций в отношении России 23 февраля. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после заседания министров обороны стран "Группы E5", в которую входят Польша, Великобритания, Франция, Италия и Германия."Мы ставим себе цель в следующий понедельник принять 20-й пакет санкций против России", — цитирует Каллас ряд европейских изданий.Санкционный пакет был представлен Еврокомиссией 6 февраля. Как сообщается, он охватывает три ключевых направления: энергетический сектор, финансовые услуги и торговлю. Теперь предложение ЕК должно быть одобрено Советом Европейского союза, для чего необходимо единогласное решение всех 27 государств-членов ЕС.Официальный Брюссель пока не раскрывает полный перечень ограничений, однако, по информации источников, новый пакет может затронуть операции с российскими энергоносителями, а также расширить персональные санкционные списки.Ущерб, понесённый Евросоюзом от антироссийских санкций, составляет от 1,5 до 2 триллионов евро, заявил СМИ заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Подробнее в материале МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкцийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
россия
великобритания
польша
Украина.ру
Евросоюз планирует окончательно утвердить 20-й пакет санкций против России в понедельник, 23 февраля. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров обороны "Группы пяти" (E5) в пятницу
Евросоюз намерен принять 20-й пакет санкций в отношении России 23 февраля. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после заседания министров обороны стран "Группы E5", в которую входят Польша, Великобритания, Франция, Италия и Германия.
"Мы ставим себе цель в следующий понедельник принять 20-й пакет санкций против России", — цитирует Каллас ряд европейских изданий.
Санкционный пакет был представлен Еврокомиссией 6 февраля. Как сообщается, он охватывает три ключевых направления: энергетический сектор, финансовые услуги и торговлю. Теперь предложение ЕК должно быть одобрено Советом Европейского союза, для чего необходимо единогласное решение всех 27 государств-членов ЕС.
Официальный Брюссель пока не раскрывает полный перечень ограничений, однако, по информации источников, новый пакет может затронуть операции с российскими энергоносителями, а также расширить персональные санкционные списки.
Ущерб, понесённый Евросоюзом от антироссийских санкций, составляет от 1,5 до 2 триллионов евро, заявил СМИ заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Подробнее в материале МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния