https://ukraina.ru/20260221/glava-diplomatii-es-anonsirovala-utverzhdenie-20-go-paketa-antirossiyskikh-sanktsiy--1075923764.html
Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций
Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций - 21.02.2026 Украина.ру
Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций
Евросоюз планирует окончательно утвердить 20-й пакет санкций против России в понедельник, 23 февраля. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров обороны "Группы пяти" (E5) в пятницу
2026-02-21T12:17
2026-02-21T12:17
2026-02-21T12:17
россия
новости
великобритания
польша
дональд трамп
ес
еврокомиссия
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073127492_38:0:762:407_1920x0_80_0_0_fc943e068950485eb8eb947a502432a6.jpg
Евросоюз намерен принять 20-й пакет санкций в отношении России 23 февраля. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после заседания министров обороны стран "Группы E5", в которую входят Польша, Великобритания, Франция, Италия и Германия."Мы ставим себе цель в следующий понедельник принять 20-й пакет санкций против России", — цитирует Каллас ряд европейских изданий.Санкционный пакет был представлен Еврокомиссией 6 февраля. Как сообщается, он охватывает три ключевых направления: энергетический сектор, финансовые услуги и торговлю. Теперь предложение ЕК должно быть одобрено Советом Европейского союза, для чего необходимо единогласное решение всех 27 государств-членов ЕС.Официальный Брюссель пока не раскрывает полный перечень ограничений, однако, по информации источников, новый пакет может затронуть операции с российскими энергоносителями, а также расширить персональные санкционные списки.Ущерб, понесённый Евросоюзом от антироссийских санкций, составляет от 1,5 до 2 триллионов евро, заявил СМИ заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Подробнее в материале МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкцийБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
великобритания
польша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/0f/1073127492_129:0:672:407_1920x0_80_0_0_7a81431287ecfc3299a8bdc758867d80.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новости, великобритания, польша, дональд трамп, ес, еврокомиссия, украина.ру
Россия, Новости, Великобритания, Польша, Дональд Трамп, ЕС, Еврокомиссия, Украина.ру
Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций
Евросоюз планирует окончательно утвердить 20-й пакет санкций против России в понедельник, 23 февраля. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по итогам встречи министров обороны "Группы пяти" (E5) в пятницу
Евросоюз намерен принять 20-й пакет санкций в отношении России 23 февраля. С таким заявлением выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас после заседания министров обороны стран "Группы E5", в которую входят Польша, Великобритания, Франция, Италия и Германия.
"Мы ставим себе цель в следующий понедельник принять 20-й пакет санкций против России", — цитирует Каллас ряд европейских изданий.
Санкционный пакет был представлен Еврокомиссией 6 февраля. Как сообщается, он охватывает три ключевых направления: энергетический сектор, финансовые услуги и торговлю. Теперь предложение ЕК должно быть одобрено Советом Европейского союза, для чего необходимо единогласное решение всех 27 государств-членов ЕС.
Официальный Брюссель пока не раскрывает полный перечень ограничений, однако, по информации источников, новый пакет может затронуть операции с российскими энергоносителями, а также расширить персональные санкционные списки.
Ущерб, понесённый Евросоюзом от антироссийских санкций, составляет от 1,5 до 2 триллионов евро, заявил СМИ заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Подробнее в материале МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру