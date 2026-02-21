Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах - 21.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260221/finskiy-politik-buduschee-ukrainy-udruchaet-bez-skorogo-mira-s-rossiey-ey-grozit-krakh-1075923000.html
Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах
Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах - 21.02.2026 Украина.ру
Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах
Для Украины, возможно, сейчас самое подходящее время для заключения мира с Россией. Об этом 21 февраля заявил на своей странице в Х финский политик Армандо Мема
2026-02-21T12:10
2026-02-21T12:10
новости
украина
венгрия
киев
виктор орбан
ес
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075715623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22adcdaa17f541fd789495375ce147da.jpg
Будущее Украины он охарактеризовал как "совсем удручающее", связав это с тем, что ЕС к нынешнему моменту не смог согласовать очередной пакет антироссийских санкций, а Венгрия заблокировала выделение Киеву европейского кредита в 90 млрд евро. Это может привести Украину к краху, считает Мема.Напомним, что ранее Венгрия выступила против решения о совместном заимствовании средств для Киева под гарантии бюджета ЕС. Из-за этого под угрозой оказалась и реализация очередной программы МВФ объёмом $8 млрд, напрямую привязанная к необходимости получения финансовой помощи от Евросоюза. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке оказать давление на Будапешт с помощью блокировки поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" с целью вызвать рост цен на топливо и услуги ЖКХ в преддверии очередных парламентских выборов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляЧитайте также: Антироссийские санкции бумерангом ударили по Финляндии — политикВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
венгрия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075715623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c7fe74a312b9671d0bf07078593e0fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, венгрия, киев, виктор орбан, ес, мвф
Новости, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, ЕС, МВФ

Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах

12:10 21.02.2026
 
© REUTERS / Alina Smutko
- РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / Alina Smutko
Читать в
ДзенTelegram
Для Украины, возможно, сейчас самое подходящее время для заключения мира с Россией. Об этом 21 февраля заявил на своей странице в Х финский политик Армандо Мема
Будущее Украины он охарактеризовал как "совсем удручающее", связав это с тем, что ЕС к нынешнему моменту не смог согласовать очередной пакет антироссийских санкций, а Венгрия заблокировала выделение Киеву европейского кредита в 90 млрд евро. Это может привести Украину к краху, считает Мема.
Напомним, что ранее Венгрия выступила против решения о совместном заимствовании средств для Киева под гарантии бюджета ЕС. Из-за этого под угрозой оказалась и реализация очередной программы МВФ объёмом $8 млрд, напрямую привязанная к необходимости получения финансовой помощи от Евросоюза.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке оказать давление на Будапешт с помощью блокировки поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" с целью вызвать рост цен на топливо и услуги ЖКХ в преддверии очередных парламентских выборов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
Читайте также: Антироссийские санкции бумерангом ударили по Финляндии — политик
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаВенгрияКиевВиктор ОрбанЕСМВФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:39США начали эвакуацию военных с объектов в Катаре и Бахрейне. Главное к этому часу
12:29Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев
12:17Глава дипломатии ЕС анонсировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций
12:10Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах
12:08Сийярто: Венгрия разблокирует кредит ЕС для Украины в €90 млрд только после возобновления транзита нефти
11:56Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов
11:53Камчатский морпех удостоен звания Героя России за 52 дня обороны на курском направлении
11:28В ФСБ заявили об использовании Украиной Telegram для сбора военных данных
11:28"Не жалея патронов": как тренируют пехотинцев в зоне проведения спецоперации
10:54Украинские источники фиксируют системное давление ВС РФ на логистику и фронтовые маршруты
10:48Украина призвала разместить европейские силы ближе к передовой. Главное к этому часу
10:14Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
09:36Пять стран Европы запустили программу по созданию бюджетных систем ПВО и дронов
09:33Суд признал Трампа виновным в превышении полномочий при вводе глобальной пошлины. Главное к этому часу
09:00"Бутерброд" Трампа и Путина, худший покерфейс ЕС и валентинки от Белого дома. Неделя необычных фотофактов
08:00От авангарда к социалистическому реализму. 150 лет Петру Кончаловскому
07:39В Волгограде отменили Лолиту, а в Ровно Melovina: новое время требует новых песен. События культуры
07:08От футбольного поля до минного: футболисты по разные стороны линии фронта
06:30Алексей Фененко: России пора отказаться от политики односторонних уступок, чтобы развеять иллюзии Запада
06:26"Как бусификация может сдержать русскую военную машину?" Что говорят на Украине о ситуации на фронте
Лента новостейМолния