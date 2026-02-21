https://ukraina.ru/20260221/finskiy-politik-buduschee-ukrainy-udruchaet-bez-skorogo-mira-s-rossiey-ey-grozit-krakh-1075923000.html

Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах

Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах

Для Украины, возможно, сейчас самое подходящее время для заключения мира с Россией. Об этом 21 февраля заявил на своей странице в Х финский политик Армандо Мема

2026-02-21T12:10

Будущее Украины он охарактеризовал как "совсем удручающее", связав это с тем, что ЕС к нынешнему моменту не смог согласовать очередной пакет антироссийских санкций, а Венгрия заблокировала выделение Киеву европейского кредита в 90 млрд евро. Это может привести Украину к краху, считает Мема.Напомним, что ранее Венгрия выступила против решения о совместном заимствовании средств для Киева под гарантии бюджета ЕС. Из-за этого под угрозой оказалась и реализация очередной программы МВФ объёмом $8 млрд, напрямую привязанная к необходимости получения финансовой помощи от Евросоюза. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке оказать давление на Будапешт с помощью блокировки поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" с целью вызвать рост цен на топливо и услуги ЖКХ в преддверии очередных парламентских выборов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляЧитайте также: Антироссийские санкции бумерангом ударили по Финляндии — политикВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

