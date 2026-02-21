https://ukraina.ru/20260221/finskiy-politik-buduschee-ukrainy-udruchaet-bez-skorogo-mira-s-rossiey-ey-grozit-krakh-1075923000.html
Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах
Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах - 21.02.2026 Украина.ру
Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах
Для Украины, возможно, сейчас самое подходящее время для заключения мира с Россией. Об этом 21 февраля заявил на своей странице в Х финский политик Армандо Мема
2026-02-21T12:10
2026-02-21T12:10
2026-02-21T12:10
новости
украина
венгрия
киев
виктор орбан
ес
мвф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075715623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_22adcdaa17f541fd789495375ce147da.jpg
Будущее Украины он охарактеризовал как "совсем удручающее", связав это с тем, что ЕС к нынешнему моменту не смог согласовать очередной пакет антироссийских санкций, а Венгрия заблокировала выделение Киеву европейского кредита в 90 млрд евро. Это может привести Украину к краху, считает Мема.Напомним, что ранее Венгрия выступила против решения о совместном заимствовании средств для Киева под гарантии бюджета ЕС. Из-за этого под угрозой оказалась и реализация очередной программы МВФ объёмом $8 млрд, напрямую привязанная к необходимости получения финансовой помощи от Евросоюза. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке оказать давление на Будапешт с помощью блокировки поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" с целью вызвать рост цен на топливо и услуги ЖКХ в преддверии очередных парламентских выборов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляЧитайте также: Антироссийские санкции бумерангом ударили по Финляндии — политикВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
украина
венгрия
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/11/1075715623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c7fe74a312b9671d0bf07078593e0fd.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, венгрия, киев, виктор орбан, ес, мвф
Новости, Украина, Венгрия, Киев, Виктор Орбан, ЕС, МВФ
Финский политик: Будущее Украины удручает, без скорого мира с Россией ей грозит крах
Для Украины, возможно, сейчас самое подходящее время для заключения мира с Россией. Об этом 21 февраля заявил на своей странице в Х финский политик Армандо Мема
Будущее Украины он охарактеризовал как "совсем удручающее", связав это с тем, что ЕС к нынешнему моменту не смог согласовать очередной пакет антироссийских санкций, а Венгрия заблокировала выделение Киеву европейского кредита в 90 млрд евро. Это может привести Украину к краху, считает Мема.
Напомним, что ранее Венгрия выступила против решения о совместном заимствовании средств для Киева под гарантии бюджета ЕС. Из-за этого под угрозой оказалась и реализация очередной программы МВФ объёмом $8 млрд, напрямую привязанная к необходимости получения финансовой помощи от Евросоюза.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытке оказать давление на Будапешт с помощью блокировки поставок нефти по нефтепроводу "Дружба" с целью вызвать рост цен на топливо и услуги ЖКХ в преддверии очередных парламентских выборов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру