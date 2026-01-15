Антироссийские санкции бумерангом ударили по Финляндии — политик - 15.01.2026 Украина.ру
Антироссийские санкции бумерангом ударили по Финляндии — политик
Антироссийские санкции бумерангом ударили по Финляндии — политик
Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости усиления санкций против России поразило члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X
2026-01-15T11:46
2026-01-15T11:46
"Министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций &lt;…&gt; Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне", — возмутился он. Политик добавил, что Хельсинки больше выиграет от деэскалации и попыток восстановить диалог, но нынешнее правительство продолжает работать против финского народа.На этой неделе Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против России. По ее словам, ЕС должен продолжать давление на Москву независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Подробнее - в материале Стало известно сколько составили потери ЕС от антироссийских санкций на сайте Украина.ру.
96
11:46 15.01.2026
 
© Фото : НИУ ВШЭФото: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Фото: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : НИУ ВШЭ
Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о необходимости усиления санкций против России поразило члена финской партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X
"Министр иностранных дел Элина не понимает, что экономика Финляндии больше всего страдает от бумеранга санкций <…> Благодаря политике правительства Финляндии у нас самый высокий уровень безработицы во всей еврозоне", — возмутился он.
Политик добавил, что Хельсинки больше выиграет от деэскалации и попыток восстановить диалог, но нынешнее правительство продолжает работать против финского народа.
На этой неделе Валтонен заявила, что Финляндия и Швеция предлагают Евросоюзу ввести новые санкции против России. По ее словам, ЕС должен продолжать давление на Москву независимо от возможного прекращения огня или мирного соглашения.

Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Подробнее - в материале Стало известно сколько составили потери ЕС от антироссийских санкций на сайте Украина.ру.
