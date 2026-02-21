Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов - 21.02.2026 Украина.ру
Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов
21.02.2026
Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов
За прошедший год российское подразделение "Рубикон" уничтожено около 4 тысяч тяжёлых украинских БПЛА. Об этом 21 февраля заявил РИА Новости генеральный директор предприятия "Уралдронзавод" Владимир Ткачук.
По его словам, речь идёт в основном о тяжёлых гексакоптерах "Баба-Яга", которые на данный момент являются основной логистики ВСУ. "Это дорогая "птица". Оценочная стоимость - около 20 тысяч долларов за штуку. То есть только один "Рубикон" уничтожил их на 80 миллионов", - сообщил Ткачук.При этом, как пояснил директор предприятия по изготовлению дронов, в зоне СВО уничтожается гораздо больше украинских беспилотников, так как этим занимается не только "Рубикон", но и множество других российских подразделений, специализирующихся на работе с БПЛА.Напомним, как сообщало издание Украина.ру, на фронте ВС РФ уже несколько месяцев применяют дрон-перехватчик "Ёлка", работающий по принципу "выстрелил и забыл" и уже использующийся в наступательных операциях.Подробнее о работе российских БПЛА-подразделений читайте в репортаже Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивахБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Новости
Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов

За прошедший год российское подразделение "Рубикон" уничтожено около 4 тысяч тяжёлых украинских БПЛА. Об этом 21 февраля заявил РИА Новости генеральный директор предприятия "Уралдронзавод" Владимир Ткачук.
По его словам, речь идёт в основном о тяжёлых гексакоптерах "Баба-Яга", которые на данный момент являются основной логистики ВСУ. "Это дорогая "птица". Оценочная стоимость - около 20 тысяч долларов за штуку. То есть только один "Рубикон" уничтожил их на 80 миллионов", - сообщил Ткачук.
При этом, как пояснил директор предприятия по изготовлению дронов, в зоне СВО уничтожается гораздо больше украинских беспилотников, так как этим занимается не только "Рубикон", но и множество других российских подразделений, специализирующихся на работе с БПЛА.
Напомним, как сообщало издание Украина.ру, на фронте ВС РФ уже несколько месяцев применяют дрон-перехватчик "Ёлка", работающий по принципу "выстрелил и забыл" и уже использующийся в наступательных операциях.
Подробнее о работе российских БПЛА-подразделений читайте в репортаже Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивах
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
