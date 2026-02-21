https://ukraina.ru/20260221/ekspert-ukrainskie-baby-yagi-unichtozhayutsya-tysyachami-uscherb-sostavlyaet-desyatki-millionov-dollarov-1075922497.html

Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов

Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов - 21.02.2026 Украина.ру

Эксперт: Украинские "Бабы-Яги" уничтожаются тысячами, ущерб составляет десятки миллионов долларов

За прошедший год российское подразделение "Рубикон" уничтожено около 4 тысяч тяжёлых украинских БПЛА. Об этом 21 февраля заявил РИА Новости генеральный директор предприятия "Уралдронзавод" Владимир Ткачук.

2026-02-21T11:56

2026-02-21T11:56

2026-02-21T12:05

спецоперация

россия

"рубикон"

вооруженные силы украины

украина.ру

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0a/1059530395_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_58a8e9e3583696d25035ce29c266c495.jpg

По его словам, речь идёт в основном о тяжёлых гексакоптерах "Баба-Яга", которые на данный момент являются основной логистики ВСУ. "Это дорогая "птица". Оценочная стоимость - около 20 тысяч долларов за штуку. То есть только один "Рубикон" уничтожил их на 80 миллионов", - сообщил Ткачук.При этом, как пояснил директор предприятия по изготовлению дронов, в зоне СВО уничтожается гораздо больше украинских беспилотников, так как этим занимается не только "Рубикон", но и множество других российских подразделений, специализирующихся на работе с БПЛА.Напомним, как сообщало издание Украина.ру, на фронте ВС РФ уже несколько месяцев применяют дрон-перехватчик "Ёлка", работающий по принципу "выстрелил и забыл" и уже использующийся в наступательных операциях.Подробнее о работе российских БПЛА-подразделений читайте в репортаже Игоря Гомольского "Зов предков, красивые пейзажи, уничтожение врагов России": командир расчета БПЛА о своих мотивахБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, россия, "рубикон", вооруженные силы украины, украина.ру, новости