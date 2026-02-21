Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев - 21.02.2026 Украина.ру
Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев
Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев - 21.02.2026 Украина.ру
Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев
В подразделениях иностранных наёмников, действующих на стороне Украины в Харьковской области, регулярно применяются пытки, в результате которых погиб гражданин Бразилии. Об этом 21 февраля сообщили в российских силовых структурах
2026-02-21T12:29
2026-02-21T12:29
новости
украина
харьковская область
бразилия
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
По информации российских силовых ведомств, в формированиях иностранных наёмников, подконтрольных Главному управлению разведки Минобороны Украины и дислоцированных в Харьковской области, систематически применяются физические наказания. Среди методов воздействия называются избиения, имитация утопления и сексуальное насилие.Как утверждается, недавно в результате таких действий погиб наёмник из Бразилии. Причиной расправы, по данным источника, стало нарушение внутреннего распорядка и употребление алкоголя.В российских силовых структурах подчёркивают, что жестокое обращение с личным составом в этих подразделениях носит не единичный, а систематический характер. Официального подтверждения данной информации со стороны украинских властей или независимых источников на данный момент не поступало.
украина
харьковская область
бразилия
Украина.ру
Новости
новости, украина, харьковская область, бразилия, дональд трамп, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Харьковская область, Бразилия, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев

12:29 21.02.2026
 
В подразделениях иностранных наёмников, действующих на стороне Украины в Харьковской области, регулярно применяются пытки, в результате которых погиб гражданин Бразилии. Об этом 21 февраля сообщили в российских силовых структурах
По информации российских силовых ведомств, в формированиях иностранных наёмников, подконтрольных Главному управлению разведки Минобороны Украины и дислоцированных в Харьковской области, систематически применяются физические наказания. Среди методов воздействия называются избиения, имитация утопления и сексуальное насилие.
Как утверждается, недавно в результате таких действий погиб наёмник из Бразилии. Причиной расправы, по данным источника, стало нарушение внутреннего распорядка и употребление алкоголя.
В российских силовых структурах подчёркивают, что жестокое обращение с личным составом в этих подразделениях носит не единичный, а систематический характер. Официального подтверждения данной информации со стороны украинских властей или независимых источников на данный момент не поступало.
Иностранные наёмники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, столкнулись с реалиями подготовки и приняли решение отказаться от дальнейшего участия. Подробнее в материале Группа наёмников из Литвы отказалась воевать после реалистичной тренировки
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Больше материалов по теме:
Новости Украина Харьковская область Бразилия Дональд Трамп Вооруженные силы Украины
 
