Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев
Бразильский наёмник погиб в Харьковской области в результате пыток со стороны сослуживцев
В подразделениях иностранных наёмников, действующих на стороне Украины в Харьковской области, регулярно применяются пытки, в результате которых погиб гражданин Бразилии. Об этом 21 февраля сообщили в российских силовых структурах
По информации российских силовых ведомств, в формированиях иностранных наёмников, подконтрольных Главному управлению разведки Минобороны Украины и дислоцированных в Харьковской области, систематически применяются физические наказания. Среди методов воздействия называются избиения, имитация утопления и сексуальное насилие.Как утверждается, недавно в результате таких действий погиб наёмник из Бразилии. Причиной расправы, по данным источника, стало нарушение внутреннего распорядка и употребление алкоголя.В российских силовых структурах подчёркивают, что жестокое обращение с личным составом в этих подразделениях носит не единичный, а систематический характер. Официального подтверждения данной информации со стороны украинских властей или независимых источников на данный момент не поступало.Иностранные наёмники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, столкнулись с реалиями подготовки и приняли решение отказаться от дальнейшего участия. Подробнее в материале Группа наёмников из Литвы отказалась воевать после реалистичной тренировкиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые тарифы от Трампа. Хроника событий на утро 21 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
По информации российских силовых ведомств, в формированиях иностранных наёмников, подконтрольных Главному управлению разведки Минобороны Украины и дислоцированных в Харьковской области, систематически применяются физические наказания. Среди методов воздействия называются избиения, имитация утопления и сексуальное насилие.
Как утверждается, недавно в результате таких действий погиб наёмник из Бразилии. Причиной расправы, по данным источника, стало нарушение внутреннего распорядка и употребление алкоголя.
В российских силовых структурах подчёркивают, что жестокое обращение с личным составом в этих подразделениях носит не единичный, а систематический характер. Официального подтверждения данной информации со стороны украинских властей или независимых источников на данный момент не поступало.
