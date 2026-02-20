Поражен Запорожский завод. ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине - 20.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260220/porazhen-zaporozhskiy-zavod-vs-rf-udarili-dronami-i-raketami-po-ukraine-1075863203.html
Поражен Запорожский завод. ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
Поражен Запорожский завод. ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине - 20.02.2026 Украина.ру
Поражен Запорожский завод. ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
Российские военные в ночь на пятницу ударили по целям Вооруженных сил Украины в разных регионах страны, передает 20 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-20T07:21
2026-02-20T07:21
сво
спецоперация
россия
харьковская область
украина
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_0:0:1425:802_1920x0_80_0_0_ca9e6f512eaf26eb18e183e7f9e9945c.jpg
Дроны "Герань" атаковали цели в Запорожье, Полтавской и Харьковской областях (поразили объекты в Чугуеве Харьковской области), в нескольких городах Днепропетровской области.Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Харькове, а самолеты Воздушно-космических сил России выпустили корректируемые авиабомбы по целям в Харьковской и Запорожской областях.Западные мониторинговые каналы, в свою очередь, утверждают, что ночью в результате российского ракетно-дронового удара был поражен Запорожский литейно-механический завод.О других успехах россиян - в материале Подступы к четырехградью: ВС РФ выходят к Святогорску и блокируют Красный Лиман — аналитик на сайте Украина.ру.
россия
харьковская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/15/1065644861_178:0:1247:802_1920x0_80_0_0_e071e31cf7f1f731e7cc29e96c22327b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, харьковская область, украина, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Украина, Украина.ру

Поражен Запорожский завод. ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине

07:21 20.02.2026
 
© Украина.руГлавное за день - Удары 1
Главное за день - Удары 1 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные в ночь на пятницу ударили по целям Вооруженных сил Украины в разных регионах страны, передает 20 февраля телеграм-канал Украина.ру
Дроны "Герань" атаковали цели в Запорожье, Полтавской и Харьковской областях (поразили объекты в Чугуеве Харьковской области), в нескольких городах Днепропетровской области.
Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Харькове, а самолеты Воздушно-космических сил России выпустили корректируемые авиабомбы по целям в Харьковской и Запорожской областях.
"ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Харькове", - сообщают местные паблики.
Западные мониторинговые каналы, в свою очередь, утверждают, что ночью в результате российского ракетно-дронового удара был поражен Запорожский литейно-механический завод.
О других успехах россиян - в материале Подступы к четырехградью: ВС РФ выходят к Святогорску и блокируют Красный Лиман — аналитик на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияХарьковская областьУкраинаУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:40Главное за ночь 20 февраля
08:07Трамп захотел видеть Россию и Китай в составе Совета мира. Важные высказывания президента США
07:42ПВО ночью уничтожила почти 150 вражеских дронов над Россией
07:21Поражен Запорожский завод. ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине
06:58Андрей Школьников: США сделают все, чтобы Иран сам перекрыл Персидский залив и оставил Китай без нефти
06:31Антикоррупционеры подбираются к Зеленскому. Что говорят на Украине о деле Германа Галущенко
06:15Безнадежное "четырехградье" ВСУ: Анпилогов про ситуацию в Славянско-Краматорской агломерации
06:11Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой
06:00Последний рубеж перед Днепром: Анпилогов раскрыл, почему ВСУ отчаянно цепляются за Орехов
05:40Трамп ведет "аккуратную игру", Европа замерла в ожидании — эксперт про отношения США и ЕС
05:37Суверенный вопрос: о сотрудничестве с США в сфере атомной энергетики
05:25Анпилогов: ВСУ в Запорожье ждет судьба Крынок — без снабжения гарнизон будет обречен
05:10Александр Камкин: Пустующие мощности автозаводов в Европе переориентируют на выпуск военной техники
05:00Оборона становится безнадежной: ВСУ бросили на Запорожье стратегический резерв из-под Киева
04:53В интересах Украины - тяжелый компромисс, но власти к нему не готовы. Эксперты о Мюнхене, Давосе и Женеве
04:48Постпред Ирана обратился к генсеку и Совбезу ООН из-за ультиматума Трампа
04:45Подступы к четырехградью: ВС РФ выходят к Святогорску и блокируют Красный Лиман — аналитик
04:41Американская парадигма: демократы сделали Европу предвыборной площадкой США
04:34Спецоперация на минувшей неделе. Продвигаемся в глубину обороны ВСУ, уничтожая "чудо-оружие" НАТО
04:32МИД РФ оценил ущерб Евросоюза от антироссийских санкций
Лента новостейМолния