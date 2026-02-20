https://ukraina.ru/20260220/porazhen-zaporozhskiy-zavod-vs-rf-udarili-dronami-i-raketami-po-ukraine-1075863203.html

Поражен Запорожский завод. ВС РФ ударили дронами и ракетами по Украине

Российские военные в ночь на пятницу ударили по целям Вооруженных сил Украины в разных регионах страны, передает 20 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-20T07:21

Дроны "Герань" атаковали цели в Запорожье, Полтавской и Харьковской областях (поразили объекты в Чугуеве Харьковской области), в нескольких городах Днепропетровской области.Также ВС РФ нанесли ракетный удар по целям в Харькове, а самолеты Воздушно-космических сил России выпустили корректируемые авиабомбы по целям в Харьковской и Запорожской областях.Западные мониторинговые каналы, в свою очередь, утверждают, что ночью в результате российского ракетно-дронового удара был поражен Запорожский литейно-механический завод.О других успехах россиян - в материале Подступы к четырехградью: ВС РФ выходят к Святогорску и блокируют Красный Лиман — аналитик на сайте Украина.ру.

