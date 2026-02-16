https://ukraina.ru/20260216/ukraina-za-nedelyu-myunkhenskiy-govor-1075650604.html

Украина за неделю. Мюнхенский говор

Россия и Украина готовятся к очередному раунду переговоров. В их преддверии Владимир Зеленский снова продемонстрировал свою слабую готовность к компромиссам, к которым его уже прямым текстом призывает Дональд Трамп

Выборы уже скоро?Одно из значений слова "говор" - слухи. Главный слух недели на Украине - скоро там пройдут выборы. Молва докатилась аж до Мюнхена, где Зеленскому пришлось перед высоким собранием все отрицать - никаких выборов не будет. Соответствующей новостью первой разродилась британская газета The Financial Times. По данным источников издания, Зеленский намерен 24 февраля объявить о скором проведении на Украине президентских выборов и референдума по мирному соглашению с Россию.Отмечается, что киевский режим находится в режиме цейтнота, так как Соединенные Штаты настаивают, что конфликт должен быть разрешен к 15 мая. Западные СМИ ранее также писали, что именно середина мая – крайний срок для администрации Трампа.Почему именно этот срок? В ноябре в США пройдут важные для Белого дома промежуточные выборы в Конгресс. По оценкам экспертов, республиканцы с высокой долей вероятности могут потерять большинство, которое позволяет им контролировать обе палаты Конгресса.После этого демократы получат законодательный плацдарм для атак на Дональда Трампа. Короче говоря, будет уже не до Украины, поэтому-то в Белом доме перешли к ультиматумам и требуют скорейшего подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом.Как подчеркнул на неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в Анкоридже Кремль принял предложения США по украинскому урегулированию, теперь черед за Украиной выполнить свои условия, однако этого не происходит.Наиболее распространенная точка зрения заключается в том, что киевский режим не согласен с территориальными уступками, требование которых со стороны России свелось к выводу ВСУ из Донбасса. О том, что никакого добровольного ухода с занимаемых позиций речи быть не может, неоднократно в последнее время заявлял Зеленский.Теперь же, если верить The Financial Times, украинские власти намерены 24 февраля анонсировать выборы и референдум.Если выборы и референдум намерены проводить до конца весны, то это выглядит сущей фантастикой – слишком маленький срок, чтобы подготовить кампанию в условиях военного положения, для этого нужно будет менять законы, формировать список избирателей, решать, как проводить голосование в прифронтовых территориях и попутно избавиться от еще массы организационных проблем.С референдумом тоже множество неувязок – как это соответствует Конституции, какую правовую силу будут иметь его итоги и что будет, если территориальные уступки будут не поддержаны голосующими."Впервые слышу"Проведение выборов и референдума здесь и сейчас выгодно Зеленскому лишь с одной точки зрения – ради сохранения власти. Скоротечная кампания, недопуск до выборов основных конкурентов, отказ от агитации под предлогом борьбы с "российским влиянием", административный ресурс в условиях военного положения и электронное голосование позволят ему переизбраться и одновременно провалить референдум по территориям.Тогда он сможет формально выполнить требования Вашингтона, легализоваться на новый президентский срок и продолжить войну со ссылкой на "решение" украинцев на референдуме.В рамках этой стратегии пошли вбросы, что украинцы якобы готовы лично прибыть в Москву для переговоров с Владимиром Путиным, такую информацию 11 февраля распространило издание Times of Ukraine. Один из вариантов такой поездки – со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в качестве гарантов безопасности, которые на своем самолете "подкинут" посланцев Украины из Варшавы в Москву, а затем заберут их обратно.Отмечается, что в российскую столицу вряд ли приедет разве что глава ОП Кирилл Буданов*, на которого в РФ заведены уголовные дела и который находится в списке террористов.Сам Зеленский все опровергает."Я впервые слышу о намерении объявить план выборов 24 февраля. К выборам Украина перейдет только тогда, когда получит гарантии безопасности и прекращение огня", - сказал он.Он также вновь опроверг, что может приехать в Москву для переговоров."Мы готовы поддержать предложения США, Америки, встречаться на любых территориях Америки, Европы, нейтральной стране – любых государств, кроме РФ и Беларуси. Беларусь – потому что она является союзником в наступлении в Украину в 2022 году", - отметил Зеленский.Лидер киевского режима также подтвердил обсуждение идеи создания свободной экономической зоны в Донбассе."Ни россияне, ни мы не заинтересованы в создании свободной экономической зоны как буфера на востоке Донбасса. У нас разные взгляды на это. В обсуждениях о том, кто будет контролировать эту буферную зону, США должны уточнить свою позицию. Если это наша территория, а это наша территория, то страна, чья это территория должна ею управлять", - заявил Зеленский.Намек на "партию мира" в сердце "партии войны"Тем временем на Украине начали звучать голоса в поддержку идеи скорейшего завершения войны. Так, депутат Верховной Рады Федор Вениславский подчеркнул, что в противном случае Украина рискует потерять государственность."Мы не можем вести войну в таком формате, нужно ее завершать. Надо набраться смелости и не повторять ошибок, когда из-за максималистских стремлений УНР мы не сохранили государство. Сейчас главное, чтобы Украина осталась независимым суверенным государством, стала членом Европейского союза и получила гарантии, которые не позволят Путину снова напасть", - сказал он.Примечательно, что о разноголосице в команде Зеленского свидетельствует также статья близкого к Офису президента Украины журналиста Саймона Шустера в издании The Atlantic."Некоторые члены ближайшего окружения Зеленского начинают беспокоиться о том, что его окно возможностей для заключения сделки закрывается, и что Украина будет страдать от многолетней непрекращающейся войны, если весной этого года не будет достигнуто соглашение о прекращении войны. Но Зеленский сказал мне, что он скорее предпочтет вообще не заключать никакой сделки, чем заставить свой народ принять плохую. Даже после четырех лет интенсивной войны он говорит, что готов продолжать борьбу", - говорится в материале.Более того, два неназванных советника Зеленского рассказали журналисту, что руководство страны готово пойти на "самую тяжелую уступку" - отдать РФ оставшуюся часть Донбасса."Чтобы легитимизировать такой компромисс, рассматривается проведение референдума по мирному плану этой весной, чтобы украинцы могли проголосовать за соглашение, предусматривающее потерю территории", - пишет автор, добавляя, что Зеленский при этом говорит, что не будет выносить "плохое решение" на референдум.Таким образом получается, что определенная почва под разговорами о возможности проведения референдума на Украине все-таки существует. В этом отношении интересно, что сам Зеленский выступает против компромиссов, в то время, как в его окружении растут самнения и желание пойти на сделку уже сейчас.Зеленский снова обвиняетСам же глава правящего на Украине режима в минувшие выходные отметился заявлениями на Мюнхенской конференции по безопасности. Этому предшествовала реплика Трампа про то, что Киеву нужно заключить мирное соглашение."Зеленскому нужно действовать. Россия хочет заключить сделку. Ему нужно действовать, иначе он упустит прекрасную возможность", - сказал американский президент.Зеленский к совету не прислушался и снова персонально атаковал Путина."Есть некоторые сигналы от американской стороны, от президента Трампа, они говорят: "Смотрите, сейчас время компромиссов, вы можете сделать шаги вперед". Мы пошли на множество компромиссов. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", - сказал он.Зеленский подчеркнул, что он моложе российского президента."Я свободный человек, и я моложе Путина, знаете ли. Нет, нет, поверьте мне, это важно. У него не так много времени, дай Бог, чтобы было не так много времени", - отметил он.Что касается территориального вопроса, то Зеленский допустил создание свободной экономической зоны в Донбассе, но обставил все так, что в его варианте это будет полнейшей фикцией."Американская сторона предложила свободную экономическую зону. Мы сказали, что готовы рассмотреть такие предложения. Но это наша территория. Она должна оставаться нашей территорией. Мы не можем просто уйти. Там живут 200 тыс. украинцев. Это наша земля. Мы не можем просто сбежать. Мы не сбежали в первый день этой войны, так почему мы должны сделать это сегодня? Мы не слышим никаких компромиссов со стороны России. Мы хотим услышать что-то от них", - сказал он.Всплыла снова и тема выборов. На этот раз Зеленский запросил несколько месяцев "без огня", чтобы такие выборы подготовить и провести."Конечно никто не поддерживает выборы во время войны, это что-то странное. Но опять же, если американская сторона будет продавливать этот сигнал, я готов показать, что мы готовы. Дайте нам два месяца без огня, и мы пойдем на выборы. Может не два месяца, но нам нужно время подготовиться", - предложил лидер киевского режима.В Мюнхене Зеленский снова обозначил подписание гарантий безопасности с США как главное условие для заключения мирного соглашения. По его словам, американцы предлагают такие гарантии со своей стороны на 15 лет, но он хочет, чтобы речь шла о 30 или даже о 50 годах таких гарантий.Трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и США продолжатся в ближайшие дни в Женеве. Пока все обсуждаемые ими варианты компромиссов выглядят слишком сырыми и трудновообразимыми. Взять хотя бы вариант со свободной экономической зоной в Донбассе. Очевидно, что как для Москвы, так и для Киева - это лишь табличка, которая должна камуфлировать реальный контроль над этой территорией, который каждая сторона хочет оставить за собой.Если это так, то вся переговорная история разыгрывается исключительно для Трампа, где каждая из противоборствующих сторон пытается выставить оппонента в качестве главного препятствия на пути к миру. Продолжение боевых действий по этой логике должно привести к критическому ослаблению противника, что заставит его пойти на мир на навязанных ему условиях. Пока такая точка невозврата не будет пройдена одной из противоборствующих сторон, боевые действия вряд ли остановятся.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО произошедшем за неделю на Западной Украине - в материале издания Украина.ру Второе посольство Британии, туннель в Словакию и русские валентинки.

