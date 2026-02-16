Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США - 16.02.2026 Украина.ру
Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США
Пустующие производственные мощности Volkswagen постепенно переделывают под производство техники военного назначения. Пока что это грузовики и легкобронированные автомобили. Плюс большое количество стартапов в Германии, Нидерландах и Дании занимаются производством дронов и различного снаряжения.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин.Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил задействовать избыточные мощности автозаводов Европы для выпуска вооружения. По его словам, европейцам необходимо нарастить оборонное производство и снизить зависимость от поставок из США- Александр Константинович, действительно ли автоконцерны Европы могут стать локомотивом ВПК?- В целом это уже происходит. Пустующие производственные мощности Volkswagen постепенно переделывают под производство техники военного назначения. Пока что это грузовики и легкобронированные автомобили. Плюс большое количество стартапов в Германии, Нидерландах и Дании занимаются производством дронов и различного снаряжения. Поэтому в целом можно говорить о том, что простаивающие промышленные мощности будут использованы в военных целях.- На фоне этого после встречи в формате "Рамштайн" стало известно, что Германия выделит Украине помощь в размере 11,5 млрд евро и профинансирует проект "купола" ПВО над украинскими городами и проект дроново-штурмовых подразделений. Выдержит ли такие нагрузки бюджет ФРГ?- С учетом отмены долгового тормоза, предпринятой Мерцем в самом начале его каденции, можно предположить, что Германия будет активно прибегать к частным займам на внешнем финансовом рынке. Поэтому деньги найти могут, но будут экономить на гражданских сферах, в частности, на социалке.- На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио говорил о неразрывной связи Америки и Европы. Тем не менее глава евродипломатии Кая Каллас не смогла скрыть скептической улыбки во время выступления посла США в ООН Уолтца, когда тот заявил, что Вашингтон якобы положил конец множеству войн. На какой стадии сейчас находятся отношения команды Трампа и европейских элит?- Европейцы заняли относительно выжидающую позицию. При этом они всячески пытаются консолидироваться. По заявлениям европейских лидеров, той же Кайи Каллас, Европа пытается обрести субъектность, обрести статус сверхдержавы. И втайне лелеет надежду на то, что демократы возьмут Конгресс осенью этого года, и тогда действия Трампа будут сильно скованы.Что касается Трампа, он ведет очень аккуратную игру. В Мюнхен он послал Рубио, который считается по сравнению с Вэнсом, более спокойным в отношении Европы членом своей команды. Поэтому здесь может начаться период замедления антиевропейской риторики Трампа в силу того, что американская администрация вынуждена переориентироваться и что-то окончательно решать с Ближним Востоком и готовиться к осенним выборам.- То есть на смягчение риторики Трампа повиляло жестко сопротивление европейцев, в том числе и в вопросе Гренландии?- По поводу Гренландии я думаю, что Трамп ее заберет рано или поздно. Скорее, даже рано. Здесь вопросы более глобальные. Это внутренний раскол в США, участие части европейских глобалистских элит на стороне демократов и новых левых в противодействии Трампу и его сторонникам.Таким образом здесь нужно провести пересборку и внутри Соединенных Штатов, и внутри Европы, потому что накопилось много противоречий. И дать последний решительный бой друг другу ни одна из сторон не торопится.- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что война закончится, когда Россия будет истощена экономически или военно. На основании чего он делает такие выводы?- Это не выводы, а прогнозы и целеполагания. Это означает, что Германия как локомотив антироссийских действий, будет продолжать играть в долгую в расчете на то, что в течение еще нескольких лет они смогут санкционно, экономически, логистически пытаться оказывать негативное влияние на российскую экономику.Подробнее о конференции в Мюнхене - Украина за неделю. Мюнхенский говор
Александр Камкин: Автогиганты Европы готовятся к войне с Россией, пока Трамп пытается пересобрать США

18:53 16.02.2026

18:53 16.02.2026
 
© Фото : Sputnik / Arpi BeglaryanАлександр Камкин интервью
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Пустующие производственные мощности Volkswagen постепенно переделывают под производство техники военного назначения. Пока что это грузовики и легкобронированные автомобили. Плюс большое количество стартапов в Германии, Нидерландах и Дании занимаются производством дронов и различного снаряжения.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал, политолог, доцент Финансового университета Александр Камкин.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил задействовать избыточные мощности автозаводов Европы для выпуска вооружения.
По его словам, европейцам необходимо нарастить оборонное производство и снизить зависимость от поставок из США
- Александр Константинович, действительно ли автоконцерны Европы могут стать локомотивом ВПК?
- В целом это уже происходит. Пустующие производственные мощности Volkswagen постепенно переделывают под производство техники военного назначения. Пока что это грузовики и легкобронированные автомобили.
07:00
Ростислав Ищенко: США и Израиль устроят войну против Ирана, которая однозначно закончится их поражениемУ киевского режима есть обоснованная надежда, что нападение Штатов на Иран ухудшит российско-американские отношения, когда Вашингтон займется своим привычным делом – созданием России проблем на Европейском направлении
Плюс большое количество стартапов в Германии, Нидерландах и Дании занимаются производством дронов и различного снаряжения. Поэтому в целом можно говорить о том, что простаивающие промышленные мощности будут использованы в военных целях.
- На фоне этого после встречи в формате "Рамштайн" стало известно, что Германия выделит Украине помощь в размере 11,5 млрд евро и профинансирует проект "купола" ПВО над украинскими городами и проект дроново-штурмовых подразделений. Выдержит ли такие нагрузки бюджет ФРГ?
- С учетом отмены долгового тормоза, предпринятой Мерцем в самом начале его каденции, можно предположить, что Германия будет активно прибегать к частным займам на внешнем финансовом рынке. Поэтому деньги найти могут, но будут экономить на гражданских сферах, в частности, на социалке.
- На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Марко Рубио говорил о неразрывной связи Америки и Европы. Тем не менее глава евродипломатии Кая Каллас не смогла скрыть скептической улыбки во время выступления посла США в ООН Уолтца, когда тот заявил, что Вашингтон якобы положил конец множеству войн. На какой стадии сейчас находятся отношения команды Трампа и европейских элит?
- Европейцы заняли относительно выжидающую позицию. При этом они всячески пытаются консолидироваться. По заявлениям европейских лидеров, той же Кайи Каллас, Европа пытается обрести субъектность, обрести статус сверхдержавы.
И втайне лелеет надежду на то, что демократы возьмут Конгресс осенью этого года, и тогда действия Трампа будут сильно скованы.
Что касается Трампа, он ведет очень аккуратную игру. В Мюнхен он послал Рубио, который считается по сравнению с Вэнсом, более спокойным в отношении Европы членом своей команды.
Вчера, 07:07
Народ России требует справедливости. Александр Дугин о тех, кто отдал Украину Западу после распада СССРМы ослабли, поэтому на Украине появилось нацистское образование под руководством Запада. Мы воюем с Западом, будучи его частью. Мы много раз поскальзывались, но западничество все равно нас соблазняет. Мы не суверенны: в нашем сознании, финансовой системе, технологиях и образовании. Но чтобы отстаивать свой суверенитет, его нужно сформировать.
Поэтому здесь может начаться период замедления антиевропейской риторики Трампа в силу того, что американская администрация вынуждена переориентироваться и что-то окончательно решать с Ближним Востоком и готовиться к осенним выборам.
- То есть на смягчение риторики Трампа повиляло жестко сопротивление европейцев, в том числе и в вопросе Гренландии?
- По поводу Гренландии я думаю, что Трамп ее заберет рано или поздно. Скорее, даже рано. Здесь вопросы более глобальные. Это внутренний раскол в США, участие части европейских глобалистских элит на стороне демократов и новых левых в противодействии Трампу и его сторонникам.
Таким образом здесь нужно провести пересборку и внутри Соединенных Штатов, и внутри Европы, потому что накопилось много противоречий. И дать последний решительный бой друг другу ни одна из сторон не торопится.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что война закончится, когда Россия будет истощена экономически или военно. На основании чего он делает такие выводы?
- Это не выводы, а прогнозы и целеполагания. Это означает, что Германия как локомотив антироссийских действий, будет продолжать играть в долгую в расчете на то, что в течение еще нескольких лет они смогут санкционно, экономически, логистически пытаться оказывать негативное влияние на российскую экономику.
Подробнее о конференции в Мюнхене - Украина за неделю. Мюнхенский говор
