Подполковник ВКС РФ вернулся домой из украинского плена и рассказал о пытках

Подполковник ВКС РФ Максим Криштоп, пилотировавший Су-34, был взят в плен во время выполнения боевого задания в Харьковской области и был освобождён по обмену. В программе "Диванный штаб" он рассказал о пытках и других условиях содержания в украинском плену, сообщает "МК"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101591/04/1015910453_39:0:2160:1193_1920x0_80_0_0_2235462dff707e2e7462de04ff436d28.jpg

Его самолёт был поражён вражескими ракетами 6 марта 2022 года при отработке цели севернее Харькова. Напарник пилота погиб, а раненый Криштоп катапультировался и оказался в плену.В том году он побывал в изоляторах и колониях разных городов Украины. В том числе немало времени провел в застенках СБУ и ГУР Минобороны Украины."В самом начале, когда находились в СБУ, там было такое место — спортзал. По факту это и был спортзал. Там валялись и граждане Украины. Издевались наравне как над нами, так и над гражданами Украины. Женщины там тоже были", - рассказал офицер.Всем узникам выдавались гимнастические коврики и одно одеяло на двоих. Кормили два раза в сутки — как правило, это были две ложки риса или гречки и маленький кусок хлеба. Подушку и нормальное питание летчик получил только в СИЗО уже через полтора месяца.Подполковника склоняли к предательству — предлагали жилье, деньги, а также помощь в переезде его семьи на Украину. "Применялись систематические избиения, причем очень жестокие - с садизмом, - рассказал Криштоп. - Я понимал, что человек бьет со знанием дела — знает куда бить, как бить. Душили пакетом... Пытались зарезать но, я так понимаю, больше для устрашения. Впрочем нож у горла тоже ничего хорошего... Бывало такое, что избивали по ночам - били пистолетом по голове, лицу, с требованием "Возьми пистолет и застрелись".Криштоп рассказал, что в украинских застенках жестоким издевательствам подвергались российские летчики и артиллеристы."Избивали просто, потому что хотелось избивать. Причем избиения проводились перед пресс-конференциями максимально жестко и страшно. Тело переставало что-то ощущать. Половина туловища у меня была сине-черно-фиолетового цвета. Обгорелую ногу я прятал, потому что по ожогу было еще больнее. А та часть, которую сверху выставлял, была максимально избита. Били перед какими-то мероприятиями с угрозой, что будет хуже, если ты не выучишь ответы на вопросы, которые будут задаваться", - сообщил лётчик.Он побывал в разных изоляторах и колониях. Там избивали пленных с особым садизмом и даже забивали до смерти. Были и такие места, где к пленным относились враждебно-нейтрально. "Я находился во Львове долгое время... Когда меня привезли во Львов, думал, ну все, сейчас меня будут резать на ремни. Но все говорили по-русски. Со мной только два человека разговаривали на украинском — один из них священник. Но там была такая польско-белорусско-украинская смесь, что они сами не понимали, что он говорит. Во Львове всего два человека таких было, в других городах и того меньше. И у меня стойкое ощущение сложилось и подтверждалось, что они стыдятся своего языка", - рассказал бывший пленник.По его словам, тяжело было выносить неопределённость. Помогали книги, которые можно было читать в СИЗО и колониях."Помогало плавное привыкание, - рассказал Криштоп. - К тому месту, в котором ты находишься, но я всегда понимал, что могут повезти в какое-нибудь место, и я буду сидеть в яме. Какая-то "устаканенность" успокаивала и давала возможность настроиться и поддерживать друг друга. Сидел в одиночках и там удавалось наладить свои мысли, верить и надеяться, что все будет хорошо".На Украине российского военнопленного приговорили к 12 годам лишения свободы. В мае 2023 года его освободили по обмену.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Воевать ещё три года, Залужный — покушения и откровения. Итоги 20 февраляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

