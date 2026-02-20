https://ukraina.ru/20260220/voevat-esch-tri-goda-zaluzhnyy--pokusheniya-i-otkroveniya-itogi-20-fevralya-1075904456.html

Воевать ещё три года, Залужный — покушения и откровения. Итоги 20 февраля

Воевать ещё три года, Залужный — покушения и откровения. Итоги 20 февраля - 20.02.2026 Украина.ру

Воевать ещё три года, Залужный — покушения и откровения. Итоги 20 февраля

СМИ сообщили о планах Владимира Зеленского воевать ещё три года. Бывший главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный выступил с новыми заявлениями

2026-02-20T19:00

2026-02-20T19:00

2026-02-20T19:00

эксклюзив

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

офис президента

россия

украина

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/1e/1072411659_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b6fb1cf2521d9f1fdc99509081a9e0e2.jpg

Владимир Зеленский после Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения военных действий еще на три года, заявил в подкасте на Spotify журналист The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники в Киеве.По его словам, Зеленский аргументировал это тем, что больше не верит в переговоры с Россией."Что у меня больше всего вызывает скепсис, так это личная встреча (Зеленского. — Ред.) с ближайшими советниками в прошлый четверг (12 февраля. — Ред.). <…> Там он заявил, что переговоры провалились и теперь они должны разработать план войны ещё на три года. Все были в шоке", — рассказал Панчевский.Как сообщили источники, перед этим в Киеве якобы готовили референдум по возможному мирному соглашению с Россией, а также президентские выборы.Панчевский заявил, что причины такой резкой смены позиции Зеленского неизвестны, однако это может быть связано с гарантиями безопасности, предложенными президентом США Дональдом Трампом. Зеленский, по мнению журналиста, мог счесть их недостаточными.После того, как слова Панчевского вызвали резонанс в мире, советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что информация западного журналиста — фейк.По его словам, не было ни таких разговоров с советниками, о которых рассказал журналист The Wall Street Journal, ни негатива по поводу переговоров.Сам Зеленский в интервью Kyodo News, выдержки из которого он опубликовал у себя в соцсетях 20 февраля заявил, что Украина готова на компромисс, описав его."Стоим там, где стоим – это большой компромисс. Они захватили почти 20% нашей территории. И мы готовы говорить о мире сейчас на основе принципа "стоим там, где стоим". Это большой компромисс", — отметил он.При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готова к "реальным компромиссам", но не к "компромиссам ценой <...>независимости и суверенитета"."Мы готовы говорить о компромиссах с Соединёнными Штатами. Но не получать снова и снова ультиматумы от россиян. <...> Что Россия предлагает нам как компромисс? На что они готовы? Они сказали: "Мы готовы не оккупировать ваши другие области". <...> Это не компромисс. Это ультиматум. Именно поэтому я сказал: "Мы готовы к компромиссам, которые уважают украинский суверенитет и территориальную целостность, нашу армию, наших людей и наших детей. Но мы не готовы к ультиматумам"", — указал Зеленский.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" между тем утверждает, что Зеленский действительно намерен воевать, но не три года."По нашим данным Зеленский реально разработал уже план введения войны, но до середины 2027 года, так как до этого момента Украине хватит денег и ещё останется кое-какая инфраструктура для дееспособности государства. К середине 2027 года вся энергетика, газовая, угольная и топливная инфраструктура в Украине будет разрушена, а её восстановление будет стоить более сотни миллиардов. Весь сектор ЖКХ ляжет к этому часу. Весь средний и мелкий бизнес помрёт, останутся "избранные". За это время Зе успеет додавить оппонентов, зачистить финансовых конкурентов, отжать остатки бизнеса, а также начать процесс завоза мигрантов на место украинцев", — отмечалось в публикации канала.По мнению авторов канала информация о планах Зеленского всплыла, т. к. украинцев готовят к продолжению боевых действий. Кроме того, это может быть целенаправленным сливом трампистов для того, чтобы ударить по имиджу Зеленского."Попытка актуализировать смещение Зеленского (это кстати выгодно и британцам, так как Залужный уже готов, но он также не пойдет на мирный кейс, а только перезагрузит военный трек с новым кейсом воодушевления армии)", — назвали ещё одну причину информации о продолжении боевых действий в течение трёх лет авторы "Легитимного".Авторы канала указали, что "Зеленский надоел уже многим" на Западе.Залужный — покушения и откровенияПосол Украины в Великобритании, экс-главком ВСУ Валерий Залужный в комментарии The Guardian обвинил Зеленского в несвоевременном введении военного положения."Военное положение следовало ввести в январе или, самое позднее, в феврале. Ты собираешься драться с Майком Тайсоном, а единственный бой, который у тебя был до этого, — это бой подушками с младшим братом. Это шанс один на миллион, и ты должен быть готов", — подчеркнул Залужный.По информации The Guardian, украинские генералы в первые часы СВО якобы предприняли ряд мер, чреватых им уголовными делами. Так, в последний момент на дне Чёрного моря были установлены мины, чтобы предотвратить возможную высадку десанта в Одессе. А Зеленский с семьей в ночь на 24 февраля спокойно лег спать как обычно, будучи уверенным, что боевых действий не будет."Как многие и предполагали, Зеленского начинают постепенно списывать в утиль. Англичанка, совершенно очевидно, делает ставку на Залужного. Что это значит для нас? Ничего хорошего. Зеленский скоро может закончиться – с его-то пристрастиями ко всяческим излишествам. И на смену ему придет Залужный. Не гений военной тактики, конечно. Но очень опасный и, главное, трезвый враг", — прокомментировал эту публикацию военкор, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Александр Коц.Тем временем украинские журналисты и военные сообщают о том, что на Залужного готовились устранить по приказу экс-главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.Так, украинская журналистка Янина Соколова* заявила, что рейд Службы безопасности Украины на штаб Залужного в сентябре 2022 года был не просто обыском, а спланированной попыткой физического устранения генерала. Сославшись на источники в окружении Залужного Соколова* заявила, что силовая акция прикрывалась постановлением суда о борьбе с проституцией.Она рассказала, что 13 сентября 2022 года спецподразделения СБУ, включая группу "Альфа", ворвались в отель в центре Киева, где на тот момент дислоцировался командный пункт главнокомандующего ВСУ. Формальным поводом стало решение Соломенского суда об обыске в "ночном стрип-клубе" здания, хотя сам отель, по информации его владельцев не функционировал уже минимум год."Спецназ СБУ, в частности "Альфа", выломали двери и попали в оперативный штаб главкома, который на тот момент базировался в том же отеле, в который приехали элитные подразделения СБУ в пустом Киеве бороться с незаконной деятельностью стрип-клуба", — заявила Соколова* в комментарии Radio NV.По её словам, сценарий предполагал нечто большее, чем следственные действия, и об этом были осведомлены западные союзники Украины."По словам моих собеседников в окружении Валерия Залужного, это было покушение на убийство. И об этом узнали впоследствии западные партнеры, в частности британцы", — отметила она.По информации журналистки, последующая кадровая перестановка и отправка Залужного послом Украины в Великобритании имели целью не только политический компромисс, но и обеспечение его личной безопасности."Назначение на должность посла носило характер... защиты самого Залужного", — подытожила она.Бывший народный депутат Украины Борислав Берёза в разговоре с бывшим командиром бригады Теробороны ВСУ Александром Игнатьевым сообщил, что удар по ставке Залужного в мае 2023 года был нанесён при помощи украинского информатора. Так, перед ракетным ударом Залужному позвонили из Офиса президента. Разговор длился меньше минуты, и как только Залужный положил трубку, по бункеру последовал удар.По словам Берёзы, Офис президента намеренно вскрыл местонахождение Залужного телефонным звонком и фактически "навёл" на него российских ракетчиков.* — лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о конфликте Зеленского и Залужного — в статье Виктории Титовой "Залужный против Зеленского, или бурление с нулевой суммой".

https://ukraina.ru/20260220/demarsh-na-paralimpiade-uspekhi-vs-rf-tuman-v-otnosheniyakh-rf-i-yaponii-khronika-sobytiy-na-1300-20-1075878224.html

https://ukraina.ru/20260220/ukraina-khochet-khaosa-provaly-vsu-voy-kallas-na-lunu-khronika-sobytiy-na-utro-20-fevralya-1075865089.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, офис президента, россия, украина, киев