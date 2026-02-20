19 февраля 2026 года, вечерний эфир - 20.02.2026 Украина.ру
19 февраля 2026 года, вечерний эфир
19 февраля 2026 года, вечерний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 20.02.2026
2026-02-20T13:13
2026-02-20T13:13
мариуполь
херсонская область
новороссия сегодня
Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Родные места. Проспект Мира. Гость: Дмитрий Бойко - преподаватель Донецкого государственного университета* Тема дня Новороссии. В Херсонской области запустят "Школу стендапа". Гость: Василий Коваленко - руководитель Херсонской юниор-лиги КВН* Знакомьтесь, Россия! Гатчинский дворец. Гость: Галина Гутникова - краевед, жительница Гатчины* Нам есть, чем гордиться! Дом Гампера в Мариуполе. Гость: Елена Дейниченко - директор научной библиотеки Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи, член "Союза Краеведов" и Донецкого республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
2026
мариуполь, херсонская область, новороссия сегодня
Мариуполь, Херсонская область, Новороссия сегодня

19 февраля 2026 года, вечерний эфир

13:13 20.02.2026
 
Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки.
* Родные места. Проспект Мира. Гость: Дмитрий Бойко - преподаватель Донецкого государственного университета
* Тема дня Новороссии. В Херсонской области запустят "Школу стендапа". Гость: Василий Коваленко - руководитель Херсонской юниор-лиги КВН
* Знакомьтесь, Россия! Гатчинский дворец. Гость: Галина Гутникова - краевед, жительница Гатчины
* Нам есть, чем гордиться! Дом Гампера в Мариуполе. Гость: Елена Дейниченко - директор научной библиотеки Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи, член "Союза Краеведов" и Донецкого республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
Лента новостейМолния