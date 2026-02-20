https://ukraina.ru/20260220/19-fevralya-2026-goda-vecherniy-efir-1075879745.html

19 февраля 2026 года, вечерний эфир

Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки.* Родные места. Проспект Мира. Гость: Дмитрий Бойко - преподаватель Донецкого государственного университета* Тема дня Новороссии. В Херсонской области запустят "Школу стендапа". Гость: Василий Коваленко - руководитель Херсонской юниор-лиги КВН* Знакомьтесь, Россия! Гатчинский дворец. Гость: Галина Гутникова - краевед, жительница Гатчины* Нам есть, чем гордиться! Дом Гампера в Мариуполе. Гость: Елена Дейниченко - директор научной библиотеки Мариупольского государственного университета имени А.И. Куинджи, член "Союза Краеведов" и Донецкого республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры

