24 августа 2024 года Павел Дуров, повинуясь пожеланию сопровождавшей его криптоинвесторши (что бы это ни значило), дал команду своего самолёту лететь в Париж, где он был немедленно арестован. Сложив два и два автор пришёл к выводу, что "телеграм" пошёл по пути "фейсбука"* и результат будет тот же…

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/13/1075832016_0:263:2000:1388_1920x0_80_0_0_40f4503d5f38b6c98a446a78d21b090d.png

Результата пришлось ждать полтора года и выглядел он иначе, чем в случае с упомянутым "фейсбуком", задушенным цензурой и пропагандой. Модерация "телеграма" остаётся довольно либеральной, хотя и сообщается об изничтожении под корень каких-то каналов, несущих нехороший контент (что именно имеется в виду не расшифровывается).Впрочем, самая серьёзная претензия к "телеграму" со стороны Минцифры и Роскомнадзора (РКН) состоит в том, что доступ к перепискам в мессенджере имеют иностранные спецслужбы, которые действуют против военных РФ в зоне СВО.Антикриз по этому поводу был включён основателем "телеграма" ещё в августе 2024 года. Тогда говорилось, что французские спецслужбы "ключами" от "телеграма" не интересовались и вообще "ключей" этих в природе не существует.Первый пункт – самоочевидная ложь, не требующая специальных доказательств. Уважающие себя спецслужбы таких проколов не допускают. Кстати, то, что администрация "телеграма" не идёт на диалог с российскими государственными органами подсказывает, что она всё же не вполне суверенна…Отдельно стоит напомнить, что Франция сейчас относится к числу тех европейских стран, которые наиболее агрессивно ведут себя в отношении России. Достаточно двух фактов:- передача Украине французских колёсных танков стала шагом к эскалации, после чего последовали поставки "абрамсов" и "леопардов";- Франция вместе с Великобританией планируют ввод войск на территорию Украины для "обеспечения мира" (т.е. – для провоцирования войны).По поводу второго пункта автор в технической стороне не разбирается. Создатели "телеграма" уверяют, что переписка в секретных чатах не оставляет следа на серверах и не синхронизируется через "облако". Т.е., если что-то из них и становится известно, то непосредственно от участников. Участниками же секретных чатов можно стать обычными методами, которыми пользуются сетевые жулики.Это может быть правдой, а может и не быть. Но позицию наших спецслужб понять можно – проверять себе дороже. Впрочем, то, что именно в прифронтовой полосе "телеграм" не тормозится наводит на определённые размышления…Вообще отказ России от "телеграма" крайне болезненен.Во-первых, в последние годы в развитие государственной и негосударственной инфраструктуры "телеграм" были вложены огромные средства (мы даже приблизительно не представляем какие). На использовании "телеграма" построены целые работающие бизнесы и медиа-проекты.Отказ от этой инфраструктуры выглядит, как минимум, неэкономично. Одно дело – сохранение режима секретности в частных переписках, совсем другое – мессенджер как источник информации и суждений.Во-вторых, "телеграм", в отличие от альтернативной платформы МАХ, работает за рубежом. Отдавать огромное русскоязычное информационное поле на откуп украинской пропаганде? Странное решение…В Кремле, правда, это понимают. Дмитрий Песков:"У нас, во-первых, много соотечественников за рубежом, много. Много иностранцев интересуются президентской повесткой дня. И в наших интересах эту повестку дня доводить до них".Т.е., на официальный пул замедление действовать не будет? А где кончается и начинается этот пул? Как в него попасть? У нас, конечно, свой шкурный интерес – "Украина.ру" СМИ государственное и, вроде бы, к пулу этому должно относиться, но никаких разъяснений мы не получили. А частные каналы наших авторов? Они тоже находятся на патриотических позициях – с ними как? Что это вообще за двойные стандарты?Список вопросов можно продолжать, но этих двух пунктов вполне достаточно.Отметим, отказ от использования "телеграма" – не позиция зарубежных владельцев, как было с ю-тубом, например, а именно действие российской стороны.И тут "в-третьих" напрашивается – блокирование привычный среды общения и получения информации, не говоря уже о ведении бизнеса, отнюдь не стабилизирует ситуацию в стране. Тут, правда, трудно нащупать грань, за которой препятствование раскачиванию страны извне начинает раскачивать её изнутри. Недовольство запретом голосовых звонков через тот же "телеграм" (обоснованное, кстати, из рук вон плохо – подавляющее большинство жульнических звонков делалось с обычных телефонных номеров) тоже было заметным, но быстро улеглось.МАХ? МАХ, конечно, альтернатива, но есть несколько "но"…Во-первых, он банальным образом не доделан. На настоящий момент МАХ не даёт и десятой части того функционала, который предоставляет "телеграм". С одной стороны это, равно как и дефицит привычной инфраструктуры (боты, поиск канал и т.п.), – дело наживное. С другой стороны, в условиях отсутствия конкуренции "допиливать" МАХ никто не будет – зачем?Во-вторых, как мы уже отметили, МАХ – национальный мессенджер, т.е., предназначен для внутренней аудитории (кстати, почему национальный мессенджер назван на латинице?)Т.е., мы или должны примириться с относительно узкой сферой применения МАХ, или… его надо интернационализировать. Конкуренции же с "телеграмом" МАХ пока не выдерживает и что-то нам подсказывает, что начнёт выдерживать только благодаря критическим ошибкам администрации "телеграма". Впрочем, оно обычно так и бывает.В-третьих, а мы точно не придём к блокированию МАХ ровно по той же причине, по которой блокируется сейчас "телеграм"?Вспомним, что изначально МАХ позиционировался как мессенджер, свободный от украинских жуликов? Так вот – он не свободен. Это было выяснено сразу же – украинские жулики к моменту появления МАХ обзавелись уже достаточным количеством профилей на госуслугах (виртуальные номера российских операторов они ещё до того свободно получили от самих же операторов, позиционирующихся как "ответственный бизнес").Ну а там, где украинские жулики, там и представители украинских спецслужб. Нередко это одни и те же люди – это в общем случае вербовка одноразового диверсанта начинается с кражи средств… Через МАХ это не делается? Это пока.Автор вовсе не против МАХ. Он убеждён, что национальный мессенджер нужен и должен развиваться. Но это не повод отказываться от других мессенджеров и предоставляемых ими возможностей. Нужно просто найти разумный баланс между использованием тех и иных платформ.Ну и помня о том, что к концепции "Великого китайского российского файрвола" мы, скорее всего, со временем придём – распад единого глобального мира сейчас выглядит одним из наиболее реальных образов будущего. Но быть готовым к наступлению этого будущего и ускорению его прихода – не одно и то же.* Экстремистская сеть, запрещённая в России.Ещё о блокировании "телеграма" в России можно прочитать в статье Арсения Ищенко "Блокировка Телеграма: причины и риски"

