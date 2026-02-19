https://ukraina.ru/20260219/1026743222.html

Накануне резни. 105 лет с начала строительства "польского мира" на Волыни

19 февраля 1921 года на части занятых Польшей земель Российской империи, в основном населённых украинцами, было создано Волынское воеводство. Львовское, Станиславовское и Тарнопольское воеводства на землях Восточной Галичины были созданы раньше – 3 декабря 1920-го. Там сразу же начался эксперимент по созданию "польского мира"

Положение дел на Волыни и ситуация в Восточной Галичине, серьёзно различались.Во-первых, регионы очень разнились в национально-религиозном отношении. На Волыни, которая с 1795 года входила в Российскую империю, было значительно меньше поляков: согласно данным первой переписи населения Польши, проведённой 30 сентября 1921 года, в Волынском воеводстве жили 983,596 русинов (68,4%), 240,922 поляков (16,8%), 151,744 еврея (10,6 %), 25,405 чехов (1,8%), 24,960 немцев (1,7%) и 9,450 русских (0,7%). При этом православных было 1,066,842 (74,2%), римо-католиков – 166,512 (11,6 %), иудеев – 164,740 (11,5%), евангелистов – 36,695 (2,55%).Для сравнения, в ходе той же переписи во Львовском воеводстве было зафиксировано 1,537,986 поляков (56,58%), 975,268 русинов (35,88%), 190,368 евреев (7,00%) и 12,436 немцев (0,46%). При этом римо-католиков насчитывалось 1,264,162 человек (46,51%), греко-католиков было 1,126,207 (41,43%), иудеев – 313,206 (11,52%), а протестантов – 12,403 человека.Ощутимо отличалась и административно-политическая ситуация на Волыни и Восточной Галичине.В бывшем Королевстве Галичина и Владимерия во времена Австро-Венгрии поляки де-факто были правящим сословием. Польское государство имело там готовый административный аппарат, в отличие от Волыни, где его пришлось создавать заново.Кроме того, хотя на Восточной Галичине русинов-украинцев было меньше, чем на Волыни, они также ещё со времён Австро-Венгрии были более организованы.Была и ещё одна ключевая разница между этими двумя регионами.Если на Галичине после её включения в состав Польши свободной земли было мало, то на Волыни после конфискации земель, ранее принадлежавших Российской империи (казённых), членам династии Романовых, Русской православной церкви, отдельным помещикам и т.п. таких участков было в достатке. В июле 1920 года в Польше был принят закон об аграрной реформе, согласно которому устанавливалась предельная норма для землевладений, составлявшая в восточных воеводствах 400 га. Угодья, превышавшие норму, подлежали выкупу и разделению.А 17 декабря 1920 года польский Сейм принял закон "О предоставлении земли солдатам Войска Польского". Право на бесплатное получение земли имели отличившиеся в боях солдаты и добровольцы, принимавшие участие в боевых действиях. Остальные бывшие воины получали землю в рассрочку. Также поселенцы могли получать кредиты на льготных условиях. Максимальный размер земельных участков колонистов, которых в Польше называли "осадниками", мог составлять 45 гектаров.Хотя всего по этой программе участки получили более 70 тысяч осадников, в 1939 году реально занимались сельским хозяйством на своей земле около 4 тысяч семей на территории нынешней Западной Белоруссии, и около 10 тысяч – на Западной Украине, в основном на Волыни. Создать из осадников высокоэффективных хозяев не получилось. Льготы часто поощряли переселенцев не к ведению хозяйства, а к торговле землёй.С первых дней польская колонизация вызвала негодование местного населения. Поджоги поселений, нападения на колонистов и польских чиновников были обычной картиной в начале 1920-х годов.Отношение осадников к местному населению было разным.Польская исследовательница Янина Стобняк-Смогожевская, изучавшая военное осадничество на территориях Второй Речи Посполитой, приводит отдельные примеры, когда вопрос отношений с местными жителями рассматривался на съездах "Союза осадников".Так, в декабре 1927 года, перед местными выборами, на VI съезде Союза принято заявление о том, что осадники "и далее будут сотрудничать вместе с населением других национальностей в социально-экономической сфере и в местном самоуправлении, и это сотрудничество будет лояльным по отношению к польскому государству".Впрочем, конфликтов между осадниками и местными было куда больше, в том числе и на религиозной почве. Украинский исследователь Василий Смолий приводит разные подобные случаи.Например, в августе 1928 года в селе Вышгородок Кременецкого уезда Волынского воеводства около 300 осадников попытались захватить православную церковь и превратить её в костёл. На спасение церкви и священника поднялось всё село. А в июле 1932 года вспыхнуло селянское восстание в Ковельском, Сарненском, Любомльском и Луцком уездах Волыни. На подавление восстания правительство бросило военные подразделения.В Волынском воеводстве осуществлялась так называемая "Волынская программа", впервые предложенная воеводой (губернатором) края Генриком Юзевским, формализованная в письме министру внутренних дел Польши в 1931-м.Воевода стремился обеспечить мирное сосуществование украинцев и поляков на Волыни. Он ввёл понятие "сокальской границы", призванной отделить Волынь от Галичины в рамках Польши. Юзевский называл свою политику "украинизацией", хотя де-факто это была умеренная полонизация.Важная роль в "украинизации" от Юзевского отводилась православной церкви. Сам воевода поддерживал перевод проповедей с русского на украинский язык, обучение на украинском языке Закону Божьему. В итоге, к концу 1937 года из 687 православных храмов Волынской епархии украинский язык употреблялся в 415.При этом власти Волынского воеводства запретили хождение на его территории украинских книг и периодики, изданных в Восточной Галичине, а также деятельность украинских обществ с центрами во Львове ("Просвита" и т.п.) Вместо них в 1931 году была создана пропольская организация "Волынское украинское объединение" (ВУО). Кроме неё, власти Волыни поддержали создание других лояльных организаций, причем смешанных по этническому составу.В 1932/33 учебном году в воеводстве преобладали польские школы с украинским языком как предметом преподавания – 40,9%, чисто польских школ было 26,6%, а двуязычных – 24,9%. Школы с полностью украинским языком обучения на Волыни почти отсутствовали.По инициативе Юзевского был открыт Кременецкий лицей, а в выкупленном замке Вишневецких были организованы три профессионально-технических училища, в которых 60% студентов были украинцами.При этом в 1933 году у немцев Волыни было 66 школ, у евреев – 57, у чехов – 13, у русских (которых в крае было чуть больше 20 тысяч) – 5 школ. Среди школьных учителей преобладали этнические поляки (81,1%).Хотя с 1921 по 1931 годы количество поляков на Волыни выросло более чем на 100 тысяч, в процентном отношении национально-религиозный состав региона изменился незначительно.Согласно переписи 1931 года, в Волынском воеводстве проживали 1,426,872 украинцев (68,4%), 346,640 поляков (16,6%), 205,545 евреев (9,9%), 46,883 немцев (2,2%), 30,977 чехов (1,5%), 23,387 русских (1,1%) и 2,417 белорусов (0,1%). Православных было 1,455,882 человек (69,8%), римо-католиков – 327,856 (15,7%), иудеев – 207,792 (10,0%), евангелистов – 53,400 (2,6%), и греко-католиков – 11,137 (0,5%).Пацификация Волынского воеводства была проведена в ночь с 24 на 25 июня 1935 года в 78 селах, в ходе операции был арестован всего 41 человек. Арестам также подверглись деятели местной ячейки Украинского национального казацкого движения (УНАКОР). 27-30 апреля 1937 года в Луцке прошел процесс над 44 "казаками", из которых 42 были приговорены к тюремному заключению.В 1937-38 годах целые сёла (всего более 10 тысяч человек) были в добровольно-принудительном порядке обращены в католичество.Справедливости ради стоит отметить, что Польша инвестировала в развитие Волынского воеводства значительные суммы и добилась ощутимого результата в модернизации региона.Мерилом достижений Речи Посполитой на Волыни является, среди прочего, стоимость основных фондов органов воеводского самоуправления. В 1921-23 годах она составляла 22,6 млн. злотых, в 1929 году оценивалась в 33,3 млн. злотых, а в 1938 году — достигла 70 млн злотых.К маю 1929 года было построено 75,7 км. асфальтированных и мощёных дорог, 113 уездных школ, три больницы, десять общественных зданий, началось мощение улиц в городах и строительство железнодорожной линии, соединяющей Луцк со Львовом.В 1929 году объём инвестиций на Волыни значительно увеличился. К 1938 году в одном только уезде Дубно было построено пятьдесят новых школ. Сельское хозяйство было модернизировано путём осушения около 100,000 гектаров земли и введения интенсивного сельскохозяйственного образования.Если в 1932 году потребление электроэнергии на Волыни составило около 3 млн киловатт-часов, то в 1938 году это количество удвоилось. В 1938 году было 14 автобусных компаний, которые эксплуатировали 1 492 км линий. В 1938 году в школы ходило более 300 тыс. детей (73,3% от всех детей школьного возраста на Волыни, при этом среди польских детей – 93%).В 1929 году в Луцке были созданы два театра – украинский и польский. В 1938 году на Волыни было 34 кинозалов и 19 передвижных киноустановок.Однако, как отмечал Томаш Турейко из "Ягеллонского клуба", нужно понимать, чем была украинская община на Волыни."Для них модернизация государства и восполнение цивилизационных пробелов, которые осуществлял воевода Юзевский, была совершенно непонятной и ненужной. Они не пользовались асфальтированными дорогами, не использовали электричество, не видели необходимости обязательных прививок или введения санитарных правил. (...) Для украинских крестьян "свобода была тогда, когда не было ни русских, ни поляков".В 1938 году новый воевода Александр Гауке-Новак взял курс на сворачивание "украинизации". В феврале 1939 года МВД утвердило программу "государственной политики на Волыни", реализация которой должна была способствовать "ассимиляции непольского населения".В регионе также продолжилась волна карательных акций против украинских националистов. С ноября 1938 года по сентябрь 1939 года на Волыни были арестованы 754 члена ОУН*, из них 624 человека отправлены в тюрьму, 43 взяты под надзор полиции, 87 националистов освобождены.Как отмечал Влодзимеж Менджецки в статье "Поляки и их Волынь в 1921-1939", на Волыни удалось построить вполне удобную "польскую жизнь":"Волынь была, есть и будет овеяна польским духом. Потому что польскость нашего региона является чем-то настолько обычным, что мы, старые волыняки, иначе себе Волынь и не представляем".Однако уже через несколько месяцев польское государство прекратило своё существование, а Волынь в ходе "Польского похода" Красной Армии де-факто стала частью Украины.В 1940-1941 годах несколько сот тысяч поляков были депортированы в Сибирь и Казахстан. Хотя отдельных данных по количеству депортированных с Волыни источники не приводят, однако среди них были более 90% семей осадников.Значительная часть поляков, которые остались на Волыни, была убита украинскими националистами и примкнувшими к ним местными украинскими крестьянами в ходе "Волынской резни" в 1943-1944 годах.Выжившие почти в полном составе уехали в 1945-1946 годах, когда с территории бывшего Волынского воеводства в Польшу в ходе "обмена населением" прибыли 140 700 человек, из них 133,9 тысячи поляков, 5,8 тысячи евреев и около 1 тысячи людей других национальностей.* Террористическая организация, запрещённая в России.

