Отвод войск, критика Трампа и интерес к Путину: над чем думает Зеленский. Хроника событий на утро 18.02

Отвод войск, критика Трампа и интерес к Путину: над чем думает Зеленский. Хроника событий на утро 18.02

США увидели движение вперед. Владимир Зеленский выдвинул условие для вывода войск из Донбасса. Глава киевского режима также усомнился в честности президента США Дональда Трампа. Между тем украинская делегация пугает российских дипломатов невменяемостью

2026-02-18T10:03

2026-02-18T10:03

2026-02-18T13:04

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что участники трехсторонней встречи в Женеве продолжат работу над соглашением по украинскому урегулированию. Об этом он сообщил по итогам первого дня третьего раунда переговоров с участием делегаций России, США и Украины."Штаты модерировали третьи переговоры между Украиной и Россией. Обе стороны договорились проинформировать руководство их стран и продолжать работать с целью заключения сделки", — заявил Уиткофф.Он также отметил, что усилия президента США Дональда Трампа привели к значительному прогрессу на переговорном треке. При этом источник РИА Новости охарактеризовал прошедший раунд как "очень напряженный".Первый день переговоров прошел в Женеве 17 февраля. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский, американскую — сам Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, украинскую — руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*.Второй день консультаций стартует 18 февраля в 11:00 по московскому времени. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате.Тем временем журнал The Economist сообщает о разногласиях внутри украинской делегации. По информации издания, представители Киева разделились на две коалиции. Одну возглавляет Буданов — она выступает за быстрое достижение соглашения под руководством США, опасаясь, что окно возможностей может скоро закрыться. Вторая группа, предположительно находящаяся под влиянием экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака, придерживается иного подхода.Зеленский усомнился в честности Трампа: "Надеюсь, это тактика, а не решение"Одновременно с этим Владимир Зеленский в интервью Axios заявил, что Киев готов обсуждать вывод своих подразделений из Донбасса исключительно на условиях взаимности — Россия должна отвести войска на такое же расстояние. По словам главы киевского режима, любое мирное соглашение, предполагающее односторонние уступки, будет отвергнуто."Люди никогда мне этого не простят. Никогда", — подчеркнул Зеленский, комментируя возможные варианты урегулирования.В том же интервью Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Дональд Трамп уже мог принять решение не в пользу Киева. Он счел несправедливым, что глава Белого дома призывает Украину идти на уступки ради мирного урегулирования, предположив, что Трампу, возможно, проще давить на Киев, чем на Москву. "Надеюсь, это его тактика, а не решение", — заявил он.Зеленский также обратился к Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру, представляющим американскую делегацию на трехсторонних переговорах, с призывом не навязывать Киеву мирное соглашение с Россией. По его словам, любое урегулирование, продиктованное исключительно видением Трампа, украинский народ воспримет как "неудачную историю".На этом фоне британский журналист Афшин Раттанси констатировал, что США начинают терять терпение из-за нежелания Зеленского идти на компромиссы. "Терпение Вашингтона, похоже, быстро подходит к концу, поскольку Киев по-прежнему настаивает на максималистских, иллюзорных требованиях к России", — отметил репортер.Несмотря на жесткую риторику, украинский политик заявил о намерении организовать личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он уже поручил своей команде проработать возможность будущего саммита на высшем уровне, считая прямой диалог лучшим способом добиться прогресса в территориальных вопросах."Невменяемые коллеги": американский аналитик рассказал о поведении украинской делегации в ЖеневеМежду тем члены российской переговорной группы в Женеве оказались в крайне сложных условиях из-за неадекватного поведения их оппонентов с украинской стороны. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Рэйчел Блевинс высказал американский аналитик Марк Слебода.Эксперт обратил внимание на беспрецедентные риски, с которыми сталкиваются российские дипломаты. "На одного из российских переговорщиков ранее было совершено покушение. А это значит, что все их позиции потенциально находятся под угрозой со стороны невменяемых киевских коллег. Вспомните, в начале 2022 года киевский режим даже убил одного из своих делегатов. Суть в том, что эти люди — ненадежные переговорщики. С ними трудно вести переговоры, не так ли?" — рассуждает Слебода.По его словам, представители Киева демонстрируют чрезвычайно недипломатическое отношение к Владимиру Мединскому. Именно поэтому, как считает аналитик, Москва приняла решение вновь привлечь Мединского к переговорному процессу."В этих реалиях Мединского снова привлекли к делу. Ведь он в плане стиля ведения переговоров воспринимается как более жесткий политик. Украинцы особенно ненавидят его, потому что он родился на территории современной Украины. Более того, он считает, что Украина, и особенно та часть Украины, откуда он родом, — это Россия", — рассказал Слебода.Фронтовая сводкаМинувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 43 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Согласно данным ведомства, наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 21 БПЛА. По шесть беспилотников уничтожено в небе Белгородской области и над Крымом, пять — над Курской областью.Еще по два дрона ликвидированы над Ростовской областью и Чувашией. Один беспилотник поражен над акваторией Черного моря.Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки в Миллеровском и Шолоховском районах. Глава Чувашии Олег Николаев также проинформировал о налете беспилотников на Чебоксары и Чебоксарский округ.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Гуляйпольском направлении украинские силы предпринимают активные попытки атаковать в районах Зализничного, Воздвижевки и Терноватого. Однако в треугольнике Цветковое — Криничное — Верхняя Терса российские подразделения выбили противника из ряда опорных пунктов. Продолжаются бои у Сосновки и в направлении Берёзового, ведется активная зачистка вдоль реки Янчур.На Купянском направлении противник усиливает давление, однако российские войска удерживают занимаемые позиции. Боестолкновения продолжаются в районе Купянска-Узлового.На Северском направлении идут бои в Никифоровке и на подступах к Фёдоровке Второй. Российские подразделения предпринимают попытки закрепиться у Резниковки и на восточных окраинах Кривой Луки.На Константиновском направлении в населенных пунктах Степановка, Бересток и Ильиновкапродолжаются позиционные бои. Российские войска укрепляются у Миньковки и наносят удары по тыловым объектам противника.На Краснолиманском направлении боевые действия ведутся на окраинах Лимана, в Дробышево, Святогорске и в районе Коровьего Яра.Украинская политическая элита сейчас разрывается между стремлением угодить Трампу и европейским либеральным элитам. Подробнее — в материале Страдают от диареи, воюют с антикоррупционерами. Как в эти дни живут украинские элиты.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.

