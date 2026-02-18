https://ukraina.ru/20260218/stradayut-ot-diarei-voyuyut-s-antikorruptsionerami-kak-v-eti-dni-zhivut-ukrainskie-elity-1075727183.html

Страдают от диареи, воюют с антикоррупционерами. Как в эти дни живут украинские элиты

Страдают от диареи, воюют с антикоррупционерами. Как в эти дни живут украинские элиты

Украинская политическая элита сейчас разрывается между стремлением угодить Трампу и европейским либеральным элитам. С обеих сторон ей грозят кулаком, поэтому некоторые из представителей политической элиты решили вспомнить школьное детство и срочно лечь в больницу с жалобами на диарею.

Пока одни громко жаловались на Россию на Мюнхенской конференции по безопасности, другие сдавали медицинские анализы."Слуга народа Галина Третьякова (прославившаяся фразой о "некачественных детях" в бедных семьях) говорит, что внезапно заболели как минимум 38 нардепов. Она отмечает, что причина пока не установлена, но прочие сотрудники Рады и родственники депутатов не заболели. "Умная хворь какая-то", - комментирует её слова украинский оппозиционный Telegram-канал "ЗеРада".Нардеп Николай Тищенко также говорит, что депутаты массово отравились, поэтому не было кворума. Однако, помимо заболевших, как сообщает агентство "Укринформ", значительная часть депутатов находится в отпусках, а часть поехала на Мюнхенскую конференцию по безопасности."Обратите внимание на пустой зал в Раде и комментарии о том, что “депутаты не все приехали”. А откуда? Не с фронта же, очевидно. Просто пока вас, как собак, отлавливают на улицах и травят газом, они на море", - комментирует ситуацию нардеп Александр Дубинский, обвиненный в госизмене.СМИ сообщают, что у народных избранников принудительно отбирают образцы и заставляют сдавать анализы, чтобы выяснить причину их массовой диареи. "Предварительно рассматривается вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции", - сообщили в пресс-службе Рады.По одной из версий, депутаты отравились в столовой, по другой - подхватили ротавирус на элитном курорте Буковель, где многие из них отдыхали от "трудов праведных", пока киевляне и харьковчане сидели впотьмах в холодных квартирах.Депутат Александр Федиенко пишет, что впервые не удалось принять повестку в истории этого созыва парламента. Таким образом, подвешенными остались законопроекты, необходимые для получения западного финансирования, то есть, вопросы о повышении налогов, которые требует МВФ, хотя в обществе это традиционно вызывает неприязнь.Одесский анархист Вячеслав Азаров считает, что массовое отравление депутатов в Раде четко ложится в версию, что принятие налоговых законов для МВФ будут "динамить". Но прием, по его мнению, безусловно, оригинальный, так как "по веской причине поноса парламент не сможет голосовать аж до 24 февраля".Та часть украинской элиты, которую не скосила внезапная диарея, кутила в Мюнхене на конференции по безопасности. Олигарх Виктор Пинчук открыл для них "Украинский дом", пытаясь заманить и западную элиту на свои ланчи. Петр Порошенко* в Мюнхене рассказывал, что с Россией нудно говорить только с позиции силы. Бывший лидер Майдана Арсений Яценюк и супруга журналиста Дмитрия Гордона* Алеся Бацман рассказывали отставным западным политикам об "энергетической безопасности". Она у них сводится к предоставлению Киеву ракет. Ни Бацман, ни Яценюк экспертами в области энергетики не являются.Беспокоятся украинские политические элиты и по поводу очередных атак со стороны антикоррупционеров из НАБУ. Связывают их как с давлением со стороны администрации США, так и с давлением со стороны его противников из Демпартии США и европейских элит. Дело в том, что в воскресенье 15 февраля экс-министра энергетики Германа Галущенко задержали при попытке выехать из Украины.Его сняли с ночного поезда Киев-Варшава. Он является одним из ключевых фигурантов дела "Мидас" о коррупции в ближайшем окружении Зеленского ("Миндичгейт"). В НАБУ его подозревают в том, что с 2021 года он отмывал миллионы через "инвестиционный фонд" на острове Ангилья (британская территория в Карибском море).Часть средств семья Галущенко направляла на оплату обучения своих детей в престижных учебных заведениях Швейцарии, остальное разместили на депозитах."Вся наша элита - это приспособленцы, которые прекрасно понимают будущее, которое уготовано спонсорами для Украины, но преследуют личные шкурные интересы для собственного обогащения за счет страны и народа", - пишет "Легитимный".Вручение подозрения Галущенко украинские СМИ считают частью кампании давления на Зеленского, а следующей целью НАБУ называют бывшего главу офиса президента Андрея Ермака. Если же Зеленский проявит "непонимание" и неуступчивость, тогда, дескать, и он сам будет фигурировать в делах НАБУ.Украинские СМИ сообщали, что на записях, сделанных в квартире Тимура Миндича, есть и голос, похожий на голос Зеленского. В связи с этим Зеленский пытается вновь использовать против НАБУ ручную службу безопасности, где недавно сменилось руководство. В прошлом году были попытки натравить СБУ на НАБУ, которые закончились "картонным Майданом" - немногочисленными протестами "соросят" и окриками из западных посольств. Однако в понедельник 16 февраля Зеленский анонсировал чистки в СБУ от тех, "кто служит не Украине, а другим интересам".Вряд ли речь идет о тех, кто работает на РФ (таковых "зачищают" по умолчанию). Следовательно, речь идет о тех, кого западные структуры внедрили в Службу. Обычно операции по зачистке в спецслужбах не анонсируют, поэтому это может быть лишь попытка успокоить занервничавших приближенных Зеленского.Украинские СМИ отмечают, что новый глава СБУ Александр Поклад ранее курировал подготовку контрудара по НАБУ и САП, с целью сбить их давление на Зеленского и его окружение. Следовательно, вскоре украинскую политическую элиту ожидает новый раунд схватки между антикоррупционерами и СБУ.О других особенностях внутренней жизни Украины - в статье "Ограбить всех и заставить воевать еще полтора года. Что говорят на Украине об усилении мобилизации"*внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

