По следам мюнхенской конференции. Зеленский выступил на корпоративе за денюжку!

2026-02-17

По следам мюнхенской конференции. Зеленский выступил на корпоративе за денюжку!

Отгремела Мюнхенская конференция по безопасности, на которой в привычном для себя формате стендапа солировал Зеленский, и складывалось ощущение, что персонаж отправился на очередной корпоратив, за который ему пообещали денежки в рамках программ PURL и каких-то дополнительных миллиардов.

При этом, в унисон ему, Рютте, поговорив с псом Патроном, начал рассказывать о том, что Штаты поставят вооружения на двенадцать миллиардов, хотя совершенно не ясно откуда они возьмут такие объёмы, если на складах запасы меньше малого, а если ориентироваться только на то что будет произведено в течение двадцать шестого года в Европе и Соединённых Штатах то это точно будет сильно меньше заявленных сумм. Но, дело даже не в цифрах, а в том что по итогам всей совокупности обсуждений украинского кризиса меня вдруг потянуло на романтическое настроение и вспомнились приснопамятные строки конца девяностых: про то что "отшумели летние дожди, но сказала осень: зиму жди"! Потому что именно так выглядит план глобалистов - дотерпеть и дотянуть до лета с украинским кризисом, а дальше осенью выборы в Конгресс в Соединённых Штатах, где, как они рассчитывают, Трамп проиграет нижнюю палату, и зимой, в январе, новый конгресс вступит в силу и Трамп окажется связан по рукам и ногам и уже не будет тем самым Трампом что сейчас, а его команда не будет столь же залихватски настроенной как сейчас до выборов. И, вообще, всё что чудил и вещал Зеленский в Мюнхене полностью укладывается в эту логику ожидания, при этом стремительным домкратом приближается очередная точка невозвращения в переговорном процессе, и на нынешней неделе должна состояться встреча в Женеве, при этом сменился руководитель российской делегации, и это уже выглядит не как работа технических групп, а скорее как политический манифест с попыткой если не призвать к ответственности киевскую делегацию, то как минимум продемонстрировать нечто Вашингтону. При этом в Соединённых Штатах не питают иллюзий относительно содержания будущих переговоров в Женеве. И, да, серьёзный разговор будет по линии Кушнера, Уиткоффа и Дмитриева без участия украинских представителей и украинский кейс там будет глубоко вторичным, а трёхсторонние переговоры, где российскую делегацию возглавит Мединский, скорее всего окажутся более публичными чем раунды в Майами и Абу-Даби. И явно станут скорее политической площадкой для заявлений, потому что время уходит и времени на принятие решений политического характера, включая запуск избирательной кампании с последующим появление легитимных подписантов в Киеве, до лета остаётся всё меньше. А может и вовсе нет.В общем время на конструктив заканчивается и можно сколько угодно в рамках трёхсторонних форматов и трёхсторонних групп даже на уровне военных министерств обсуждать технические стороны соглашения, но если эти соглашения не имплементируются в политическом смысле то какой от них толк? И речь уже даже не идёт о финальных документах о мирном соглашении и о некоем большом пакете документов, речь идёт хотя бы о дорожной карте, которая предполагает целый набор конкретных шагов, включая выборы и отвод украинских сил обороны с территории Донбасса, и ничего из этого пока вообще не просматривается, при том что заявления Лаврова и Пескова на прошлой неделе очевидно были услышаны в Штатах, но заявление Трампа о том, что у Зеленского заканчивается время и пора принимать решения остаётся всего лишь заявлением, потому что не похоже что Трамп действительно готов дожимать Зеленского. И отсюда и вся эта отвязанность и распоясанность криворожского персонажа, и его невероятная хуцпа на Мюнхенской конференции, где он фактически дезавуировал всё, о чём шли переговоры в Майами и Абу-Даби. И уже не очень понятно, что именно будет обсуждаться на следующем раунде, если всё краеугольное в той логике, которая выстраивалась после Анкориджа, включая выборы без прекращения огня, политическое урегулирование и гарантии безопасности, которые сами штатовцы не готовы предоставлять до заключения полного пакета мирных соглашений, а также отвязанные требования точной даты вступления Украины в Европейский союз, на что даже Кайя Каллас позволила себе заметить, что такие вещи требуют трезвости и реализма, всё это было в Мюнхене фактически перечёркнуто, и Зеленский оттоптался и по американцам и по европейцам с явным удовольствием. В Лондоне этому аплодировали, а Карл Третий едва не свалился со стула от счастья. Шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки, потому что в моменте (за последние месяцы), Лондон сумел переиграть Соединённые Штаты, которые оказались запелёнуты во внутренние и евроатлантические контексты, а Трамп так и не смог принципиально решить проблему верхушки киевской власти и конкретно Зеленского, несмотря на попытки изолировать его от политического процесса. И даже расставив на ключевые позиции людей строго ориентированных на Штаты, заведя Буданова* в Офис президента, сохранив Умерова в качестве соглавы переговорной группы, и фактически передав Службу безопасности Украины под контроль своего человека Поклада, дожать Зеленского так и не смогли.Они фактически не додавили Зеленского и позволили ему разыгрывать лондонскую карту, и это были даже не нарды и не шахматы и не шашки, это был какой-то лондонский "чапаев", в котором раз за разом в политическом смысле выбивалась табуретка из под команды Трампа, при том что в рамках переговорных групп вроде бы всё шло конструктивно, доходили до мелочей, все ходы были записаны.И в этой логике неизбежно возникает вопрос - Дональд, что же ты натворил или точнее чего ты не сделал? Потому, что при таком развитии событий ты действительно рискуешь проиграть выборы в Конгресс, а единственным шансом для тебя было бы, наплевав на репутационные риски и на всю игру Лондона и глобалистов вместе с Демократической партией, просто принудить Киев и Зеленского с его окружением, включая тех, кто сейчас подпирает его со всех сторон, двигаться по переговорному треку. Все карты у тебя на руках, но ты этим не воспользовался, и появление Мединского на переговорной позиции снова выглядит совсем не случайным, это сильный сигнал о том что в Москве всё меньше верят в возможность в этом году выйти на конкретные договорённости по прекращению полномасштабных военных действий и выстроить какую-то внятную логику дальнейшего существования уже в мирном контексте, а заявление заместителя главы российского МИДа о том что хорошим вариантом могла бы стать внешняя администрация ООН на Украине для проведения выборов выглядит как откровенный политический троллинг, потому что в последний раз подобные идеи звучали весной двадцать пятого года после скандала в Овальном кабинете, когда Лондону и Киеву удалось быстро перевернуть ситуацию и вывести всё в неопределённость. Тогда эту идею даже поддержали в Штатах, но она остаётся нереализуемой пока не будет военного поражения киевского режима, никакая внешняя администрация там просто не появится, и поэтому подобные заявления воспринимаются скорее как сигнал и инструмент давления, а не как технически реализуемый сценарий.Ну и в целом, в Мюнхене был бенефис глобалистов. Очевидно же, что глобалисты решили что самый тяжёлый период противостояния с Трампом они уже переждали, что теперь Трампу не до Европы и не до Украины, у него на носу избирательная кампания, двести пятьдесят лет государственности, чемпионат мира по футболу, а затем Конгресс и январь, после которого Трамп может оказаться уже не тем Трампом что сейчас, и потому они выдохнули, не гарантируя себе стратегической победы, но тактическую победу на этом отрезке они, безусловно, зафиксировали. Ну а черт из Кривого рода чутко уловил эти настроения.*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

