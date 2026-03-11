Как США воевали чужими руками. 85 лет со дня подписания закона о ленд-лизе

https://ukraina.ru/20260311/kak-ssha-voevali-chuzhimi-rukami-85-let-so-dnya-podpisaniya-zakona-o-lend-lize-1076508266.html

11 марта 1941 года президент США Франклин Делано Рузвельт подписал "Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов". Закон давал президенту США "право передавать взаймы или в аренду другим государствам различные товары и материалы, необходимые для ведения военных действий". Отсюда название процедуры: lend – давать взаймы, lease – сдавать в аренду

Первоначально закон действовал в отношении Великобритании, в мае получателем стал Китай, а на Московской конференции стран Антигитлеровской коалиции 29 сентября – 1 октября было согласовано предоставление помощи СССР. К концу войны ленд-лиз получали все союзники США.Сама схема ленд-лиза предусматривала выполнение страной-получателем ряда условий:1) уничтоженные, утраченные или потерянные во время боевых действий материалы не подлежали оплате, а уцелевшее и пригодное для гражданских целей имущество следовало оплатить полностью или частично в порядке погашения долгосрочного кредита, выданного самими США;2) сохранившиеся военные материалы могли оставаться у страны-получателя до тех пор, пока США не затребуют их назад;3) в свою очередь, арендатор обязывался помогать США всеми имевшимися у него ресурсами и информацией.Страны, претендовавшие на американскую помощь, представляли США исчерпывающий финансовый отчёт. Министр финансов США Генри Моргентау-младший назвал это положение уникальным: "впервые в истории одно государство, одно правительство предоставляет другому данные о своем финансовом положении".С помощью ленд-лиза США решали ряд неотложных задач.Во-первых, он позволил создать новые рабочие места в самих США.Во-вторых, ленд-лиз позволял американскому правительству оказывать определённое влияние на страну-получателя помощи.В-третьих, Рузвельт выполнял свое предвыборное обещание: "наши парни никогда не будут участвовать в чужих войнах".Американский историк Джордж Херринг откровенно писал: "это был акт расчётливого эгоизма, и американцы всегда ясно представляли себе выгоды, которые они могут из него извлечь".Правительство США никогда не публиковало подробных отчётов относительно поставок по программе ленд-лиза в СССР. По данным доктора исторических наук Лидии Поздеевой поставки по ленд-лизу в СССР осуществлялись по пяти маршрутам:Дальний Восток — 8 244 000 тонн (47,1%);Персидский залив — 4 160 000 тонн (23,8%);Северная Россия — 3 964 000 тонн (22,7%);Советский Север — 681 000 тонн (3,9%);Советская Арктика — 452 000 тонн (2,5%).Конечно же, поставки по ленд-лизу приблизили победу над врагом. Но вот некоторые реальные цифры, которые говорят сами за себя.В годы войны стрелкового оружия всех основных типов на предприятиях Советского Союза было произведено более 29,1 млн единиц, в то время как по ленд-лизу поступило всего лишь около 152 тыс. единиц стрелкового оружия, то есть 0,5%. Аналогичная картина наблюдалась и по всем типам артиллерийских систем всех калибров – 647,6 тыс. советских орудий и минометов против 9,4 тыс. заграничных, что составляло менее 1,5%.По танкам и самоходным орудиям соотношение отечественных и союзнических машин составляло, соответственно, 132,8 тыс. и 11,9 тыс. (8,96%), и по боевым самолетам – 140,5 тыс. и 18,3 тыс. (13%).Из почти $ 50 млрд, в которые обошлась вся ленд-лизовская помощь, для Красной Армии США выделили всего $ 11,3 млрд. долларов.В 1941-1942 годах в СССР поступило всего 7% отправленных за годы войны из США грузов. Основное количество вооружения и других материалов было получено Советским Союзом в 1944-1945 годах, после коренного перелома в ходе войны.Из 711 истребителей, прибывших из Англии в СССР до конца 1941 года, 700 составляли устаревшие машины типа "Киттихок", "Томагавк" и "Харрикейн", которые существенно уступая немецкому "Мессершмиту" и советскому "Яку" по скорости и манёвренности и не имели пушечного вооружения*. Что касается новейших истребителей "Аэрокобра", то в 1941 году их было поставлено всего 11 штук.Аналогичная картина наблюдалась с английскими лёгким танком "Валентайн", который советские танкисты окрестили "Валентина", и средним танком "Матильда", которую те же танкисты обозвали ещё хлестче – "Прощай, Родина"**.По свидетельству личного помощника В.М. Молотова В.М. Бережкова, Сталин нередко возмущался тем, что, например, англичане поставляли по ленд-лизу устаревшие самолеты типа "Харрикейн" и уклонялись от поставок новейших истребителей "Спитфайр":"Советские люди (…) отлично знают, что и американцы, и англичане имеют самолеты, равные или даже лучшие по качеству, чем немецкие машины, но по непонятным причинам некоторые из этих самолетов не поставляются в Советский Союз".США обещали прислать в 1941 году 600 танков и 750 самолетов, а послали всего 182 и 204, соответственно.Та же история повторилась и в 1942 году: если советская промышленность выпустила в этот год более 5,9 млн. единиц стрелкового оружия, 287 тыс. орудий и минометов, 24,5 тыс. танков и самоходных орудий и 21,7 тыс. самолетов, то по ленд-лизу за январь-октябрь 1942 года было поставлено всего 61 тыс. единиц стрелкового оружия, 532 орудий и минометов, 2703 танков и самоходок и 1695 самолетов.С ноября 1942 года, т.е. в самый разгар битвы за Кавказ и Сталинград и проведения операции "Марс" на Ржевском выступе, поставки вооружений практически полностью прекратились. Перебои начались летом 1942 года, когда немецкая авиация и подлодки разгромили караван PQ-17, брошенный (по приказу Адмиралтейства) британскими конвойными судами. До советских портов дошло всего 11 из 35 судов.Новый Караван PQ-18 был отправлен только в сентябре и потерял 10 транспортов из 37. Следующий был отправлен только в середине декабря 1942 года. Таким образом, за 3,5 месяца, когда на Волге шла решающая битва всей Второй мировой войны, в Мурманск и Архангельск пришло менее 40 судов. У многих возникло подозрение, что в Лондоне и Вашингтоне просто выжидали, в чью пользу завершится сражением под Сталинградом***.Между тем, с марта 1942 года, т.е. всего через полгода после эвакуации из европейской части СССР более 10 тыс. промышленных предприятий, начался рост военного производства, которое уже к концу этого года превысило довоенные показатели в пять раз (!). Причём надо отметить, что 86% всей рабочей силы составляли старики, женщины и дети.Шли по ленд-лизу и поставки, не относящиеся к основным видам вооружений. И тут цифры получаются и впрямь солидные. В частности, мы получили 2586 тыс. тонн авиационного бензина, что составляло 37% от произведённого в СССР в годы войны, и почти 410 тыс. автомобилей, т.е. 45% всего автотранспорта РККА (без учёта трофейных автомобилей). Немалую роль сыграли и поставки продовольствия – США поставили примерно 15% мясных и прочих консервов.А ещё были станки, рельсы, паровозы, вагоны, радиолокаторы и другое полезное имущество, без которых много не навоюешь.Одновременно американские промышленные корпорации осуществляла поставки и в нацистскую Германию…Например, нефтяная корпорация "Стандарт Ойл", принадлежавшая Джону Рокфеллеру-младшему, только по линии немецкого концерна "И.Г. Фарбениндустри" продала Берлину бензина и смазочных материалов на $ 20 млн. А венесуэльский филиал этой же компании ежемесячно отправлял в Германию 13 тыс. тонн сырой нефти. Немцам из-за океана шёл вольфрам, синтетический каучук и масса разных комплектующих для автомобильной промышленности. В частности, вермахту шло 30% всех автопокрышек, изготовленных на заводах Генри Форда-старшего.В то же время США получали продукцию от СССР. В рамках т.н. "обратного ленд-лиза" Вашингтон получил необходимого сырья общей стоимостью почти в 20% от переданных материалов и вооружений. В частности, из СССР были отправлены 32 тыс. тонн марганцевой и 300 тыс. тонн хромовой руды.Кроме того, за союзные поставки СССР расплачивался золотом. Так, только на одном британском крейсере "Эдинбург", который был потоплен немецкими подлодками в мае 1942 года, находилось 5,5 тонн драгоценного металла.Значительную часть оружия и боевой техники, как и полагалось по договору ленд-лиза, Советский Союз по окончании войны вернул обратно, получив счёт на круглую сумму в $ 1,3 млрд. Впоследствии американцы были вынуждены признать, что "ошиблись", но накрутили на итоговую сумму проценты. Окончательная сумма, признанная СССР и США по Вашингтонскому соглашению 1972 года, составила $ 722 млн. $ 48 млн. были выплачены при Брежневе, после чего выплаты были прекращены в связи с вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР (в частности, пресловутой "Поправки Джексона-Вэника").Лишь в июне 1990 года, в ходе новых переговоров президентов Дж. Буша-старшего и М.С. Горбачёва был установлен новый срок окончательного погашения задолженности – 2030 год, и оставшаяся сумма долга – $ 674 млн. После распада СССР Россия полностью погасила долг в августе 2006 года.Первую официальную оценку роли ленд-лиза в общей победе над нацизмом дал в 1948 году член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Госплана СССР Николай Вознесенский:"Если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров в СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%".Американский историк Роберт Шервуд цитировал Гарри Гопкинса, который сказал, что "американцы никогда не считали, что помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Победа была достигнута героизмом и кровью русской армии".P.S.: Юлия Латынина****:"Всем, кто пишет, что США и Европа помогали Украине слишком мало, я хочу напомнить, что по ленд-лизу СССР получил товаров и оружия на сумму около 11-13 млрд, что при нынешнем курсе составляет 180-250 млрд дол. Согласно Kiel Institute for the World Economy's Ukraine Support Tracker, по состоянию на сегодня Украина получила от США и Европы помощи на 300-350 млрд. дол. Ни одна страна в мире, никогда, нигде за всю историю человечества - не получила от партнеров больше, чем Украина. К примеру, план Маршалла в современных деньгах - 160-200 млрд. Общий объем поддержки Израиля - 300 млрд в современных ценах, но это за 75 лет. Афганистан - 150-200 млрд, но это за 20 лет".* Лучший американский истребитель времён Второй Мировой войны North American P-51 Mustang тоже не имел артиллерийского вооружения. Тут скорее дискуссия о различиях конструкторских школ, а не о качестве конечного продукта. – Ред.** Советская САУ СУ-76 была прозвана танкистами "сука". Так себе основание для суждений, хотя британская танковая школа во время войны объективно передовой не была, и сами британцы предпочитали американские "Шерманы". – Ред.*** Вопрос о судьбе арктических конвоев к этим подозрениям не сводится – британцы, например, опасались столкновения с немецким линкором "Тирпиц", базировавшимся в Норвегии. Впрочем, это не значит, что подозрения не были обоснованы. – Ред.**** Внесена в реестр иноагентов Минюста России.

