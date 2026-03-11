Как США воевали чужими руками. 85 лет со дня подписания закона о ленд-лизе
11 марта 1941 года президент США Франклин Делано Рузвельт подписал "Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов". Закон давал президенту США "право передавать взаймы или в аренду другим государствам различные товары и материалы, необходимые для ведения военных действий". Отсюда название процедуры: lend – давать взаймы, lease – сдавать в аренду
Первоначально закон действовал в отношении Великобритании, в мае получателем стал Китай, а на Московской конференции стран Антигитлеровской коалиции 29 сентября – 1 октября было согласовано предоставление помощи СССР. К концу войны ленд-лиз получали все союзники США.
Сама схема ленд-лиза предусматривала выполнение страной-получателем ряда условий:
1) уничтоженные, утраченные или потерянные во время боевых действий материалы не подлежали оплате, а уцелевшее и пригодное для гражданских целей имущество следовало оплатить полностью или частично в порядке погашения долгосрочного кредита, выданного самими США;
2) сохранившиеся военные материалы могли оставаться у страны-получателя до тех пор, пока США не затребуют их назад;
3) в свою очередь, арендатор обязывался помогать США всеми имевшимися у него ресурсами и информацией.
Страны, претендовавшие на американскую помощь, представляли США исчерпывающий финансовый отчёт. Министр финансов США Генри Моргентау-младший назвал это положение уникальным: "впервые в истории одно государство, одно правительство предоставляет другому данные о своем финансовом положении".
С помощью ленд-лиза США решали ряд неотложных задач.
Во-первых, он позволил создать новые рабочие места в самих США.
Вячеслав Михайлович Молотов и Франклин Делано Рузвельт
Во-вторых, ленд-лиз позволял американскому правительству оказывать определённое влияние на страну-получателя помощи.
В-третьих, Рузвельт выполнял свое предвыборное обещание: "наши парни никогда не будут участвовать в чужих войнах".
Американский историк Джордж Херринг откровенно писал: "это был акт расчётливого эгоизма, и американцы всегда ясно представляли себе выгоды, которые они могут из него извлечь".
Правительство США никогда не публиковало подробных отчётов относительно поставок по программе ленд-лиза в СССР. По данным доктора исторических наук Лидии Поздеевой поставки по ленд-лизу в СССР осуществлялись по пяти маршрутам:
Дальний Восток — 8 244 000 тонн (47,1%);
Персидский залив — 4 160 000 тонн (23,8%);
Северная Россия — 3 964 000 тонн (22,7%);
Советский Север — 681 000 тонн (3,9%);
Советская Арктика — 452 000 тонн (2,5%).
Конечно же, поставки по ленд-лизу приблизили победу над врагом. Но вот некоторые реальные цифры, которые говорят сами за себя.
Виды Аляски
В годы войны стрелкового оружия всех основных типов на предприятиях Советского Союза было произведено более 29,1 млн единиц, в то время как по ленд-лизу поступило всего лишь около 152 тыс. единиц стрелкового оружия, то есть 0,5%. Аналогичная картина наблюдалась и по всем типам артиллерийских систем всех калибров – 647,6 тыс. советских орудий и минометов против 9,4 тыс. заграничных, что составляло менее 1,5%.
По танкам и самоходным орудиям соотношение отечественных и союзнических машин составляло, соответственно, 132,8 тыс. и 11,9 тыс. (8,96%), и по боевым самолетам – 140,5 тыс. и 18,3 тыс. (13%).
Из почти $ 50 млрд, в которые обошлась вся ленд-лизовская помощь, для Красной Армии США выделили всего $ 11,3 млрд. долларов.
В 1941-1942 годах в СССР поступило всего 7% отправленных за годы войны из США грузов. Основное количество вооружения и других материалов было получено Советским Союзом в 1944-1945 годах, после коренного перелома в ходе войны.
Из 711 истребителей, прибывших из Англии в СССР до конца 1941 года, 700 составляли устаревшие машины типа "Киттихок", "Томагавк" и "Харрикейн", которые существенно уступая немецкому "Мессершмиту" и советскому "Яку" по скорости и манёвренности и не имели пушечного вооружения*. Что касается новейших истребителей "Аэрокобра", то в 1941 году их было поставлено всего 11 штук.
Аналогичная картина наблюдалась с английскими лёгким танком "Валентайн", который советские танкисты окрестили "Валентина", и средним танком "Матильда", которую те же танкисты обозвали ещё хлестче – "Прощай, Родина"**.
© РИА Новости . Александр Капустянский / Перейти в фотобанкПодразделение кавалерии и танковая часть Юго-Западного фронта на американских танках М4 "Sherman", поставленных по ленд-лизу, движутся по лежневой дороге с деревянным настилом. Харьков, август 1943 года
Подразделение кавалерии и танковая часть Юго-Западного фронта на американских танках М4 "Sherman", поставленных по ленд-лизу, движутся по лежневой дороге с деревянным настилом. Харьков, август 1943 года
По свидетельству личного помощника В.М. Молотова В.М. Бережкова, Сталин нередко возмущался тем, что, например, англичане поставляли по ленд-лизу устаревшие самолеты типа "Харрикейн" и уклонялись от поставок новейших истребителей "Спитфайр":
"Советские люди (…) отлично знают, что и американцы, и англичане имеют самолеты, равные или даже лучшие по качеству, чем немецкие машины, но по непонятным причинам некоторые из этих самолетов не поставляются в Советский Союз".
США обещали прислать в 1941 году 600 танков и 750 самолетов, а послали всего 182 и 204, соответственно.
Та же история повторилась и в 1942 году: если советская промышленность выпустила в этот год более 5,9 млн. единиц стрелкового оружия, 287 тыс. орудий и минометов, 24,5 тыс. танков и самоходных орудий и 21,7 тыс. самолетов, то по ленд-лизу за январь-октябрь 1942 года было поставлено всего 61 тыс. единиц стрелкового оружия, 532 орудий и минометов, 2703 танков и самоходок и 1695 самолетов.
С ноября 1942 года, т.е. в самый разгар битвы за Кавказ и Сталинград и проведения операции "Марс" на Ржевском выступе, поставки вооружений практически полностью прекратились. Перебои начались летом 1942 года, когда немецкая авиация и подлодки разгромили караван PQ-17, брошенный (по приказу Адмиралтейства) британскими конвойными судами. До советских портов дошло всего 11 из 35 судов.
Новый Караван PQ-18 был отправлен только в сентябре и потерял 10 транспортов из 37. Следующий был отправлен только в середине декабря 1942 года. Таким образом, за 3,5 месяца, когда на Волге шла решающая битва всей Второй мировой войны, в Мурманск и Архангельск пришло менее 40 судов. У многих возникло подозрение, что в Лондоне и Вашингтоне просто выжидали, в чью пользу завершится сражением под Сталинградом***.
Британский конвой в Северной Атлантике, 1943 год
Между тем, с марта 1942 года, т.е. всего через полгода после эвакуации из европейской части СССР более 10 тыс. промышленных предприятий, начался рост военного производства, которое уже к концу этого года превысило довоенные показатели в пять раз (!). Причём надо отметить, что 86% всей рабочей силы составляли старики, женщины и дети.
Шли по ленд-лизу и поставки, не относящиеся к основным видам вооружений. И тут цифры получаются и впрямь солидные. В частности, мы получили 2586 тыс. тонн авиационного бензина, что составляло 37% от произведённого в СССР в годы войны, и почти 410 тыс. автомобилей, т.е. 45% всего автотранспорта РККА (без учёта трофейных автомобилей). Немалую роль сыграли и поставки продовольствия – США поставили примерно 15% мясных и прочих консервов.
А ещё были станки, рельсы, паровозы, вагоны, радиолокаторы и другое полезное имущество, без которых много не навоюешь.
Одновременно американские промышленные корпорации осуществляла поставки и в нацистскую Германию…
Например, нефтяная корпорация "Стандарт Ойл", принадлежавшая Джону Рокфеллеру-младшему, только по линии немецкого концерна "И.Г. Фарбениндустри" продала Берлину бензина и смазочных материалов на $ 20 млн. А венесуэльский филиал этой же компании ежемесячно отправлял в Германию 13 тыс. тонн сырой нефти. Немцам из-за океана шёл вольфрам, синтетический каучук и масса разных комплектующих для автомобильной промышленности. В частности, вермахту шло 30% всех автопокрышек, изготовленных на заводах Генри Форда-старшего.
В то же время США получали продукцию от СССР. В рамках т.н. "обратного ленд-лиза" Вашингтон получил необходимого сырья общей стоимостью почти в 20% от переданных материалов и вооружений. В частности, из СССР были отправлены 32 тыс. тонн марганцевой и 300 тыс. тонн хромовой руды.
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкБорис Сафонов, Кеннет Воод и Чарльтон Ваг Хоу. На заднем плане британский истребитель Hawker Hurricane.
Борис Сафонов, Кеннет Воод и Чарльтон Ваг Хоу. На заднем плане британский истребитель Hawker Hurricane.
Кроме того, за союзные поставки СССР расплачивался золотом. Так, только на одном британском крейсере "Эдинбург", который был потоплен немецкими подлодками в мае 1942 года, находилось 5,5 тонн драгоценного металла.
Значительную часть оружия и боевой техники, как и полагалось по договору ленд-лиза, Советский Союз по окончании войны вернул обратно, получив счёт на круглую сумму в $ 1,3 млрд. Впоследствии американцы были вынуждены признать, что "ошиблись", но накрутили на итоговую сумму проценты. Окончательная сумма, признанная СССР и США по Вашингтонскому соглашению 1972 года, составила $ 722 млн. $ 48 млн. были выплачены при Брежневе, после чего выплаты были прекращены в связи с вводом американской стороной дискриминационных мер в торговле с СССР (в частности, пресловутой "Поправки Джексона-Вэника").
Лишь в июне 1990 года, в ходе новых переговоров президентов Дж. Буша-старшего и М.С. Горбачёва был установлен новый срок окончательного погашения задолженности – 2030 год, и оставшаяся сумма долга – $ 674 млн. После распада СССР Россия полностью погасила долг в августе 2006 года.
Первую официальную оценку роли ленд-лиза в общей победе над нацизмом дал в 1948 году член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Госплана СССР Николай Вознесенский:
"Если сравнить размеры поставок союзниками промышленных товаров в СССР с размерами производства промышленной продукции на социалистических предприятиях СССР, то окажется, что удельный вес этих поставок по отношению к отечественному производству в период военной экономики составит всего лишь около 4%".
Американский историк Роберт Шервуд цитировал Гарри Гопкинса, который сказал, что "американцы никогда не считали, что помощь по ленд-лизу является главным фактором в советской победе над Гитлером на Восточном фронте. Победа была достигнута героизмом и кровью русской армии".
P.S.: Юлия Латынина****:
"Всем, кто пишет, что США и Европа помогали Украине слишком мало, я хочу напомнить, что по ленд-лизу СССР получил товаров и оружия на сумму около 11-13 млрд, что при нынешнем курсе составляет 180-250 млрд дол.
Согласно Kiel Institute for the World Economy's Ukraine Support Tracker, по состоянию на сегодня Украина получила от США и Европы помощи на 300-350 млрд. дол.
Ни одна страна в мире, никогда, нигде за всю историю человечества - не получила от партнеров больше, чем Украина.
К примеру, план Маршалла в современных деньгах - 160-200 млрд. Общий объем поддержки Израиля - 300 млрд в современных ценах, но это за 75 лет. Афганистан - 150-200 млрд, но это за 20 лет".
* Лучший американский истребитель времён Второй Мировой войны North American P-51 Mustang тоже не имел артиллерийского вооружения. Тут скорее дискуссия о различиях конструкторских школ, а не о качестве конечного продукта. – Ред.
** Советская САУ СУ-76 была прозвана танкистами "сука". Так себе основание для суждений, хотя британская танковая школа во время войны объективно передовой не была, и сами британцы предпочитали американские "Шерманы". – Ред.
*** Вопрос о судьбе арктических конвоев к этим подозрениям не сводится – британцы, например, опасались столкновения с немецким линкором "Тирпиц", базировавшимся в Норвегии. Впрочем, это не значит, что подозрения не были обоснованы. – Ред.
**** Внесена в реестр иноагентов Минюста России.
