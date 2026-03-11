Горит склад стройматериалов и частный дом. ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией - 11.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260311/gorit-sklad-stroymaterialov-i-chastnyy-dom-pvo-za-noch-sbila-pochti-200-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1076633842.html
Горит склад стройматериалов и частный дом. ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
Горит склад стройматериалов и частный дом. ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией - 11.03.2026 Украина.ру
Горит склад стройматериалов и частный дом. ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 185 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 11 марта телеграм-канал Украина.ру
2026-03-11T07:58
2026-03-11T08:06
сво
спецоперация
севастополь
россия
ростовская область
михаил развожаев
вооруженные силы украины
украина.ру
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
"Над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей и акваторией Черного моря", - перечислило военное ведомство.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что атаку более 40 БПЛА отразили в Таганроге и Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском районах области. Люди не пострадали. Однако в результате падения обломков БПЛА в поселке Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было, электроснабжение частных домов в течение 1,5 часов было восстановлено.Губернатор Михаил Развожаев утром указал, что число уничтоженных воздушных целей в Севастополе выросло до девяти. Склад стройматериалов и частный дом горят в пригороде Севастополя после атаки ВСУ. Несколько частных домов и автомобилей повреждено.Мэр Сочи Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы и детские сады в связи с сохранением в городе опасности атаки БПЛА. По его словам, данные меры касаются также и студентов.Об атаках ВСУ - в материале ПВО сбивает беспилотники над Самарой и Сызранью, закрыты ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.
севастополь
россия
ростовская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, севастополь, россия, ростовская область, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны
СВО, Спецоперация, Севастополь, Россия, Ростовская область, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Минобороны

Горит склад стройматериалов и частный дом. ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией

07:58 11.03.2026 (обновлено: 08:06 11.03.2026)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 185 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 11 марта телеграм-канал Украина.ру
"Над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей и акваторией Черного моря", - перечислило военное ведомство.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что атаку более 40 БПЛА отразили в Таганроге и Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском районах области.
Люди не пострадали. Однако в результате падения обломков БПЛА в поселке Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было, электроснабжение частных домов в течение 1,5 часов было восстановлено.
Губернатор Михаил Развожаев утром указал, что число уничтоженных воздушных целей в Севастополе выросло до девяти.
Склад стройматериалов и частный дом горят в пригороде Севастополя после атаки ВСУ. Несколько частных домов и автомобилей повреждено.
Мэр Сочи Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы и детские сады в связи с сохранением в городе опасности атаки БПЛА. По его словам, данные меры касаются также и студентов.
Об атаках ВСУ - в материале ПВО сбивает беспилотники над Самарой и Сызранью, закрыты ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияСевастопольРоссияРостовская областьМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныУкраина.руМинобороны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:48В поисках лишней пехоты
10:33ВС РФ освободили село Червоная Заря. Главные новости СВО
10:18Вместо нот протеста — армия: Госдума расширяет возможности по защите россиян за границей
10:00Иран выставил счет США, Зеленский заговорил о мировой войне. Хроника событий на утро 11 марта
10:00Зеленский сделал прогноз о конфликте на Ближнем Востоке. Главные новости к 10:00
09:27Успехи ВС РФ на Сумском направлении
08:55Немцы и поляки теперь ездят за бензином в Калининградскую область
08:27Главное за ночь 11 марта
08:00Как США воевали чужими руками. 85 лет со дня подписания закона о ленд-лизе
07:58Горит склад стройматериалов и частный дом. ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией
07:31Дрон ударил по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде. Главные новости к этому часу
06:30Юрий Кнутов: Россия совершит технологический прорыв в сфере БПЛА, чтобы приблизить освобождение Донбасса
06:20Экономика Украины и война: рыночек порешал, "Дружбу" списали, а по мосту Патона можно ездить
06:10Российские бойцы давят ВСУ: Алехин о боях на Липцевском участке и уничтожении HIMARS
06:06Тест на доверие Мерц не прошёл, теперь под угрозой не только его планы, но и будущее правящей коалиции
06:00"Украина явно исчезла с горизонта": Вайнер рассказал, почему Киев больше не интересует Вашингтон
05:45Выход к Верхней Писаревке открывает путь на Харьков: Алехин о перспективах наступления ВС РФ
05:30"Операция США в Иране — это похороны НАТО": американист о "специфическом" расколе Европы
05:15"Термобарические снаряды выжигают опорники ВСУ": Алехин о ситуации на Харьковском направлении
05:00"Никакой смены режима не произойдет": Казаков о стратегических просчетах США и Израиля
Лента новостейМолния