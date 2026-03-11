https://ukraina.ru/20260311/gorit-sklad-stroymaterialov-i-chastnyy-dom-pvo-za-noch-sbila-pochti-200-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1076633842.html

Горит склад стройматериалов и частный дом. ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией

Горит склад стройматериалов и частный дом. ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией - 11.03.2026 Украина.ру

Горит склад стройматериалов и частный дом. ПВО за ночь сбила почти 200 вражеских дронов над Россией

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 185 украинских беспилотников над РФ, сообщило Минобороны, передает 11 марта телеграм-канал Украина.ру

2026-03-11T07:58

2026-03-11T07:58

2026-03-11T08:06

сво

спецоперация

севастополь

россия

ростовская область

михаил развожаев

вооруженные силы украины

украина.ру

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg

"Над территорией Астраханской области, акваторией Азовского моря, территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областей, Краснодарского края, Курской, Ростовской областей, Республики Крым, Самарской, Саратовской областей и акваторией Черного моря", - перечислило военное ведомство.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что атаку более 40 БПЛА отразили в Таганроге и Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Неклиновском, Куйбышевском районах области. Люди не пострадали. Однако в результате падения обломков БПЛА в поселке Чертково была повреждена линия электропередач, возгораний не было, электроснабжение частных домов в течение 1,5 часов было восстановлено.Губернатор Михаил Развожаев утром указал, что число уничтоженных воздушных целей в Севастополе выросло до девяти. Склад стройматериалов и частный дом горят в пригороде Севастополя после атаки ВСУ. Несколько частных домов и автомобилей повреждено.Мэр Сочи Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы и детские сады в связи с сохранением в городе опасности атаки БПЛА. По его словам, данные меры касаются также и студентов.Об атаках ВСУ - в материале ПВО сбивает беспилотники над Самарой и Сызранью, закрыты ещё два аэропорта на сайте Украина.ру.

севастополь

россия

ростовская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, севастополь, россия, ростовская область, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру, минобороны