США или новый Запад. Речь Рубио в Мюнхене открывает новые возможности геополитической трансформации

Агрессивные односторонние действия США в Венесуэле, дрессировка союзников, угрозы Ирану, и, в целом, поведение администрации Трампа в стиле пьяного драчливого ковбоя из вестерна свидетельствуют, на первый взгляд, о попытках трампистов вернуть США мировую гегемонию.

2026-02-17

мнения

Казалось бы, такое поведение игнорирует их собственную стратегию национальной безопасности, в которой Вашингтон отказывается от наведения либерального западного порядка по всему Земному шару, исходит из признания национальных государств, существования многополярного мира, где полюсами являются крупные державы, чей национальный интерес Вашингтон признаёт.Однако взвешенный, очищенный от эмоций анализ показывает, что все действия Трампа полностью соответствуют принятой недавно стратегии национальной безопасности США.В этом смысле интересна речь Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности и его оценки происходящих в мире политических процессов.Один из немногих пунктов, по которым Вашингтон и его союзники по НАТО пришли к согласию, состоит в том, что прежнего международного порядка, возглавляемого США, более не существует.В пятницу в Мюнхене Рубио критиковал идеи "конца истории", говоря, что "мы думали, будто каждая страна теперь станет либеральной демократией, что связи, создаваемые торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность".И это полностью продолжает один из главных тезисов, принятой в конце 2025 года стратегии национальной безопасности – "основной политической единицей в мире является и будет являться национальное государство", и нормой является, когда "нации ставят свои интересы на первое место".Рубио критикует страны Запада, которые уступили суверенитет международным институтам, и это органично продолжает положение Стратегии, которое видит врагов США в "транснациональных организациях", а не в конкретных государствах, даже, не в Китае.Послание Рубио к правящим кругам ЕС однозначно: или вы переходите вместе с США на наши идейные позиции с вытекающими для конкретной торгово-экономической и внешней политики целями, или мы – США реформируемся сами и без вас. США "при президенте Трампе возьмут на себя задачу обновления и возрождения" западной цивилизации, но, если Европа откажется присоединиться, только в пределах США ("мы готовы, если потребуется, сделать это в одиночку…"). Что это означает?Рубио ставит вопрос ребром. Если Европа последует за США в возвращении к своим историческим истокам и идейным ценностям, то США готовы снова стать лидером коллективного Запада.Если Европа откажется, то США будут реформироваться в одиночку, т.е. возвращать себе всё то, чего Запад на данный момент лишился, как сказал Рубио, из-за веры в "глупую идею" "конца истории": будут возвращать "индустрию", "рабочие места" и "средний класс", возвращать "контроль над критически важными цепочками поставок", забирать обратно "свой суверенитет" у международных институтов, отказываться от "климатического культа", пр.Рубио и администрация Трампа в целом, конечно же, хотят, чтобы Европа вслед за США двигалась по пути "обновления и возрождения" "гордого, суверенного и жизнеспособного" Запада. Поэтому, едва ли ни две трети речи Рубио посвящено "лирике" - описанию "славных" прошлых страниц западной цивилизации и призыву возродить "мощь и славу" Запада в будущем.США хотели бы вместе с Европой вернуть в конечном счёте коллективному Западу мировую гегемонию, а, пока хотя бы обеспечить в нарождающемся многополярном мире роль самого сильного полюса.Вот в этом принципиальное отличие в понимании многополярного мира между трампистскими США и Незападом во главе с Россией и Китаем:США считают многополярный мир вынужденной и временной формой мирового порядка, которую следует упразднить, как только у обновлённого коллективного Запада накопятся силы к восстановлению собственной гегемонии. Здесь Рубио однозначен – "многие поверили, что эпоха господства Запада подошла к концу и что наше будущее обречено быть бледным эхом нашего прошлого. Поэтому, мы не хотим, чтобы наши союзники были слабыми — потому что это делает слабее и нас".Россия, Китай, Индия считают многополярный мир желаемой и самодостаточной, а не вынужденной целью мирового порядка.На данный момент США признают, что у них нет ресурсов обеспечивать свою гегемонию так, как это было ранее, а у Европы нет ещё и воли.Но отказ от насаждения в мире либерального западного порядка не означает отказа США от вмешательства в дела иных государств. А признание Вашингтоном факта многополярного мира не означает, что США согласны добровольно согласовывать с другими полюсами взаимовыгодные "правила игры" в мировых делах.Главное в этой конструкции то, что принципиально меняются мотивы вмешательства США во внутренние дела других стран: вместо насаждения по всему миру "либеральных" порядков и воспитания в других странах "пятой колоны" ценой распада целых государств и кровопролитных войн – точечное вмешательство ради экономических выгод или, в крайнем случае, ради "безопасности".Легче ли от этого объектам вмешательства? Однозначно, легче.Президент Венесуэлы, чавист Мадуро выкраден и помещён в тюрьму, но сам чавистский режим сохранён; Мадуро пойдёт под суд, а не будет замучен в изуверских пытках, как Каддафи; Венесуэла продолжает существовать, как целостное государство, хотя и с ограниченным суверенитетом – свою нефть она в полной степени не контролирует.Иран прошлым летом подвергся неспровоцированной агрессии США и Израиля, и США вновь угрожают Тегерану. При этом, Трамп пока не ставит целью изменение политического строя Ирана и отказывается вести переговоры с единственным явным претендентом на власть – сыном свергнутого шаха Резой Пехлеви. Тот призвал сегодня в стиле клинтонистов к "гуманитарной интервенции" США в Иран, но такое понятие в принципе отсутствует в лексиконе трампистов.Не исключено, что США в конце концов решаться и на военную операцию, и на смену режима в Иране, но это уже будет результат внутреннего и внешнего давления на Вашингтон израильского лобби. Сейчас же фактом является нежелание Трампа ввязываться в военную авантюру в Иране и заниматься непосредственным свержением иранских властей.На этом фоне цивилизационно близкая Дания, союзник США по НАТО рассматривается, как враг, который препятствует усилению экономики США из-за нежелания отдать (продать) Гренландию и её полезные ископаемые в собственность США.Именно в изменении мотивов Вашингтона во внешней политике состоят тектонические и обнадёживающие сдвиги в мировой политике.Задача в том, чтобы влиятельные незападные полюса силы, прежде всего, Россия, Китай, Индия воспользовались ситуацией и довели образование многополярного мира до логического конца – выстроить вместе с мировым Югом новую модель мирового управления, вынудив США смириться не только с многополярным миром, но и с необходимостью действовать в нём по согласованным между всеми полюсами правилам.Подробнее речь Руби на Мюнхенской конференции - в статье ""Победили в Холодной войне, победим и сейчас". Рубио в Мюнхене призвал Европу восстановить союз с США"

