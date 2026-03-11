Дрон ударил по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде. Главные новости к этому часу - 11.03.2026 Украина.ру
Дрон ударил по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде. Главные новости к этому часу
Дрон ударил по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде. Главные новости к этому часу - 11.03.2026 Украина.ру
Дрон ударил по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде. Главные новости к этому часу
Беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде, расположенному недалеко от военных баз США, утверждает издание Washington Post. Об этом и других важных событиях рассказал 11 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов ОАЭ, в результате которого контейнеровоз получил повреждения после попадания в него неизвестного снаряда, экипаж судна не пострадал.🟦 Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили в ночь на среду два БПЛА, направлявшихся к крупнейшему нефтяному месторождению Шайба, сообщило Минобороны страны.🟦 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать при очевидной преднамеренности атаки киевского режима на гражданских в Брянске.🟦 В файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены подборки девушек из Литвы и Украины с откровенными комментариями, выяснило РИА Новости.Подробнее - в материале Зеленский может быть связан с делом Эпштейна куда серьезнее на сайте Украина.ру.
Дрон ударил по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде. Главные новости к этому часу

07:31 11.03.2026 (обновлено: 07:42 11.03.2026)
 
Беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде, расположенному недалеко от военных баз США, утверждает издание Washington Post. Об этом и других важных событиях рассказал 11 марта телеграм-канал Украина.ру
🟦 Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов ОАЭ, в результате которого контейнеровоз получил повреждения после попадания в него неизвестного снаряда, экипаж судна не пострадал.
🟦 Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили в ночь на среду два БПЛА, направлявшихся к крупнейшему нефтяному месторождению Шайба, сообщило Минобороны страны.
🟦 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать при очевидной преднамеренности атаки киевского режима на гражданских в Брянске.
"Секретариат ООН, регулярно комментирующий ситуацию вокруг украинского кризиса, не может этого не видеть. Не может не видеть он и количество убитых и раненых мирных жителей... Неужели в очередной раз генсек и его представители отмолчатся?" - возмутилась Захарова.
🟦 В файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены подборки девушек из Литвы и Украины с откровенными комментариями, выяснило РИА Новости.
Подробнее - в материале Зеленский может быть связан с делом Эпштейна куда серьезнее на сайте Украина.ру.
