Дрон ударил по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде. Главные новости к этому часу

Беспилотник нанес удар по американскому центру дипломатической поддержки в Багдаде, расположенному недалеко от военных баз США, утверждает издание Washington Post. Об этом и других важных событиях рассказал 11 марта телеграм-канал Украина.ру

🟦 Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об инциденте у берегов ОАЭ, в результате которого контейнеровоз получил повреждения после попадания в него неизвестного снаряда, экипаж судна не пострадал.🟦 Средства противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили в ночь на среду два БПЛА, направлявшихся к крупнейшему нефтяному месторождению Шайба, сообщило Минобороны страны.🟦 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, будут ли генсек ООН Антониу Гутерреш и секретариат организации молчать при очевидной преднамеренности атаки киевского режима на гражданских в Брянске.🟦 В файлах скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна обнаружены подборки девушек из Литвы и Украины с откровенными комментариями, выяснило РИА Новости.Подробнее - в материале Зеленский может быть связан с делом Эпштейна куда серьезнее на сайте Украина.ру.

