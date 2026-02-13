https://ukraina.ru/20260213/zelenskiy-prorychal-v-otvet-zhurnalistu-na-vopros-o-prichinakh-uvolneniya-ermaka-1075579534.html

Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака

Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака

Владимир Зеленский огрызнулся на журналиста издания Atlantic, спросившего его о коррупционных причинах увольнения бывшего главы офиса Андрея Ермака. Об этом в ночь на 13 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-13

2026-02-13T00:39

2026-02-13T03:29

В статье американского издания по итогам интервью говорится, что Зеленский "по-прежнему отказался признать, что расследование о коррупции вынудило его принять решение" об увольнении Ермака."У меня были свои причины", — буквально "прорычал" Зеленский, прерывая вопрос журналиста о Ермаке.28 ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Накануне в квартире Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.Ранее сообщалось, что уволенный "не из-за коррупции" Ермак будет выступать адвокатом украинского спортсмена в Милане.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

