https://ukraina.ru/20260213/zelenskiy-prorychal-v-otvet-zhurnalistu-na-vopros-o-prichinakh-uvolneniya-ermaka-1075579534.html
Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака
Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака - 13.02.2026 Украина.ру
Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака
Владимир Зеленский огрызнулся на журналиста издания Atlantic, спросившего его о коррупционных причинах увольнения бывшего главы офиса Андрея Ермака. Об этом в ночь на 13 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-13T00:39
2026-02-13T00:39
2026-02-13T03:29
новости
украина.ру
украина
владимир зеленский
андрей ермак
тимур миндич
коррупция
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075084893_0:92:420:328_1920x0_80_0_0_6159f6908ab15265a9ba58c58441ba16.jpg
В статье американского издания по итогам интервью говорится, что Зеленский "по-прежнему отказался признать, что расследование о коррупции вынудило его принять решение" об увольнении Ермака."У меня были свои причины", — буквально "прорычал" Зеленский, прерывая вопрос журналиста о Ермаке.28 ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Накануне в квартире Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.Ранее сообщалось, что уволенный "не из-за коррупции" Ермак будет выступать адвокатом украинского спортсмена в Милане.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075084893_0:53:420:368_1920x0_80_0_0_347c316a77306f046c9ae777efd8cdad.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина.ру, украина, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, коррупция, сми
Новости, Украина.ру, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, коррупция, СМИ
Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака
00:39 13.02.2026 (обновлено: 03:29 13.02.2026)
Владимир Зеленский огрызнулся на журналиста издания Atlantic, спросившего его о коррупционных причинах увольнения бывшего главы офиса Андрея Ермака. Об этом в ночь на 13 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
В статье американского издания по итогам интервью говорится, что Зеленский "по-прежнему отказался признать, что расследование о коррупции вынудило его принять решение" об увольнении Ермака.
"У меня были свои причины", — буквально "прорычал" Зеленский, прерывая вопрос журналиста о Ермаке.
28 ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Накануне в квартире Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Ранее сообщалось, что уволенный "не из-за коррупции" Ермак будет выступать адвокатом украинского спортсмена в Милане. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.