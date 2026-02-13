Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака - 13.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260213/zelenskiy-prorychal-v-otvet-zhurnalistu-na-vopros-o-prichinakh-uvolneniya-ermaka-1075579534.html
Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака
Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака - 13.02.2026 Украина.ру
Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака
Владимир Зеленский огрызнулся на журналиста издания Atlantic, спросившего его о коррупционных причинах увольнения бывшего главы офиса Андрея Ермака. Об этом в ночь на 13 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-13T00:39
2026-02-13T03:29
новости
украина.ру
украина
владимир зеленский
андрей ермак
тимур миндич
коррупция
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075084893_0:92:420:328_1920x0_80_0_0_6159f6908ab15265a9ba58c58441ba16.jpg
В статье американского издания по итогам интервью говорится, что Зеленский "по-прежнему отказался признать, что расследование о коррупции вынудило его принять решение" об увольнении Ермака."У меня были свои причины", — буквально "прорычал" Зеленский, прерывая вопрос журналиста о Ермаке.28 ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Накануне в квартире Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.Ранее сообщалось, что уволенный "не из-за коррупции" Ермак будет выступать адвокатом украинского спортсмена в Милане.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/02/1075084893_0:53:420:368_1920x0_80_0_0_347c316a77306f046c9ae777efd8cdad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, украина, владимир зеленский, андрей ермак, тимур миндич, коррупция, сми
Новости, Украина.ру, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Тимур Миндич, коррупция, СМИ

Зеленский "прорычал" в ответ журналисту на вопрос о причинах увольнения Ермака

00:39 13.02.2026 (обновлено: 03:29 13.02.2026)
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЗеленский в отчаянии и пытается избавиться от статуса «просроченного президента», пишет Junge Welt
Зеленский в отчаянии и пытается избавиться от статуса «просроченного президента», пишет Junge Welt - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский огрызнулся на журналиста издания Atlantic, спросившего его о коррупционных причинах увольнения бывшего главы офиса Андрея Ермака. Об этом в ночь на 13 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
В статье американского издания по итогам интервью говорится, что Зеленский "по-прежнему отказался признать, что расследование о коррупции вынудило его принять решение" об увольнении Ермака.
"У меня были свои причины", — буквально "прорычал" Зеленский, прерывая вопрос журналиста о Ермаке.
28 ноября Зеленский сообщил, что глава его офиса Ермак написал заявление об отставке, в тот же день он подписал указ о его увольнении. Накануне в квартире Ермака прошли обыски на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике, главным фигурантом которого оказался бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич.
Ранее сообщалось, что уволенный "не из-за коррупции" Ермак будет выступать адвокатом украинского спортсмена в Милане.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакТимур МиндичкоррупцияСМИ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:57США подарят России триллион для победы над Украиной
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
Лента новостейМолния