Главное за ночь 13 февраля
Трамп может отказаться от участия в урегулировании на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 13 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Компания Midad Energy из Саудовской Аравии подписала протокол о намерениях о приобретении международных активов компании "Лукойл", пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.🟦 Американский лидер Дональд Трамп может отказаться от участия в урегулировании на Украине в ближайшие недели, информирует журнал The Atlantic. 🟦 Пожар произошел в четверг на рыболовецком судне Arina с 30 россиянами на борту у берегов Японии. Экипаж судна в порядке, пожар был потушен, сообщили в японском Управлении безопасности на море.🟦 Разногласия между канцлером ФРГ Мерцем и президентом Франции Макроном по поводу передачи Украине прибыли от замороженных российских активов могут обернуться для ЕС расколом, сообщает La Repubblica. "Операция, фактически возникшая из желания немецкого лидера отомстить, теперь превращается в нечто большее, и этого опасаются несколько правительств стран Южной Европы", - пишут авторы.О других событиях - в материале Обломки рухнули у жилых домов. ПВО ночью сбила почти 60 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Главное за ночь 13 февраля

07:50 13.02.2026 (обновлено: 08:09 13.02.2026)
 
Трамп может отказаться от участия в урегулировании на Украине. Об этом и других важных событиях рассказал 13 февраля телеграм-канал Украина.ру
🟦 Компания Midad Energy из Саудовской Аравии подписала протокол о намерениях о приобретении международных активов компании "Лукойл", пишет Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.
🟦 Американский лидер Дональд Трамп может отказаться от участия в урегулировании на Украине в ближайшие недели, информирует журнал The Atlantic.
"В ближайшие недели, когда предвыборная кампания будет поглощать все больше внимания Трампа, он может решить, что переговоры стали для него политическим проигрышем", - отмечается в статье.
🟦 Пожар произошел в четверг на рыболовецком судне Arina с 30 россиянами на борту у берегов Японии. Экипаж судна в порядке, пожар был потушен, сообщили в японском Управлении безопасности на море.
🟦 Разногласия между канцлером ФРГ Мерцем и президентом Франции Макроном по поводу передачи Украине прибыли от замороженных российских активов могут обернуться для ЕС расколом, сообщает La Repubblica.
"Операция, фактически возникшая из желания немецкого лидера отомстить, теперь превращается в нечто большее, и этого опасаются несколько правительств стран Южной Европы", - пишут авторы.
О других событиях - в материале Обломки рухнули у жилых домов. ПВО ночью сбила почти 60 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния