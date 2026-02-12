https://ukraina.ru/20260212/v-evrope-vs-menshe-lyudey-schitayut-ssha-soyuznikom-1075538878.html

В Европе всё меньше людей считают США союзником

В Европе всё меньше людей считают США союзником - 12.02.2026 Украина.ру

В Европе всё меньше людей считают США союзником

Юридически США остаются союзником европейских стран в составе НАТО, но их общества в это уже не верят. Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса Европейского совета по международным отношениям.

2026-02-12T05:05

2026-02-12T05:05

2026-02-12T11:56

сша

европа

украина

дональд трамп

виктор орбан

павел волков

нато

ес

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0c/1075552944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53a4ebcdcf6f340395ec79333404468f.jpg

Европейские избиратели пересматривают своё отношение к США и к собственной безопасности. Они поддерживают увеличение военных бюджетов, и одновременно не имеют хороших ожиданий относительно будущего – ни собственной страны, ни всего мира. Таковы главные выводы, которые можно сделать из масштабного опроса населения 13 европейских стран, проведённого мощным аналитическим центром – Европейским советом по международным отношениям (ECFR). Обзор его результатов был обнародован 11 февраля на сайте ECFR.Недавние заявления и действия администрации США и лично президента этой страны по Гренландии – когда Дональд Трамп и его ближайшие соратники некоторое время даже намекали на возможность военной операции по захвату и силовой аннексии этого датского острова, – открыли новую страницу в международных отношениях и стали водоразделом в отношениях между государствами НАТО. Эти события заставили многих политиков изменить тактику в отношениях с Вашингтоном, и открыто заговорить о своем несогласии с политикой Белого дома.Впрочем, разрушение трансатлантических связей началось задолго до января 2026 года. Это наглядно подтверждает опрос населения 11 европейских государств НАТО (Великобритания, Германия, Франция, Италия, Испания, Польша, Дания, Эстония, Португалия, Венгрия, Болгария), а также двух государств вне Альянса – Швейцарии и Украины. Опрос по заказу ECFR был проведён ещё в конце ноября прошлого года – то есть до начала "гренландского кризиса" и анонсированной Трампом (но затем отмененной под давлением однопартийцев и бизнеса) новой торговой войны против Европы.Поэтому есть все основания предполагать, что на этом фоне реальные показатели ныне ещё хуже. Однако уже два с половиной месяца назад было ясно, что главный тренд последнего года – потеря доверия к Соединённым Штатам Америки в Европе. В подавляющем большинстве стран, где состоялся опрос, всего 10-15% граждан считают США союзником (в Швейцарии таких всего 8%). При этом в государствах, которые являются драйверами Евросоюза, – в Германии, Франции и Испании, – по 28% людей назвали США соперником или даже противником (в Швейцарии – 39%).Больше четверти населения считает США союзником только в трёх странах: Польше (31%), Венгрии (26%) и Великобритании (25%). При этом настроение венгерских избирателей скорее мотивировано проамериканской политикой и риторикой премьера страны Виктора Орбана, который может потерять свой пост после парламентских выборов в апреле 2026 года. А доминирует среди опрошенных восприятие Вашингтона как "вынужденного партнёра", причём лидирует тут Украина (70%). Кстати, лишь 18% жителей подконтрольной Киеву территории считают США союзником.Стоит отметить, что в самом НАТО не употребляют термин "государства-члены", а называют их исключительно "союзники" (англ. allies), чтобы подчеркнуть суть отношений в Альянсе. Вот только общества европейских стран НАТО в "союзничество" с США уже явно не верят. Показателен и тренд падения веры в это "союзничество" за год после повторного избрания Дональда Трампа на пост президента США.В ноябре 2024-го, сразу после президентских выборов в США, но ещё до всех конфликтных заявлений Трампа, ECFR провёл аналогичный опрос в тех же странах и с тем же вопросом. Через год доверие к США упало повсюду. Но если в Польше или Венгрии падение составило менее 1%, то в Дании оно ожидаемо наибольшее – с 30% в 2024 году до 15% в 2025-м. В Британии вера в США как союзника за это время упала с 37 до 25 процентов, а в Германии – с 19 до 12 процентов.Но ещё больше поражает сравнение с апрелем 2023 года. Тогда исследование ECFR включало несколько другой список государств, но ключевые участники сохранились. В то время в Европе действительно верили, что США – это союзник. Даже несмотря на всеобщее геополитическое похолодание и оставшийся в памяти первый срок Трампа, средний показатель тех, кто считал США союзником, весной 2023 года составлял 32% – то есть больше, чем в 2025-м получила лидер рейтинга, Польша. А у самой Польши 2,5 года назад этот показатель достигал 50%, но все равно был меньше, чем поддержка в Дании – 55% доверия к союзничеству США.Примечательно, что европейские внесистемные партии, на которых Трамп так надеется, тоже в подавляющем большинстве теряют доверие к действиям президента США. Правда, данные по партийной разбивке есть в исследовании ECFR только относительно крупнейших стран ЕС, но показательны ответы их граждан на вопрос: "Стала ли победа Дональда Трампа на президентских выборах хорошим или плохим событием для самих американцев?"Этот вопрос людям задавали дважды – в ноябре 2024 и 2025 годов – и ответы европейских внесистемных избирателей (на Западе их принято называть "ультраправыми", а исследователи ECFR используют термин "отступники") за год головокружительно изменился.В ноябре 2024 года среди сторонников "Братьев Италии", то есть партии Джорджи Мэлони, 47% процентов говорили, что это хорошее событие для США, и еще 21% – что очень хорошее (то есть суммарно было 68% оптимистов). Сейчас же только 29% положительно оценивают политику Трампа, и 5% – очень положительно (то есть падение вдвое). Соответственно, резко возросло количество тех избирателей "Братьев Италии", кто теперь считает избрание Трампа плохим или очень плохим событием для американцев, – с 9% до 29%.Чуть меньше падение поддержки действий Трампа среди избирателей "Альтернативы для Германии": здесь в Трампа сначала верили 51% избирателей (из них 29% считали его избрание очень хорошим событием), а теперь он имеет лишь 34% поддержки (из них 11% – сильной поддержки).Польская евроскептическая "Конфедерация" имеет ещё более мягкую динамику: с 62% положительные оценки Трампа сократились до 51%, но из них очень положительных было 38%, а осталось лишь 16%. Даже в польской партии "Право и справедливость", которой Трамп помог сохранить за собой пост президента страны, несколько потеряли доверие к его действиям (падение с 63% до 52% общей поддержки, и с 34% до 23% – сильной). Также умеренным является падение поддержки Трампа среди избирателей французского "Национального объединения": общей – с 45% до 37%, и сильной – с 21% до 14%.Всё это означает, что даже в случае победы внесистемных партий в ключевых государствах Европы, – на что Трамп очень надеется, – это не обязательно приведет к моментальному потеплению в отношении европейских столиц к нему.Но на ближайшие годы США останутся неизбежным, пусть и "вынужденным" партнёром Европы, потому что просто не существует альтернатив американской военной мощи, на которую Старый свет полагался десятилетиями, а также американскому "ядерному зонтику". И то, и другое европейцам ещё нужно выстроить. Но если в политических кругах европейских стран НАТО есть определённость в этом вопросе, то в обществах она весьма нечёткая.С одной стороны, в большинстве этих стран (кроме Франции и Великобритании, о которых ниже) относительное большинство граждан поддерживает идею построения европейской системы ядерного сдерживания, а в Польше, Португалии и Испании – это убедительное большинство (56-60 процентов). В результате последних событий к ним наверняка присоединилась и Дания.Но против подобного решения – общества Венгрии (48% оппонентов, 34% сторонников) и Италии (40% на 33%). Да и в самих ядерных государствах Европы нет общественной готовности к наращиванию ядерной мощи. Во Франции 46% поддерживают рост собственного ядерного арсенала, но 32% против. А в Великобритании обратная картина: 34% поддерживают такой шаг, 44% против.Более едины граждане европейских стран НАТО в вопросе увеличения военных расходов: почти во всех из них за это выступает более 50% населения. В частности, в Польше таких 68%, в Великобритании – 59%, в Германии – 55%, во Франции – 53%. Но картину для европейских разжигателей войны портит Италия: в третьей экономике Европы только 27% населения поддерживают рост военных расходов, а 59% выступают против (причём 30% – решительно против).Отдельно стоит выделить отношение опрошенных к России и конфликту на Украине. Конечно, ответы на первый вопрос вряд ли можно считать релевантными, поскольку учитывалось и мнение жителей подконтрольных Киеву территорий. Видимо, именно поэтому ECFR представил их с детализацией не по странам, а по политическим взглядам респондентов.Россию в своём большинстве считают "противником, с которым мы находимся в конфликте" три категории опрошенных: "евро-ястребы" (62%), "атлантисты" и "националисты" (по 55%). Среди "евро-голубей" и "трампистов" такого мнения придерживаются по 47%, а вот мнения "отступников" разделились. 35% из них также назвали Россию противником, но лишь на процент меньше считают Москву "вынужденным партнёром", а 7% – и вовсе союзником. Примечательно, что ещё больше сторонников союзнических отношений с Россией среди "трампистов" – 9%, а 26% опрошенных из этой категории назвали РФ "вынужденным партнёром".А вот ответы на вопрос "Что, по вашему мнению, произойдёт за год в войне России против Украины?" представлены в разрезе стран. Согласно ним, вера в завершение конфликта в 2026 году среди европейцев не является доминирующей (таких ответов от 22 до 36 процентов, и лишь в Португалии оптимистов 51%). Наиболее популярно мнение, что через год боевые действия будут продолжаться: так думают от 30% португальцев до 59% британцев.При этом значительная часть опрошенных европейцев верит в победу России: в 7 из 12 стран это двузначные числа. Приятно удивила Болгария, где 30% граждан уверены в победе российской армии (при этом только 26% болгар думают, что через год конфликт на Украине ещё будет продолжаться). Для сравнения: в Венгрии, которую в Европе клеймят как "пророссийскую страну", в победу России верят лишь 14% опрошенных.При этом верящих в победу Украины в большинстве стран на уровне социологической погрешности, ощутимо их число лишь в Польше (6%), Португалии и Эстонии (по 8%), и, естественно, на Украине (21%). В целом, военная пропаганда на подконтрольной Киеву территории привела к тому, что ответы её жителей не просто резко контрастируют с позицией граждан остальных 12 стран, но и выглядят явно неадекватно.Скажем, в опросе ECFR были два похожих вопроса: Есть ли у вас оптимизм/пессимизм по поводу будущего мира? Есть ли у вас оптимизм/пессимизм по поводу будущего вашей страны? И если относительно будущего своего государства в ряде стран есть хоть какие-то положительные ожидания (28-29% в Дании, Швейцарии и Венгрии), то по отношению к будущему мира в конце 2025 года в Европе царил пессимизм. Так, по этому вопросу пессимистами было подавляющее большинство жителей Германии (58%), Италии (61%), Великобритании (62%) и Франции (70%).В то же время 58% жителей Украины были позитивно настроены относительно будущего своего государства (только 18% – пессимисты), а 41% украинцев верили в будущее мира (19% пессимистов). Как тут не вспомнить южнорусскую поговорку "Дурни и думкою богатеют", которую великий уроженец Луганска Владимир Даль записал ещё в середине XIX века.Что происходит с переговорами по Украине - в статье Павла Волкова "Будет ли мир летом, или промежуточные итоги переговоров в Абу-Даби"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

сша

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

сша, европа, украина, дональд трамп, виктор орбан, павел волков, нато, ес, эксклюзив