Террор против России продолжится: Киев действует при поддержке западных спецслужб
Террор против России продолжится: Киев действует при поддержке западных спецслужб
Украинские спецслужбы адаптировались к операциям на территории России, и подобных попыток устранения высокопоставленных лиц стоит ожидать и дальше. Об этом... Украина.ру, 12.02.2026
Украинские спецслужбы адаптировались к операциям на территории России, и подобных попыток устранения высокопоставленных лиц стоит ожидать и дальше. Об этом редакции сайта Украина.Ру заявил независимый эксперт в области терроризма и спецслужб из Нидерландов Григорий Зерщиков.Что необходимо для предотвращения таких атак — смотрите в видео.
видео, россия, киев, нидерланды, украина.ру
Видео, Россия, Киев, Нидерланды, Украина.ру

Террор против России продолжится: Киев действует при поддержке западных спецслужб

14:23 12.02.2026
 
Украинские спецслужбы адаптировались к операциям на территории России, и подобных попыток устранения высокопоставленных лиц стоит ожидать и дальше. Об этом редакции сайта Украина.Ру заявил независимый эксперт в области терроризма и спецслужб из Нидерландов Григорий Зерщиков.
Что необходимо для предотвращения таких атак — смотрите в видео.
ВидеоРоссияКиевНидерландыУкраина.ру
 
