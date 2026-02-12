https://ukraina.ru/20260212/terror-protiv-rossii-prodolzhitsya-kiev-deystvuet-pri-podderzhke-zapadnykh-spetssluzhb-1075563064.html

Террор против России продолжится: Киев действует при поддержке западных спецслужб

Террор против России продолжится: Киев действует при поддержке западных спецслужб - 12.02.2026 Украина.ру

Террор против России продолжится: Киев действует при поддержке западных спецслужб

Украинские спецслужбы адаптировались к операциям на территории России, и подобных попыток устранения высокопоставленных лиц стоит ожидать и дальше. Об этом... Украина.ру, 12.02.2026

2026-02-12T14:23

2026-02-12T14:23

2026-02-12T14:23

видео

россия

киев

нидерланды

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/0c/1075562921_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_733c217dc408061a085f7a8e5c05e844.png

Украинские спецслужбы адаптировались к операциям на территории России, и подобных попыток устранения высокопоставленных лиц стоит ожидать и дальше. Об этом редакции сайта Украина.Ру заявил независимый эксперт в области терроризма и спецслужб из Нидерландов Григорий Зерщиков.Что необходимо для предотвращения таких атак — смотрите в видео.

россия

киев

нидерланды

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, киев, нидерланды, украина.ру, видео