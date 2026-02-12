https://ukraina.ru/20260212/rostislav-ischenko-esli-by-u-evropy-byli-voyska-oni-by-uzhe-davno-nakhodilis-na-ukraine-1075527641.html

Лондон и Париж еще год назад объявили о формировании 50-тысячного корпуса для отправки на Украину. Однако спустя 12 месяцев выяснилось, что европейские армии не могут набрать даже 30 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и европейские страны договорились дать "скоординированный военный ответ", если российская сторона будет "постоянно нарушать" мирный договор, который в будущем заключат Москва и Киев. При этом Россия неоднократно заявляла, что категорически не приемлет размещение военных контингентов НАТО или Евросоюза на Украине в качестве гарантий безопасности для Киева.Отвечая на вопрос о том, можно ли считать инициативу Запада подготовкой к прямому столкновению с Россией, Ищенко напомнил про обещания европейцев. Принципиальное решение об отправке войск на Украину, по его словам, было принято задолго до текущей шумихи."Они собирались отправить 50-тысячный корпус на Украину, но через год выяснили, что не могут отправить даже 30 тысяч", — констатировал обозреватель.Эксперт объяснил, что некоторое время назад такие силы имели бы значение. "И дополнительные 50 тысяч человек, даже если бы они находились в тылу и обслуживали ПВО, были бы серьезным подспорьем, а для нас серьезной проблемой", — пояснил Ищенко.По его словам, дело не только в военном эффекте, но и в политическом сигнале. "Они бы показали, что Запад готов воевать за Украину, и нам бы показали, что возможно столкновение со всей Европой", — добавил обозреватель.При этом Ищенко подчеркнул: главная проблема Европы не в отсутствии политической воли, а в отсутствии войск. "Но проблема Запада заключается в том, что этих войск у него нет. Если бы эти войска были, они бы давно находились на Украине", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про гарантии безопасности для Украины — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.

