Ростислав Ищенко: Если бы у Европы были войска, они бы уже давно находились на Украине - 12.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260212/rostislav-ischenko-esli-by-u-evropy-byli-voyska-oni-by-uzhe-davno-nakhodilis-na-ukraine-1075527641.html
Ростислав Ищенко: Если бы у Европы были войска, они бы уже давно находились на Украине
Ростислав Ищенко: Если бы у Европы были войска, они бы уже давно находились на Украине - 12.02.2026 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Если бы у Европы были войска, они бы уже давно находились на Украине
Лондон и Париж еще год назад объявили о формировании 50-тысячного корпуса для отправки на Украину. Однако спустя 12 месяцев выяснилось, что европейские армии не могут набрать даже 30 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-02-12T04:00
2026-02-12T04:00
украина
россия
запад
ростислав ищенко
украина.ру
нато
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:4:3072:1732_1920x0_80_0_0_4db0ffb27a78b226f1982a5c120f8257.jpg
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и европейские страны договорились дать "скоординированный военный ответ", если российская сторона будет "постоянно нарушать" мирный договор, который в будущем заключат Москва и Киев. При этом Россия неоднократно заявляла, что категорически не приемлет размещение военных контингентов НАТО или Евросоюза на Украине в качестве гарантий безопасности для Киева.Отвечая на вопрос о том, можно ли считать инициативу Запада подготовкой к прямому столкновению с Россией, Ищенко напомнил про обещания европейцев. Принципиальное решение об отправке войск на Украину, по его словам, было принято задолго до текущей шумихи."Они собирались отправить 50-тысячный корпус на Украину, но через год выяснили, что не могут отправить даже 30 тысяч", — констатировал обозреватель.Эксперт объяснил, что некоторое время назад такие силы имели бы значение. "И дополнительные 50 тысяч человек, даже если бы они находились в тылу и обслуживали ПВО, были бы серьезным подспорьем, а для нас серьезной проблемой", — пояснил Ищенко.По его словам, дело не только в военном эффекте, но и в политическом сигнале. "Они бы показали, что Запад готов воевать за Украину, и нам бы показали, что возможно столкновение со всей Европой", — добавил обозреватель.При этом Ищенко подчеркнул: главная проблема Европы не в отсутствии политической воли, а в отсутствии войск. "Но проблема Запада заключается в том, что этих войск у него нет. Если бы эти войска были, они бы давно находились на Украине", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.Больше про гарантии безопасности для Украины — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.
украина
россия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/05/1068217376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3c22129f02448011fa7fdec44a5bdf28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, запад, ростислав ищенко, украина.ру, нато, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, спецоперация, прогноз, прогноз войны на украине, украина.ру дзен, дзен сво, военный эксперт, эксперты, аналитики, аналитика, украина аналитика
Украина, Россия, Запад, Ростислав Ищенко, Украина.ру, НАТО, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Спецоперация, прогноз, прогноз войны на Украине, Украина.ру Дзен, дзен СВО, военный эксперт, эксперты, аналитики, Аналитика, Украина аналитика

Ростислав Ищенко: Если бы у Европы были войска, они бы уже давно находились на Украине

04:00 12.02.2026
 
© AP / Vadim Ghirda
- РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
ДзенTelegram
Лондон и Париж еще год назад объявили о формировании 50-тысячного корпуса для отправки на Украину. Однако спустя 12 месяцев выяснилось, что европейские армии не могут набрать даже 30 тысяч военнослужащих. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Украина и европейские страны договорились дать "скоординированный военный ответ", если российская сторона будет "постоянно нарушать" мирный договор, который в будущем заключат Москва и Киев. При этом Россия неоднократно заявляла, что категорически не приемлет размещение военных контингентов НАТО или Евросоюза на Украине в качестве гарантий безопасности для Киева.
Отвечая на вопрос о том, можно ли считать инициативу Запада подготовкой к прямому столкновению с Россией, Ищенко напомнил про обещания европейцев. Принципиальное решение об отправке войск на Украину, по его словам, было принято задолго до текущей шумихи.
"Они собирались отправить 50-тысячный корпус на Украину, но через год выяснили, что не могут отправить даже 30 тысяч", — констатировал обозреватель.
Эксперт объяснил, что некоторое время назад такие силы имели бы значение. "И дополнительные 50 тысяч человек, даже если бы они находились в тылу и обслуживали ПВО, были бы серьезным подспорьем, а для нас серьезной проблемой", — пояснил Ищенко.
По его словам, дело не только в военном эффекте, но и в политическом сигнале. "Они бы показали, что Запад готов воевать за Украину, и нам бы показали, что возможно столкновение со всей Европой", — добавил обозреватель.
При этом Ищенко подчеркнул: главная проблема Европы не в отсутствии политической воли, а в отсутствии войск. "Но проблема Запада заключается в том, что этих войск у него нет. Если бы эти войска были, они бы давно находились на Украине", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: ВСУ тратят свои резервы в Донбассе, пока армия России готовится к боям за Запорожье" на сайте Украина.ру.
Больше про гарантии безопасности для Украины — в материале "Александр Казаков: Запад копирует подходы Путина по Украине и провоцирует прямую войну России с Европой" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияЗападРостислав ИщенкоУкраина.руНАТОСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОпрогнозы СВОновости СВОСпецоперацияпрогнозпрогноз войны на УкраинеУкраина.ру Дзендзен СВОвоенный экспертэкспертыаналитикиАналитикаУкраина аналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
17:12СК: фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева обвиняются в терроризме
Лента новостейМолния