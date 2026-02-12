https://ukraina.ru/20260212/rossiyane-prokhodyat-marafon-istyazaniy-v-taynykh-tyurmakh-vsu---miroshnik-1075545307.html

Россияне проходят "марафон истязаний" в тайных тюрьмах ВСУ - Мирошник

Российские военные проходят "марафон истязаний" в тайных тюрьмах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, передает 12 февраля РИА Новости

"Самое большое количество издевательств, истязаний происходит в секретных тюрьмах - зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках. И вот там, когда о них никто не знает, когда они не включены в списки военнопленных, когда международные организации о них не знают, начинается самое большое издевательство", - сказал Мирошник.По его данным, ВСУ в таких пыточных пытаются выудить у бойцов военную информацию.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

