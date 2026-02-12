https://ukraina.ru/20260212/rossiya-planiruet-napravit-na-bedstvuyuschuyu-kubu-neft-1075541952.html

Россия планирует направить на бедствующую Кубу нефть

Россия планирует поставки на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи. Об этом со ссылкой на посольство в Гаване 12 февраля сообщают "Известия"

"В ближайшее время предполагается поставка из России на Кубу нефти и нефтепродуктов в качестве гуманитарной помощи", — сообщили в российском представительстве на Острове Свободы.29 января президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий введение пошлин на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. Он также объявил режим чрезвычайного положения, сославшись на якобы существующую угрозу со стороны Кубы национальной безопасности США.Своими действиями США фактически установили для Кубы энергетическую блокаду, что уже сильно ударило по всем сферам экономики и социальной жизни острова.10 февраля на сайте МИД РФ было опубликовано видеообращение Сергей Лавров по случаю Дня дипломатического работника, в котором он заявил о солидарности с народами Кубы и Венесуэлы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

Новости

