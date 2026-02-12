https://ukraina.ru/20260212/prokuror-vral-nam-v-glaza-minoborony-slovakii-vozmuscheno-peredachey-ukraine-istrebiteley-i-sredstv-1075554170.html

"Прокурор врал нам в глаза": Минобороны Словакии возмущено передачей Украине истребителей и средств ПВО

Политически мотивированный обман высшего руководства Словакии вскрыт и стал поводом для громкого скандала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на состоявшуюся 11 февраля пресс-конференцию словацкого министра обороны

Словацкий прокурор Растислав Ремета 5 февраля сообщил о закрытии дел о передаче Украине бывшим руководством Словакии истребителей МиГ-29 и системы С-300, так как не было доказано причинение ущерба республике. По его словам, срок службы техники истёк и ресурсов для её обслуживания не было.Министр обороны Словакии Роберт Калиняк 11 февраля назвал ложью заявления о том, что переданные Украине истребители МиГ-29 не были пригодны для полетов в республике."Прокурор врал нам в глаза, говоря о том, что летать могли от нуля до одного (истребителя МиГ-29 - ред.), а мы знаем, что летали восемь. Это скандал… Верю, что господин генеральный прокурор займется этим", - сказал Калиняк на пресс-конференции, которую транслировало словацкое новостное агентство TASR.Минобороны Словакии учло, что Евросоюз одобрил выделение частичной компенсации республике за передачу вооружений ВСУ. Также министерство считает, что этот факт опровергает мнение прокурора о том, что переданное Киеву вооружение не имело никакой ценности из-за своего возраста и сложностей с сервисным обслуживанием.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал решение прокуратуры закрыть дела по передаче словацких вооружений Киеву политически мотивированным и направленным на защиту бывшего руководства. Фицо заявил, что переданные истребители были боеспособными и модернизированными по стандартам НАТО.В апреле 2022 года Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300, а год спустя завершила передачу 13 истребителей МиГ-29. Весной 2023 года Братислава решила передать Киеву часть системы ПВО КУБ. С приходом к власти правительства Фицо осенью 2023 года поставки военной помощи Киеву из государственных ресурсов были прекращены.Также выяснилось, что в 2025 году США вдвое сократили поставки военной помощи на Украину. Актуальное интервью на эту тему: Алексей Зубец: Трамп закрыл тему Украины, когда понял, что не сможет быстро укротить ЗеленскогоВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

