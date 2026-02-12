https://ukraina.ru/20260212/povrezhden-kolledzh-zagorelsya-obekt-minoborony-pvo-unichtozhila-bolshe-sotni-dronov-vsu-nad-rossiey-1075543201.html

Поврежден колледж, загорелся объект Минобороны. ПВО уничтожила больше сотни дронов ВСУ над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 106 украинских беспилотников над РФ, сообщили в Минобороны, передает 12 февраля телеграм-канал Украина.ру

2026-02-12T07:43

Из них 24 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 21 – над Брянской областью, 19 над Воронежской, 13 над Тамбовской, девять над Нижегородской ообластью, пять над Крымом, четыре дрона над акваторией Азовского моря, три над Ростовской, два над Липецкой, по одному над Курской, Тульской, Смоленской, Волгоградской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал, что после атаки на объекте Минобороны в регионе произошло возгорание. Пострадавших жителей и повреждений гражданских объектов нет.Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов отметил, что в результате удара украинских БПЛА пострадал учебный корпус промышленно-технологического колледжа - произошло возгорание в учебных мастерских. Сейчас пожар ликвидирован, студенты из общежития были эвакуированы в детскую больницу. Пострадавших нет. В то же время два человека пострадали в результате атаки беспилотнкиов ВСУ на Мичуринск Тамбовской области, также повреждено несколько зданий, загорелся магазин.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале уточнил, что дроны уничтожили в трех районах - Миллеровском, Шолоховском и Тарасовском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.О других атаках ВСУ - в материале ПВО ночью уничтожила больше сотни беспилотников ВСУ над Россией на сайте Украина.ру.

2026

