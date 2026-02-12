https://ukraina.ru/20260212/porazhena-podstantsiya-i-aerodrom-vs-rf-udarili-po-ukraine-1075542488.html

Поражена подстанция и аэродром. ВС РФ ударили по Украине

Поражена подстанция и аэродром. ВС РФ ударили по Украине

Российские военные утром в четверг продолжили наносить удары по территории противника, передает 12 февраля телеграм-канал Украина.ру Украина.ру, 12.02.2026

россия

днепропетровск

украина

украина.ру

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

Российские военные утром в четверг продолжили наносить удары по территории противника, передает 12 февраля телеграм-канал Украина.ру"Ещё один ракетный удар нанесён по целям в Лозовой Харьковской области. <...> Кроме того, ударные беспилотники продолжают атаковать цели в Днепропетровске, поражают объекты в Броварах Киевской области. <...> В Запорожской области "Искандер", вероятно, поразил подстанцию 750 кВ "Запорожская" возле Вольнянска", - перечислили в постах канала.Кроме прочего, в Одессе российские "Герани" поразили территорию аэродрома "Школьный".ВС РФ нанесли не менее десяти ударов в момент подготовки к запуску дальнобойных беспилотников по южным регионам России.Территория вокруг аэродрома оцеплена, к месту ударов прибыли экстренные службы, фиксировалось прибытие машин скорой помощи. Данные о последствиях уточняются.Несколькими часами ранее мы писали, что ночью россияне атаковали объекты противника в Одесской области. "Герани" работали по целям в порту и других районах города, сообщалось о многочисленных взрывах и пожарах, а также о проблемах с электричеством.После полуночи потоком пошли сообщения об ударах по Киевской области и Киеву, а также по Днепропетровской области и Днепропетровску. По целям в этих регионах одновременно работали "Герани" и ракеты, в том числе "Искандеры".По информации с мест, удары были нанесены по Киевским ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4, а также по Приднепровской ГЭС в Днепропетровске, по целям в Павлограде, Васильковке и Новомосковске Днепропетровской области.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Изюм, Лозовая) области и объекты противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области.Подробнее - в материале Комбинированные атаки Киева и Днепропетровска. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.

россия

днепропетровск

украина

