Поражена подстанция и аэродром. ВС РФ ударили по Украине - 12.02.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260212/porazhena-podstantsiya-i-aerodrom-vs-rf-udarili-po-ukraine-1075542488.html
Поражена подстанция и аэродром. ВС РФ ударили по Украине
Поражена подстанция и аэродром. ВС РФ ударили по Украине - 12.02.2026 Украина.ру
Поражена подстанция и аэродром. ВС РФ ударили по Украине
Российские военные утром в четверг продолжили наносить удары по территории противника, передает 12 февраля телеграм-канал Украина.ру Украина.ру, 12.02.2026
2026-02-12T07:21
2026-02-12T07:21
россия
днепропетровск
украина
украина.ру
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059888948_0:0:2237:1259_1920x0_80_0_0_428acba75dc6620882268ef344b365ff.jpg
Российские военные утром в четверг продолжили наносить удары по территории противника, передает 12 февраля телеграм-канал Украина.ру"Ещё один ракетный удар нанесён по целям в Лозовой Харьковской области. &lt;...&gt; Кроме того, ударные беспилотники продолжают атаковать цели в Днепропетровске, поражают объекты в Броварах Киевской области. &lt;...&gt; В Запорожской области "Искандер", вероятно, поразил подстанцию 750 кВ "Запорожская" возле Вольнянска", - перечислили в постах канала.Кроме прочего, в Одессе российские "Герани" поразили территорию аэродрома "Школьный".ВС РФ нанесли не менее десяти ударов в момент подготовки к запуску дальнобойных беспилотников по южным регионам России.Территория вокруг аэродрома оцеплена, к месту ударов прибыли экстренные службы, фиксировалось прибытие машин скорой помощи. Данные о последствиях уточняются.Несколькими часами ранее мы писали, что ночью россияне атаковали объекты противника в Одесской области. "Герани" работали по целям в порту и других районах города, сообщалось о многочисленных взрывах и пожарах, а также о проблемах с электричеством.После полуночи потоком пошли сообщения об ударах по Киевской области и Киеву, а также по Днепропетровской области и Днепропетровску. По целям в этих регионах одновременно работали "Герани" и ракеты, в том числе "Искандеры".По информации с мест, удары были нанесены по Киевским ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4, а также по Приднепровской ГЭС в Днепропетровске, по целям в Павлограде, Васильковке и Новомосковске Днепропетровской области.Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Изюм, Лозовая) области и объекты противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области.Подробнее - в материале Комбинированные атаки Киева и Днепропетровска. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
россия
днепропетровск
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059888948_182:0:2014:1374_1920x0_80_0_0_3e5ac478c877e73a981695bf5179ce14.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, днепропетровск, украина, украина.ру, вооруженные силы украины, сво, спецоперация
Россия, Днепропетровск, Украина, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация

Поражена подстанция и аэродром. ВС РФ ударили по Украине

07:21 12.02.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты ОТРК "Искандер-М"
Пуск баллистической ракеты ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские военные утром в четверг продолжили наносить удары по территории противника, передает 12 февраля телеграм-канал Украина.ру
"Ещё один ракетный удар нанесён по целям в Лозовой Харьковской области. <...> Кроме того, ударные беспилотники продолжают атаковать цели в Днепропетровске, поражают объекты в Броварах Киевской области. <...> В Запорожской области "Искандер", вероятно, поразил подстанцию 750 кВ "Запорожская" возле Вольнянска", - перечислили в постах канала.
Кроме прочего, в Одессе российские "Герани" поразили территорию аэродрома "Школьный".
ВС РФ нанесли не менее десяти ударов в момент подготовки к запуску дальнобойных беспилотников по южным регионам России.
Территория вокруг аэродрома оцеплена, к месту ударов прибыли экстренные службы, фиксировалось прибытие машин скорой помощи. Данные о последствиях уточняются.
Несколькими часами ранее мы писали, что ночью россияне атаковали объекты противника в Одесской области. "Герани" работали по целям в порту и других районах города, сообщалось о многочисленных взрывах и пожарах, а также о проблемах с электричеством.
После полуночи потоком пошли сообщения об ударах по Киевской области и Киеву, а также по Днепропетровской области и Днепропетровску. По целям в этих регионах одновременно работали "Герани" и ракеты, в том числе "Искандеры".
По информации с мест, удары были нанесены по Киевским ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4, а также по Приднепровской ГЭС в Днепропетровске, по целям в Павлограде, Васильковке и Новомосковске Днепропетровской области.
Кроме того, ВС РФ атаковали цели в Харьковской (Изюм, Лозовая) области и объекты противника на временно оккупированной ВСУ территории Запорожской области.
Подробнее - в материале Комбинированные атаки Киева и Днепропетровска. Сводка ночных ударов ВС РФ по целям на Украине на 4:00 на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
РоссияДнепропетровскУкраинаУкраина.руВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
22:05"Искусство не только СВОим". 60 художников и 100 картин ради одной Победы
21:58Новые ядерные треугольники. Борьба "пересидеть" против "я так хочу" возвращает ядерное сдерживание
21:00Киев без отопления, Одесса без воды, ракеты и БПЛА в регионах России и Украины. Новости к 21.00
20:02Польша освободила от уголовной ответственности наёмников в ВСУ
19:37В Харькове снесли бюст партизану Александру Зубареву
19:31"Украина.ру" представляет документальный фильм о помощи фронту
19:30Новости с Константиновского направления: ВС РФ громят логистику ВСУ
19:24Террористический обстрел школы в Запорожской области: дети не пострадали
18:41Провальная встреча лидеров ЕС, иноагенты размножились. Новости к этому часу
18:30Юрий Кнутов: Россия остановила полет "Фламинго" и обходится без Starlink для ударов по целям на Украине
18:25Итоги 13.02.26: тупик по Украине, давление на Кубу и олимпийские скандалы
18:15СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго»
18:15Переговоры в Женеве: кто поедет, о чём будут говорить. Итоги 13 февраля
18:06Скандалов в НАБУ становится больше, реакция на них прежняя
17:53Мэр Конотопа решил надавить на жалость, но не учёл, что его читают местные
17:46Минобороны Украины готовит предложения по уклонистам
17:42Под удар попали гуманитарный штаб и почта: Балицкий — о последствиях обстрела. Главное к этому часу
17:35Мэр Белгорода рассказал о ситуации с ЖКУ
17:27"Десять заводов до конца года": Зеленский анонсировал масштабную программу производства дронов в Европе
17:12СК: фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева обвиняются в терроризме
Лента новостейМолния